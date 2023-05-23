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Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Великій Британії українські військові під керівництвом норвезьких інструкторів відпрацьовують ведення вогню із використанням переносної протитанкової керованої ракети NLAW для уcпішного знищення бронетехніки ворога у ближньому бою.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Інструктори Норвезької національної гвардії в рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних сил України під керівництвом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відпрацьовують з українськими воїнами заняття з ідентифікації озброєння та військової техніки механізованих і танкових підрозділів ворога, засадних дій на техніку противника, ведення вогню із використанням переносної протитанкової керованої ракети NLAW для уcпішного знищення бронетехніки ворога у ближньому бою", - йдеться у повідомленні.

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Ця підготовка дає змогу вдосконалити набуті бойові навички для підвищення особистої безпеки та безпеки підрозділу під час різних сценаріїв дій ЗСУ, щоб військові могли вправно використовувати необхідні тактичні знання для захисту України, зазначили в Генштабі.

Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 01
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 02
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 03
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 04
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 05
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 06
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 07
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 08
Українські військові відпрацьовують у Британії ведення вогню із NLAW 09

Автор: Ольга Лузан
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Сьогодні день морпіхів України. Чому не привітало їх гівнокомандуюче?
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23.05.2023 13:20 Відповісти
Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар'їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/p3420114
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23.05.2023 13:23 Відповісти
Тяжела работа пехоты. Огромное спасибо Британии и всем,кто помогает,за возможность обучения наших воинов,без угрозы прилета.
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23.05.2023 13:40 Відповісти
 
 