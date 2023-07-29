Військові НАТО вчитимуться в українських ССО, - Резніков. ФОТО

У день Сил спеціальних операцій міністр оборони України Олексій Резніков нагородив бійців ССО та подякував їм за службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Тим, що роблять Сили спеціальних операцій, пишаються не тільки в Україні. ...Британці, напевно, номер один у підтримці ССО... Британські інструктори кажуть: "Після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто!" А ми з вами реально знаємо, як бити росіян", - зазначив міністр.

Він нагадав, що НАТО утворювалось 74 роки тому, щоб стримувати агресію Радянського Союзу. "І сьогодні в НАТО вже почали усвідомлювати, що Україна - єдина країна у світі - не держава-член Альянсу, що має реальний бойовий досвід, як бити росіян", - зауважив Резніков.

Він подякував бійцям ССО від імені Міністерства оборон та всіх українців.

"Ви робите свою роботу якісно та філігранно. Але саме тому, що ви "просто робите свою роботу", ми сьогодні маємо звільнені території України, та відновимо нашу територіальну цілісність, включаючи Крим, Донеччину і Луганщину", - наголосив очільник МОУ.

Міністр оборони вручив воїнам ССО відомчі відзнаки і нагороди. Зокрема, командувачу Сил спецоперацій бригадному генералу Віктору Хоренку першому вручив нову відзнаку — медаль "Хрест Сил спеціальних операцій".

Дивіться: Бійці ССО захопили ворожу позицію в Старомайорському та полонили двох окупантів. ВIДЕО