УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15608 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
7 693 0
війна (56124) військовослужбовці (3941) втрати (3817)

У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

28 липня у бою проти російських загарбників загинув 29-річний захисник Юрій Корецький.

Про це у Facebook повідомив його батько Юрій, передає Цензор.НЕТ.

"5.30 ранку... в бою загинув мій син Юрко... Вчорашнє фото... останнє... Тепер перед Богом... Воїн", - йдеться в повідомленні.

За даними Волинської служби новин, українському захисникові було 29 років, він родом з Ковеля.

Також читайте: У лікарні помер воїн 17 батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади Олександр Водяницький. ФОТО

У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький 01
У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький 02
У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький 03
У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький 04
У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький 05

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 
 