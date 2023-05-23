УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15557 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
1 371 2
війна (56913) обстріл (21411) Херсонщина (4363) жертва (159) Офіс Генпрокурора (2360)

Ворог обстріляв із мінометів село на Херсонщині, загинула жінка, - Офіс генпрокурора

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 23 травня 2023 року російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Ворог обстріляв із мінометів село на Херсонщині, загинула жінка, - Офіс генпрокурора 01

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Кізомис, Берислав та Станіслав на Херсонщині. У селі Козацьке загинула жінка, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.05.2023 15:42 Відповісти
А популярний відео-коментатор на прізвище Світан переконливо запевнив своїх слухачів, що на цій ділянці фронту все буде спокійно, бо, начебто, існують таємні домовленості з Ердоганом про зупинення вогню через необхідність безпечного проходу шести турецьких суден з порту Миколаїв, які були там заблокованими більше 15 місяців.
Видно, щось пішло не так.
показати весь коментар
23.05.2023 15:56 Відповісти
 
 