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День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Пам’ять героїв України вшанували молитвою та покладанням квітів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Молитва відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Після неї на знак пам’яті про загиблих захисників України пролунав Дзвін Гідності. До портретів кожного зі 107 Героїв Небесної Сотні поклали квіти.

Дивіться: Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"День героїв - це день ушанування українців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято стало символом незборимості української нації, святом пошанування подвигів як загиблих, так і живих героїв, які є серед нас", - пояснили організатори свята з Націльонального музею Революції Гідності.

Це свято було офіційно запроваджене постановою Другого великого збору ОУН у квітні 1941 року.

Також дивіться: Молебень за загиблими воїнами біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор фото та відео Олег Богачук

День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 01
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 02
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 03
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 04
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 05
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 06
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 07
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 08
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 09
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 10
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 11
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 12
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 13
День героїв: на алеї Героїв Небесної Сотні відбулися молитва й покладання квітів 14

Автор: Ольга Лузан
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А потім прийде Шмуля і почне добувати там електрику.
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23.05.2023 12:03 Відповісти
Хоч 2 молитви. Тільки б убивць зберегти!
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23.05.2023 13:01 Відповісти
 
 