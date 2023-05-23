Удар по Торецьку: пошкоджено школу, прибудову до храму та багатоповерхівки в радіусі 100 метрів. ФОТО

Сьогодні зранку росіяни завдали удару по Торецьку, на щастя, без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру.

"За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомби. На місці падіння працюють рятувальники та поліція.

Залишатися на Донеччині небезпечно, особливо а містах поблизу лінії фронту! Евакуюйтесь!", - зазначає очільник регіону.

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Як повідомлялося, Торецьк зазнав численних артобстрілів та падіння двох керованих авіабомб.