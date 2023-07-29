У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький. ФОТОрепортаж

28 липня у бою проти російських загарбників загинув 29-річний захисник Юрій Корецький.

Про це у Facebook повідомив його батько Юрій, передає Цензор.НЕТ.

"5.30 ранку... в бою загинув мій син Юрко... Вчорашнє фото... останнє... Тепер перед Богом... Воїн", - йдеться в повідомленні.

За даними Волинської служби новин, українському захисникові було 29 років, він родом з Ковеля.

Також читайте: У лікарні помер воїн 17 батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади Олександр Водяницький. ФОТО









