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"Духовна звитяга": Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах, які стримали ворожі кулі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Києві освятив 12 ікон з циклу робіт "Духовна звитяга", в рамках проєкту "АртАрмор".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ
Ікони написано на бронеплитах від бронежилетів, які було пошкоджено, але вони стримали ворожі кулі й зберегли життя українським захисникам.
"Духовна звитяга" акцентує увагу на духовній боротьбі українського народу та важливості віри в Бога.
Зазначається, що освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 ZoV KobZona
показати весь коментар23.05.2023 13:40
+6 Pawlo Filonenko
показати весь коментар23.05.2023 13:32
+5 shokolad
показати весь коментар23.05.2023 14:25
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Один з проявів атеїзму - це зовнішня релігійність . Навішування на себе культових речей та церковного одягу , але лицемірне нехтування духовними принципами - віддаляють людей від Бога.