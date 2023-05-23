Ворог обстріляв із мінометів село на Херсонщині, загинула жінка, - Офіс генпрокурора

Вранці 23 травня 2023 року російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загинула жінка.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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