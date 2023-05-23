УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15225 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
3 020 8
гральний бізнес (215) Офіс Генпрокурора (2360)

Правоохоронці викрили близько 400 гральних закладів, що входили в одну незаконну мережу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Прокуратура завершила розслідування щодо 34 осіб, які організували мережу незаконного грального бізнесу з близько 400 закладів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Заклади працювали в різних містах із забезпеченням суворої конспірації. Власники "бізнесу" систематично платили хабарі правоохоронцям, щоб ти не заважали їхній діяльності.

Лише в Києві та Одесі місячний обсяг закладів складав в середньому 300 млн грн.

Читайте: Ліквідація схеми в гральному бізнесі зменшила відтік валюти на $900 мільйонів на місяць, – нардеп

Правоохоронці провели понад 200 обшуків. Вони вилучили понад 530 комп’ютерів та чорнову бухгалтерію - майже 8 млн грн готівкою в різній валюті.

Серед підозрюваних - двоє правоохоронців і адвокат.

Також читайте: Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ. ФОТО

Правоохоронці викрили близько 400 гральних закладів, що входили в одну незаконну мережу 01
Правоохоронці викрили близько 400 гральних закладів, що входили в одну незаконну мережу 02
Правоохоронці викрили близько 400 гральних закладів, що входили в одну незаконну мережу 03
Правоохоронці викрили близько 400 гральних закладів, що входили в одну незаконну мережу 04

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конспирация? просто башляли провоохоронцям...
показати весь коментар
23.05.2023 11:06 Відповісти
Главное, что никто из правоохранительной системе (крыши) - не пострадал !
Кстати, а при чём тут Гетманцев ???
показати весь коментар
23.05.2023 11:06 Відповісти
в Києві ніхто і не ховався, гральні заклади де раніше працювали там і працюють, лише прибрали вивіски
показати весь коментар
23.05.2023 11:10 Відповісти
Цікаво, а "понад 200 обшуків" проводили ті ж самі "правоохоронці", що "систематично" брали хабарі? Чи прислали інших?
показати весь коментар
23.05.2023 11:35 Відповісти
в моём доме и сейчас работают без вывески, вход через подъезд, все всё знают!
показати весь коментар
23.05.2023 11:42 Відповісти
можно бесконечно смотреть как прокуроры борются с игральными автоматами, СБУ с серверами, менты с проститутками, а гетьманцев с теневой экономикой
показати весь коментар
23.05.2023 12:29 Відповісти
Та ви що..., та не може бути..., бо зелена влада, ще в перший рік свого царювання в цьому питанні навела "порядок". Запитайте в Гетьманцева, він не збреше.
показати весь коментар
23.05.2023 13:49 Відповісти
Звучить дико, але не розумію як під час війни можуть працювати казіно, гральні автомати... Діти свої кищенькові гроші донатять на ЗСУ, волонтери збирають на тепловізори, молоді хлопці віддають свої життя, щоб хтось погрався в автомати? Це аморально!
показати весь коментар
24.05.2023 00:08 Відповісти
 
 