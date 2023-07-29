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У бою проти російських окупантів загинув 29-річний воїн Юрій Корецький. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
28 липня у бою проти російських загарбників загинув 29-річний захисник Юрій Корецький.
Про це у Facebook повідомив його батько Юрій, передає Цензор.НЕТ.
"5.30 ранку... в бою загинув мій син Юрко... Вчорашнє фото... останнє... Тепер перед Богом... Воїн", - йдеться в повідомленні.
За даними Волинської служби новин, українському захисникові було 29 років, він родом з Ковеля.
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