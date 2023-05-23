День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пам’ять героїв України вшанували молитвою та покладанням квітів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Молитва відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Після неї на знак пам’яті про загиблих захисників України пролунав Дзвін Гідності. До портретів кожного зі 107 Героїв Небесної Сотні поклали квіти.

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"День героїв - це день ушанування українців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято стало символом незборимості української нації, святом пошанування подвигів як загиблих, так і живих героїв, які є серед нас", - пояснили організатори свята з Націльонального музею Революції Гідності.

Це свято було офіційно запроваджене постановою Другого великого збору ОУН у квітні 1941 року.

Також дивіться: Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор фото та відео Олег Богачук



























