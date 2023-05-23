Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Компанія на Волині постачала в Росію стратегічно важливу продукцію, яка використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними Служби безпеки, до оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, продавав до РФ комплектуючі, які використовують для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.
"Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "л/днр".
За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
- гроші, одержані злочинним шляхом.
СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.
Будь ласка, зачекайте...
У нас на Волині теж...
Таких "самоделкиных" в Украине сотни и всё сводится к одному: "Дайте денег - буду делать много".
Производство БПЛА способные выполнять задачи в условиях боевых действий - это дорого, сложно и не быстро. Все иное - это деньги на ветер.
И работы над боевыми БПЛА в Украине ведутся. По телевизору их не показывают, т.к. там есть много вопросов по финансированию. А эти "неприятные" вопросы власть афишировать не хочет.
Сказано було 2.000 років тому, а ти дивися, актуально й сьогодні
При обыске не снимали обувь!!!
Що за Волинська компанія? Хто її власник? Навіть якщо виробництво розміщене на Волині, хіба воно не може бути касапським? Адже бізнес агресора і досі себе добре почуває в Україні. Якщо ця компанія виробляє товари подвійного призначення, як вийшло що Укрспецекспорт санкціонував постачання запчастин агресору?
Викладання на столі 1.4тис. Євро на столі виглядає як робота кварталу 95
Всіх причетних *( тих хто знав куди воно іде ) і їхніх родичів -на фронт !
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У Бахмут - туди де зустріч з комерційними компаньонами дуже можлива
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Яка влада, то таке і керівництво на місцях, "плоть від плоті".
Прорекламирую канал "Дядько Максим"-да нет особо дорогого оборудование,но почувствуете разницу.