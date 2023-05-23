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"Духовна звитяга": Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Києві освятив 12 ікон з циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ

Ікони написано на бронеплитах від бронежилетів, які було пошкоджено, але вони стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.

"Духовна звитяга" акцентує увагу на духовній боротьбі українського народу та важливості віри в Бога.

Зазначається, що освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора.

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Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 01
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 02
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 03
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 04
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 05
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 06
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 07
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 08
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 09
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 10
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 11
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 12
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 13
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 14
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 15
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 16
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 17
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 18
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 19
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 20
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 21
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 22
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 23
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 24
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 25
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 26
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 27
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 28
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 29
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 30
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 31
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 32
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 33
Духовна звитяга: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Парашники "освящают" ракеты, которые убивают Украинцев, а Украинцы бронеплиты, которые сберегли жизни Украинцев. А быдло у нас до сих пор спрашивает "какая разница".
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23.05.2023 13:40
+6
Дуже символично!🙏
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23.05.2023 13:32
+5
це символічно. Плити, які захищають життя наших Воїнів гідні того, щоб на них були написані святі лики . Якщо ви не вірете у вищі сили, то то ваша справа. Ця робота була зроблена для тих, хто вірить. І мають право на цю віру.
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23.05.2023 14:25
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Дуже символично!🙏
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23.05.2023 13:32 Відповісти
в чём мракобесие иФан...?
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23.05.2023 14:04 Відповісти
отвечай на вопрос иФан...!
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23.05.2023 15:01 Відповісти
Парашники "освящают" ракеты, которые убивают Украинцев, а Украинцы бронеплиты, которые сберегли жизни Украинцев. А быдло у нас до сих пор спрашивает "какая разница".
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23.05.2023 13:40 Відповісти
Відмінність в тому , що в них під личиною релігійності ховається атеїзм та безбожжя, а в нас Дух Божий проявляється через звичайних людей.

Один з проявів атеїзму - це зовнішня релігійність . Навішування на себе культових речей та церковного одягу , але лицемірне нехтування духовними принципами - віддаляють людей від Бога.
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23.05.2023 15:18 Відповісти
ти справді різниці не бачиш? навіть я, людина котра ставиться до будь-якої релігії негативно, бачу різницю.
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23.05.2023 14:01 Відповісти
+1.
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23.05.2023 14:23 Відповісти
це символічно. Плити, які захищають життя наших Воїнів гідні того, щоб на них були написані святі лики . Якщо ви не вірете у вищі сили, то то ваша справа. Ця робота була зроблена для тих, хто вірить. І мають право на цю віру.
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23.05.2023 14:25 Відповісти
А гундяй "осв"ячує" вбивць, гвалтівників та мародерів !
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23.05.2023 14:22 Відповісти
У українців і кацапів різні боги.
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23.05.2023 14:24 Відповісти
а в кацапів є Бог? В них є лише один "бог" - *****.
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23.05.2023 14:26 Відповісти
особисто я не розумію, як можна вірити в Бога і вбивати/гвалтувати дітей в той самий час. Це схоже на поведінку гопоти з 90-стих років, які грабували, вбивали, віджимали, а потім бігли в церкву, платили купу грошей попам і просили В НИХ відпущення гріхів. Не в Бога просили, а в попів!!
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23.05.2023 14:31 Відповісти
У січні у Львові натрапив на виставку -- 10 чи може 12 бронеплит, які захистили наших бійців. На плитах різні художники зобразили щось по темі -- хто янгола-охоронця, хто ікону, хто щось інше символічне... Дуже зворушливо. Відвідувачі плакали.
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23.05.2023 14:30 Відповісти
 
 