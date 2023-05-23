Наново вчиться ходити: необхідно зібрати 40 000 грн для реабілітації за кордоном українського воїна Ігоря Метлушана. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Необхідно зібрати 40 000 грн. для українського воїна Ігоря Метлушана на реабілітацію за кордоном.
Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Євгенія Цвєтанська, інформує Цензор.НЕТ.
"Вашими зусиллями ми зібрали на ремонт авто. А поки машинка ремонтується, давайте допоможемо моєму другу Ігорю Метлушану. Я вже про нього писала. Він мужній воїн, пішов допомагати витягати техніку, і в його тіло увійшло 22 осколки. Він наново вчиться ходити. Довгий час Ігор відмовлявся від допомоги. Тепер потрібно небагато, зібрати 40000 грн. на реабілітацію за кордоном. До поранення він бігав по 10 км. Тепер його мрія пробігти хоча б 5. Хоча, я впевнена, він ще пробіжить і свої 10. Впевнена, ми цю суму зберемо легко, вірю!", - зазначає вона та публікує реквізити для охочих допомогти.
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Щасти вам, від щирого серця.
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Бажаю герою якнайшвидше стати на ноги і реалізувати всі бажання.