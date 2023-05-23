Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж

Президент Україні Володимир Зеленський прибув на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!", - зазначив глава держави.

На якому саме напрямку перебуває верховний головнокомандувач, не зазначається.

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Згодом у Офісі Президента уточнили, що повертаючись із закордонного візиту, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар - Мар’їнка в Донецькій області.

Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту.

Президент також поспілкувався з українськими воїнами та взяв участь в урочистостях.

Зеленський наголосив, що морська піхота - це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.

За словами глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.

"Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", - заявив президент.

Як розповів Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

Президент також вручив державні нагороди. Так, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени "Золота Зірка" полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу.

За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

Крім того, з метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Глава держави вручив відзнаку президента України "За мужність та відвагу" командуванню морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділам: 18-му окремому батальйону морської піхоти та 137-му окремому батальйону морської піхоти, а також 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремому розвідувальному батальйону.





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Володимир Зеленський також присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику штабу - заступнику командувача морської піхоти ВМС ВСУ полковнику Олексію Андросову.

Наприкінці заходу морпіхи подарували президенту свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.