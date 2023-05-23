Правоохоронці викрили близько 400 гральних закладів, що входили в одну незаконну мережу. ФОТО

Прокуратура завершила розслідування щодо 34 осіб, які організували мережу незаконного грального бізнесу з близько 400 закладів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Заклади працювали в різних містах із забезпеченням суворої конспірації. Власники "бізнесу" систематично платили хабарі правоохоронцям, щоб ти не заважали їхній діяльності.

Лише в Києві та Одесі місячний обсяг закладів складав в середньому 300 млн грн.

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Правоохоронці провели понад 200 обшуків. Вони вилучили понад 530 комп’ютерів та чорнову бухгалтерію - майже 8 млн грн готівкою в різній валюті.

Серед підозрюваних - двоє правоохоронців і адвокат.

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