Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Україні Володимир Зеленський прибув на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!", - зазначив глава держави.
На якому саме напрямку перебуває верховний головнокомандувач, не зазначається.
Згодом у Офісі Президента уточнили, що повертаючись із закордонного візиту, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар - Мар’їнка в Донецькій області.
Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту.
Президент також поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях.
Зеленський наголосив, що морська піхота - це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.
За словами глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.
"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", - заявив президент.
Як розповів Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.
Президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.
За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.
Крім того, з метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Глава держави вручив відзнаку президента України "За мужність та відвагу" командуванню морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділам: 18-му окремому батальйону морської піхоти та 137-му окремому батальйону морської піхоти, а також 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремому розвідувальному батальйону.
Володимир Зеленський також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу - заступнику командувача морської піхоти ВМС ВСУ полковнику Олексію Андросову.
Наприкінці заходу морпіхи подарували президенту свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.
Будь ласка, зачекайте...
-Послушай, я президент этой страны. Мне 45-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. (с)
Бубуньку узяли в заручники його ж піарники...
Навіть на сторінці батальйону у фейсбуці остання новина від 31.12.2022...
Не знайшов ніякої інформації про участь підрозділу в бойових діях... Може хтось допоможе...
Може в резерві сидять?... Але ж, на фото процедура вручення бойових нагород...
Убогий, где ты у меня услыхал про Порошенко?
Стовбичить, нависає тінню і покриває Зелепуха як бик вівцю ...
Hellis
ТРЕД:
була в гостях у подруги. Розповіла вона мені про подорож портрета Зеленського в реальному житті.
Сестра - хазяйка одного лікарняного закладу, де лікують важкопоранених військових, вирішила підтримати їх морально, та принесла в палату вишитий хрестиком портрет Зеленського.
Повернулася вона від них з портретом в руках дуже засмучена, бо сказала, що такої мертвої тиші вона давно не чула, але сказали: "заберіть". Тоді вона його повісила в "сестринській". Але медсестри віддали їй обратно, бо "досить, що у всіх мережах вже очі муляє".
Тоді вона повісила його в себе, але випадково зайшов завідуючий, та сказав зняти та повісити собі нагадування про свої прямі обов'язки. От в цей час моя подруга і приїхала у відділення зняти ЕКГ у лежачих поранених та сестра - хазяйка почала їй жалітися.
Подруга подивилася на портрет хрестиком та сказала, що техніка виконання гарна, а зміст... Хай краще забере до дому. Жінка в шоці, бо "В нашій групі в ФБ всім дуже подобається".
Реалії життя дуже відрізняються від соцмереж. В реальне життя ботів не напхаєш. Цікаво, куди далі помандрує цей портрет?
@Ukraine1_000