"Духовна звитяга": Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Києві освятив 12 ікон з циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ

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Ікони написано на бронеплитах від бронежилетів, які було пошкоджено, але вони стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.

"Духовна звитяга" акцентує увагу на духовній боротьбі українського народу та важливості віри в Бога.

Зазначається, що освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.