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Наново вчиться ходити: необхідно зібрати 40 000 грн для реабілітації за кордоном українського воїна Ігоря Метлушана. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Необхідно зібрати 40 000 грн. для українського воїна Ігоря Метлушана на реабілітацію за кордоном.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Євгенія Цвєтанська, інформує Цензор.НЕТ.

"Вашими зусиллями ми зібрали на ремонт авто. А поки машинка ремонтується, давайте допоможемо моєму другу Ігорю Метлушану. Я вже про нього писала. Він мужній воїн, пішов допомагати витягати техніку, і в його тіло увійшло 22 осколки. Він наново вчиться ходити. Довгий час Ігор відмовлявся від допомоги. Тепер потрібно небагато, зібрати 40000 грн. на реабілітацію за кордоном. До поранення він бігав по 10 км. Тепер його мрія пробігти хоча б 5. Хоча, я впевнена, він ще пробіжить і свої 10. Впевнена, ми цю суму зберемо легко, вірю!", - зазначає вона та публікує реквізити для охочих допомогти.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Перебиті руки і ноги, 23 поранення та сім місяців лікування: сержант батальйону НГУ "Донбас" Ігор Метлушан зробив перші кроки. ВIДЕО

Наново вчиться ходити: необхідно зібрати 40 000 грн для реабілітації за кордоном українського воїна Ігоря Метлушана 03

Автор: Ірина Дашківська
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А чому воїна в Німеччину, як біженця, не привезти та не лікувати за рахунок страхової медицини?
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23.05.2023 16:04 Відповісти
Чи всі Воїни хочуть змінювати свій статус на статус біженця? Не знаю...
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23.05.2023 17:10 Відповісти
+ Копійки, вибачте.
Щасти вам, від щирого серця.
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23.05.2023 16:06 Відповісти
Зате у етіх фсьо фшоколадє:
українські банки показали рекордний прибуток
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23.05.2023 16:13 Відповісти
Ви ще бажаєте шоб накрилася банківська система.
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23.05.2023 16:20 Відповісти
+
Бажаю герою якнайшвидше стати на ноги і реалізувати всі бажання.
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23.05.2023 16:28 Відповісти
+ карта. З найщирішим бажанням одужання)
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23.05.2023 16:38 Відповісти
"Копійки" місячне утримання 4х полонених рашиських нелюдей. Чому на Захисників у держави немає грошей.
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23.05.2023 16:54 Відповісти
 
 