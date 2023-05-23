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Волинь (650) СБУ (10078)

Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Компанія на Волині постачала в Росію стратегічно важливу продукцію, яка використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, до оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, продавав до РФ комплектуючі, які використовують для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

"Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "л/днр".

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: СБУ затримала ворожу інформаторку, яка "полювала" за українською ППО в районі Бахмуту. ФОТО

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:

- комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
- гроші, одержані злочинним шляхом.

СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Також читайте: Затримано агента воєнної розвідки РФ, який збирав дані про військові та стратегічні об’єкти на Черкащині, - СБУ. ФОТО

Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ 01
Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ 02
Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ 03
Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ 04
Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Моя Батьківщина Волинь. Курва на палю сук посадити запроданців!!
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23.05.2023 11:48
+17
волинська? - огидно читати це...
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23.05.2023 11:49
+16
Нажаль по цій схемі працюють не тільки ці ідіоти,а по цій схемі іде по суті уся підсанкційка на кацапщину, створюються підставні фірми в країнах середньої Азії,ОАЕ,Туреччині, туди замовляється необхідне і уже звідти на кацапщину
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23.05.2023 11:49
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Моя Батьківщина Волинь. Курва на палю сук посадити запроданців!!
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23.05.2023 11:48 Відповісти
волинська? - огидно читати це...
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23.05.2023 11:49 Відповісти
скрізь є люди, які вважають, що "гроші не пахнуть".
У нас на Волині теж...
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23.05.2023 11:57 Відповісти
🆘 вже не про пахнуть ‼️це співучасть у Геноциді і терроризьмі , вони ще гірше РАШИСТІВ ,проти українців ,своїх громадян - ВСІХ ГНИД ПОВІСИТИ ‼️
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23.05.2023 12:14 Відповісти
"гроші не пахнуть"-тут зовсім не підходить.У нас війна,ці гроші пахнуть кров"ю українців.Мерзотники-ділки повинні сидіти до скону літ своїх.
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23.05.2023 13:27 Відповісти
за бабки и мать продаст
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23.05.2023 13:04 Відповісти
знаю зовсім інших волинян і багато - саме тому і зле.
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23.05.2023 13:19 Відповісти
Нажаль по цій схемі працюють не тільки ці ідіоти,а по цій схемі іде по суті уся підсанкційка на кацапщину, створюються підставні фірми в країнах середньої Азії,ОАЕ,Туреччині, туди замовляється необхідне і уже звідти на кацапщину
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23.05.2023 11:49 Відповісти
Краще б для Укроборонпрому щось виробляли. Там теж корупціні схеми, але було би для перемоги, для своїх, а не для рашистів.
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23.05.2023 11:50 Відповісти
Так у нас ничего же не делают, у нас только все продают, продали все что было, теперь просим у других странах танки и прочие
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23.05.2023 11:58 Відповісти
Не треба таку інформацію писати рандомам з іменами орків і тижневою реєстрацією в інтернетику. Завтра туди ракети полетять, воно вам треба? Краще видаліть повідомлення...
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23.05.2023 14:02 Відповісти
Хіба Укроборонпром подавав замовлення на виробництво і йому відмовили ?
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23.05.2023 13:52 Відповісти
Воно трохи навпаки працює) Це виробник повинен подавати заявки в Укроборонпром на постачання своєї продукції.
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23.05.2023 16:28 Відповісти
Нігуя собі -- а шось робити для ЗСУ ім шо віра не дозволяє .
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23.05.2023 11:50 Відповісти
А ти спробуй отримати у цієї влади замовлення...
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23.05.2023 11:59 Відповісти
Влада в нас це шось з чимось --но це ж не вихід - працювати на ворога .
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23.05.2023 12:04 Відповісти
Именно так. Это были просто "быстрые деньги" наличными, гниды такое любят.
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23.05.2023 12:08 Відповісти
Ти ******** , так чим , ти відрізняешься від ВБИВЦЬ? Ради грошей можна гвалтувати і вбивати дітей і твою матір ?
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23.05.2023 12:17 Відповісти
А вы почитайте здесь на сайте в новостях и блогах истории как наши производители пытались поработать с зеленым МО.
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23.05.2023 12:05 Відповісти
Якраз сьогодні показували інженера - винахідника Юру з Волині -- він власноруч зробив 2 дрони а для ЗСУ треба 200000 т.--- я **** дорога редакція - навіть 1000 таких Кулібіних -- коли це буде - мабуть не в цьому житті .
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23.05.2023 12:19 Відповісти
Это у которого 4 моторчика на БПЛА стоит?
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23.05.2023 13:44 Відповісти
Как человек, разбирающийся в вопросе, могу сказать, что это самоделка на уровне авиакружка начальных классов. Т.е. для использования в зоне боевых действий не пригодная от слова "совсем". Могу обосновать это в подробностях и детально, но не вижу смысла.
Таких "самоделкиных" в Украине сотни и всё сводится к одному: "Дайте денег - буду делать много".
Производство БПЛА способные выполнять задачи в условиях боевых действий - это дорого, сложно и не быстро. Все иное - это деньги на ветер.
И работы над боевыми БПЛА в Украине ведутся. По телевизору их не показывают, т.к. там есть много вопросов по финансированию. А эти "неприятные" вопросы власть афишировать не хочет.
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23.05.2023 13:58 Відповісти
Слухай,д....л,при чому тут БПЛА?В чому ти,там розбираєшся ****...ку?Якщо в цілій параші не знайшлось технології, обладнання,спеціалістів, то це не звичайні ролики для конвеєра взуттєвої фабрики.
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23.05.2023 17:48 Відповісти
*****.. ну нічого святого!! Невже гроші це все, що таких "людей" хвилює??
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23.05.2023 11:55 Відповісти
А вішать таких не пробували!?
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23.05.2023 11:55 Відповісти
Ну так начинать надо с янелоха, дерьмака, абрахамии... На их руках кровь десятков тысяч Украинцев. Это к вопросу - "какая разница". Вот такая.
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23.05.2023 13:23 Відповісти
"Гроші не пахнуть".
Сказано було 2.000 років тому, а ти дивися, актуально й сьогодні
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23.05.2023 11:56 Відповісти
Вот это круто!

При обыске не снимали обувь!!!
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23.05.2023 11:58 Відповісти
цікаво, в цих падлюк хоч хтось з близьких воює? Сини чи батьки, чи брати.. Якби воювали, то може б рука не піднялась постачати вбивцям військову продукцію..
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23.05.2023 11:58 Відповісти
думаю что нет. "броня"
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23.05.2023 12:00 Відповісти
А що, "какаяразніца" тут не діє?..
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23.05.2023 12:00 Відповісти
Звичайні аморальні виродки і злочинці, таких повно, нічого дивного немає. Через них і пр думали закони і суди. Так що нехай садять директора на довічне і все.
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23.05.2023 12:02 Відповісти
А можна було "використати"цього ідіота, щоб виготовили браковані деталі.Наприклад з сплаву ,який витримає 5хв роботи і знищить весь механізм.Це вже була б диверсія,може і медаль би вручили .
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23.05.2023 12:02 Відповісти
Ось вони, українські гниди. На Бандерштаті!!!
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23.05.2023 12:05 Відповісти
Сучі волинські антибандерівці! Хто знає що то за ''кантора'' і де воно знаходиться-''натравлю'' хлопців , спалять все до дідька!
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23.05.2023 12:08 Відповісти
Розрахунок і був на таких як ви, а новина ні про що.
Що за Волинська компанія? Хто її власник? Навіть якщо виробництво розміщене на Волині, хіба воно не може бути касапським? Адже бізнес агресора і досі себе добре почуває в Україні. Якщо ця компанія виробляє товари подвійного призначення, як вийшло що Укрспецекспорт санкціонував постачання запчастин агресору?
Викладання на столі 1.4тис. Євро на столі виглядає як робота кварталу 95
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23.05.2023 14:01 Відповісти
Так, працюють там волинські роботи,котрі уявлення не мають, що за продукцію і для кого виготовляють.
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23.05.2023 17:54 Відповісти
Якщо знайдуть мого "свинарчука" - я залишу посаду президента!
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23.05.2023 12:11 Відповісти
----
Всіх причетних *( тих хто знав куди воно іде ) і їхніх родичів -на фронт !
.....
У Бахмут - туди де зустріч з комерційними компаньонами дуже можлива
..
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23.05.2023 12:16 Відповісти
Я впевнений, що вони дуже добре розмовляють українською - справжні патріоти. Зато, видимо, тыкали пальцем в русскоязычных украинцев с вопросом: «Чому не розмовляєш державною мовою?» Просто, конченные пид@ры
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23.05.2023 12:17 Відповісти
Як ви гарненько сюди мову приплели, якої не хочете вчити)))

Яка влада, то таке і керівництво на місцях, "плоть від плоті".
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23.05.2023 12:21 Відповісти
І так буде до того часу поки ми їх будемо вважати владою. вони найняті нами працювати за що ми їм щиро платимо. За свою працю мають нести відповідальність, але не несуть бо об"єдналися в шобло і гендлюють. Тому пора відпускати на волю (вони вже "виходили" неодноразово), тільки треба відпускати з порожніми кишенями або зробити з низ прапор на стовпах у Києві.
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23.05.2023 14:41 Відповісти
Ося,беріть Кису і гребіть за карабльом мацква!
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23.05.2023 17:56 Відповісти
Розмовляти як людина спочатку навчись, ти, людиноподібна бібізяна.
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23.05.2023 18:20 Відповісти
Вдень працює на кацапстан, а вночі від ракет та шахедів ховається. Як це можливо???? Деж ,курва, якась гідність людська???? Треба Щоб в хату прямо до таких прилітало, бо від таких такі покручі і народжуються. Бридна гидота.....
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23.05.2023 12:24 Відповісти
Я думав,захід України осередок патріотизму і націоналізму.
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23.05.2023 12:29 Відповісти
Так, нафтовики із Стрия до 24.02.2022 їздили на північ рашки заробляти вахтовим методом. Через Білорусь. Патріоти суцільні. А скільки їх в Москві на стройках було... Не всі вони їздили в Польщу як зараз ******* розказувати
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23.05.2023 12:35 Відповісти
А скільки робітників київського метробуду їздило після 14 року до москви будувати там метро так як в столиці будівництво закінчилося.
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23.05.2023 12:53 Відповісти
Теж мабуть вивозили продукцію за кордон з дозволу зельоної влади, як і Богуслаєв?
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23.05.2023 12:46 Відповісти
А хто там звинувачує захід в недотриманні санкцій?
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23.05.2023 13:22 Відповісти
перше - є сподівання, що вироби поставляли з прихованим браком, щоб ламалися! Друге - керівництво Волинню - все "імпортне", ригівське...
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23.05.2023 13:39 Відповісти
Хіба власник виробництва повідомляє робітникіюам кому буде продана продукція? Що за нісенітниці ви штампуєте?
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23.05.2023 14:05 Відповісти
Запад! Хватит постачать в РФ комплектующие для ракет!😂😂😂
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23.05.2023 13:49 Відповісти
Браво Цензору за розпалювання ворожнечі до західної частини України
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23.05.2023 14:06 Відповісти
ГНИДИ!!!!!!!!
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23.05.2023 14:50 Відповісти
Ціуаво-200 тисяч деталей.і всі на подлодкі?якось з математикою не дуже
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23.05.2023 14:57 Відповісти
Скоріш це виробник підшипників. А вони використовуються в різних сферах... Щодо "оборудование для переварачивания ракет в подлодках", то звучить надто сміливо, а скоріш смішно... Звичайні підшипники, які йшли в Європу, а далі могли куди завгодно..
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23.05.2023 16:30 Відповісти
вы знаете что такое сделать подшипник??? я понимаю вы с этой сферой не очень...судя по оборудованию и срачу(нормальный человек так работать не сможет) самое лучшее что они могли сделать это болт с гайкой..для справки-у русни есть много подшипниковых заводов но ни один не в состоянии сделать продукцию нужного качества для поездов...так что.
Прорекламирую канал "Дядько Максим"-да нет особо дорогого оборудование,но почувствуете разницу.
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23.05.2023 16:56 Відповісти
Як сказав один знайомий , зараз СБУ можуть у будь-кого випадково знайти в мобілці переписку з представниками РФ, якщо ця особа буде цікава СБУ в матеріальному чи фінансовому плані..
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23.05.2023 16:34 Відповісти
Та скільки вас ще?
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23.05.2023 23:54 Відповісти
Коли сам посилаєшь усіх, хто пропонує співпрацю через Польшу та ін( з оркостану та бульбаленду), так огидно таке слухати. Сподіваюсь його вжарять якслід.
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24.05.2023 15:53 Відповісти
найправильніше було б їх прикінчити. гниддя
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04.10.2023 09:35 Відповісти
 
 