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Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Україні Володимир Зеленський прибув на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!", - зазначив глава держави. 

На якому саме напрямку перебуває верховний головнокомандувач, не зазначається.

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Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 01
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 02
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 03
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 04
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 05
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 06
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 07
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 08
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 09
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 10

Згодом у Офісі Президента уточнили, що повертаючись із закордонного візиту, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар - Мар’їнка в Донецькій області.

Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту.

Президент також поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях.

Зеленський наголосив, що морська піхота - це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.

За словами глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.

"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", - заявив президент.

Як розповів Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

Президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.

За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

Крім того, з метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Глава держави вручив відзнаку президента України "За мужність та відвагу" командуванню морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділам: 18-му окремому батальйону морської піхоти та 137-му окремому батальйону морської піхоти, а також 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремому розвідувальному батальйону.

Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 11
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) 12

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 266 українських воїнів

Володимир Зеленський також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу - заступнику командувача морської піхоти ВМС ВСУ полковнику Олексію Андросову.

Наприкінці заходу морпіхи подарували президенту свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Старая песТня о главном ?

-Послушай, я президент этой страны. Мне 45-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. (с)
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23.05.2023 11:04
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тобто, не з усіма вдалось сфоткати рукостискання...
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23.05.2023 10:50 Відповісти
Дуже, дуже дивно, що в такій великій Україні ніхто йому не скаже правду в очі. Соцмережі цих пріащиків й маскульт, призначені для миттєвої, швидкої, зблискової реакції, породили ціле мислення - таке саме поверхневе, швидкоплинне, одноразове, в один клік.
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23.05.2023 10:57 Відповісти
Були вже приклади, коли ЗЕлені ***** руйнували військовим кар'єри та створювали проблеми по службі і за менше ніж "сказати правду в очі".
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23.05.2023 11:18 Відповісти
Старая песТня о главном ?

-Послушай, я президент этой страны. Мне 45-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. (с)
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23.05.2023 11:04 Відповісти
расхрабрился поц зелений
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23.05.2023 11:08 Відповісти
..так воно і зброю вибиває..і наступ планує..і військом командує..і економіку тягне..і політику..і....і....і.....і.....і...... Дивлячись на світлини... здається що Єрмак йому вже і Ленку замінив... Тільки Єрмак його...)))
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23.05.2023 11:15 Відповісти
і як же ми без зе??? без зеленого зе?
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23.05.2023 13:12 Відповісти
А тобі патрони подаю, йолопе !!!
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23.05.2023 12:54 Відповісти
я в тилу... а ти в опі ермаку попу витираешь
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23.05.2023 13:01 Відповісти
..він свою підставляє... )))...і єрмаку і зеленому покидьку
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23.05.2023 13:23 Відповісти
А шо зєлька по окопам бігає?? Чергове постановочне фото(*( всі чистенькі і гладенькі)))
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23.05.2023 13:05 Відповісти
Легко перевірити чи це правда: якщо обстріли зі сторони окупантів призупинялися, то справді прикотило зелене опудало.
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23.05.2023 13:34 Відповісти
З тамбура - зразу на хронт...
Бубуньку узяли в заручники його ж піарники...
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23.05.2023 11:12 Відповісти
"морпіх" цілий підполковник Арестович святкує там де і положено морпіху - на морі!!!
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23.05.2023 11:12 Відповісти
"И никому ничего не должен....": зауважую, це його слова
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23.05.2023 11:13 Відповісти
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23.05.2023 11:21 Відповісти
Так наш диван зразу ж за твоїм, просто ти до зефілітиків примазався, а ми в тіні Пороха.
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23.05.2023 12:52 Відповісти
Зефілітики на фронт не спішать... а , в тіні Пороха, і справді безпечно - глиба!!!
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23.05.2023 13:06 Відповісти
Dima , ЗЕтроляка окаянний , не обов'язково бути порохоботом щоб вважати Зеленського зрадником і шісткою Коломойського .
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23.05.2023 13:31 Відповісти
НЕВИЙШЛО ЗЛИТИ УКРАЇНУ У 2022 му, БУДУТЬ НАМАГАТИСЯ ЗЛИТИ у 2023 му
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23.05.2023 11:48 Відповісти
Давно не було новин про 1-й окремий батальйон морської піхоти (1 ОБМП)...
Навіть на сторінці батальйону у фейсбуці остання новина від 31.12.2022...
Не знайшов ніякої інформації про участь підрозділу в бойових діях... Може хтось допоможе...
Може в резерві сидять?... Але ж, на фото процедура вручення бойових нагород...
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23.05.2023 11:50 Відповісти
Віді в атаку, камандір, ну а знамя пабєди сам лічно панісьот із четирмя павєсткамі вместа броніка.
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23.05.2023 12:56 Відповісти
Пруфи, а том што-о НЕБИЛА павєсток, а том што абавралі бубочку. А також пруф на Оманські інвестиції, пруф на аналізи на наркоту, тільки не з приватної клініки пальчевського. А що за концерти 95-го "Зеленский в Горловке 2014 год. Мы с русскими один народ", Пруф на тошто снова абавралі !
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23.05.2023 13:31 Відповісти
Бачив тут пруфи зимою у формі письмової відповіді військового командування на запит про надсилання повісток рядовому зеленському
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23.05.2023 13:39 Відповісти
Для дімасіка, ваші даказатєльства нє даказатєльства. Хочеться запитити у дімасика про пруф на скумбрію по 7 !
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23.05.2023 13:43 Відповісти
https://ibb.co/GW3KXHC
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23.05.2023 13:47 Відповісти
Зебіл, тримай
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25.05.2023 12:12 Відповісти
Охолонь, зе-лупонь, ви, "какієразніци", вже і наобирали і нареготались, але думати власною макітрою досі навіть не намагались ...
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23.05.2023 20:49 Відповісти
А он поехал туда, куда проще из Киева добраться и ближе... Там где фото делали делали передовой не пахнет и не пахло - там парфум, мужской лосьон и стрелки наутюженные на камуфляже! Я не удивлюсь, если морпехов привезли в студию Квартала 95 с боевыми знаменами и полковым барабаном. Мне только дурно от того, что народ выбрал лицедея гетьманом - лицедея, человека со многими лицами!
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23.05.2023 13:42 Відповісти
Правильно я говорил про зеленых долбоиопов - мозгов и мышления нет!
Убогий, где ты у меня услыхал про Порошенко?
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23.05.2023 15:05 Відповісти
у всіх зброю забрали? бо найвеличніше сциться коли бачить зброю
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23.05.2023 12:17 Відповісти
Я же говорю - это даже не Краматорск! Даже не убивлючь, если это окажется киностудия Довженко...
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23.05.2023 15:09 Відповісти
ты, козлина зеленая, давно к дерьмака сглатывал?
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23.05.2023 15:56 Відповісти
Фотографи спеціально такі ракурси з Єрмаком підбирають чи що ?
Стовбичить, нависає тінню і покриває Зелепуха як бик вівцю ...
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23.05.2023 12:45 Відповісти
Гастроли без афиш
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23.05.2023 12:46 Відповісти
І чому я йому НЕ ВІРЮ ?!
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23.05.2023 12:49 Відповісти
Потому что он лицедей! И не угадешь - кто он. То ли бухой пилот самолета Киев-Анталья, то ли инспектор ДПС, то ли... Ни одного мужского поступка в жизни, где проявляется твердость характера и верность принципам. Щепка, которая всплыла на волне паводка...
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23.05.2023 13:47 Відповісти
Але страшну ціну за це платимо.
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23.05.2023 13:50 Відповісти
Маємо шо заслужили - треба було 30 років прагнути порозумнішати, а не розбагатіти!
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23.05.2023 15:07 Відповісти
Старайся дима, в тебе своя правда, в інших своя. На те і демократія і не всі за гроші.
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23.05.2023 13:09 Відповісти
Дуже, ну дуже б хотілось, щоб так і було!

Hellis

ТРЕД:
була в гостях у подруги. Розповіла вона мені про подорож портрета Зеленського в реальному житті.

Сестра - хазяйка одного лікарняного закладу, де лікують важкопоранених військових, вирішила підтримати їх морально, та принесла в палату вишитий хрестиком портрет Зеленського.

Повернулася вона від них з портретом в руках дуже засмучена, бо сказала, що такої мертвої тиші вона давно не чула, але сказали: "заберіть". Тоді вона його повісила в "сестринській". Але медсестри віддали їй обратно, бо "досить, що у всіх мережах вже очі муляє".

Тоді вона повісила його в себе, але випадково зайшов завідуючий, та сказав зняти та повісити собі нагадування про свої прямі обов'язки. От в цей час моя подруга і приїхала у відділення зняти ЕКГ у лежачих поранених та сестра - хазяйка почала їй жалітися.

Подруга подивилася на портрет хрестиком та сказала, що техніка виконання гарна, а зміст... Хай краще забере до дому. Жінка в шоці, бо "В нашій групі в ФБ всім дуже подобається".

Реалії життя дуже відрізняються від соцмереж. В реальне життя ботів не напхаєш. Цікаво, куди далі помандрує цей портрет?

@Ukraine1_000
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23.05.2023 13:22 Відповісти
Св"ята подія, Герої гідні нагород, але послухаєш чи почитаєш бла-бла-бла цього зеленого небритого глиста - стає огидно та згадуєш, що таке іспанський сором.
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23.05.2023 13:46 Відповісти
Герои сейчас в грязи и крови...
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23.05.2023 14:06 Відповісти
Оце і є передова лінія.
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23.05.2023 17:43 Відповісти
Дермачок за пеленгував позиції
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23.05.2023 14:21 Відповісти
Шоу квартального недоумка продовжується.
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23.05.2023 16:03 Відповісти
Будь ласка уточніть за скільки километрів від передової знаходиться ця "передова лінія".
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23.05.2023 17:41 Відповісти
Є підозра що десь на кіностудії О. Довженка
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23.05.2023 19:31 Відповісти
 
 