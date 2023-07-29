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ССО (372) Резніков (1385)

Військові НАТО вчитимуться в українських ССО, - Резніков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ссо

У день Сил спеціальних операцій міністр оборони України Олексій Резніков нагородив бійців ССО та подякував їм за службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Тим, що роблять Сили спеціальних операцій, пишаються не тільки в Україні. ...Британці, напевно, номер один у підтримці ССО... Британські інструктори кажуть: "Після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто!" А ми з вами реально знаємо, як бити росіян", - зазначив міністр.

Військові НАТО вчитимуться в українських ССО, - Резніков 01

Він нагадав, що НАТО утворювалось 74 роки тому, щоб стримувати агресію Радянського Союзу. "І сьогодні в НАТО вже почали усвідомлювати, що Україна - єдина країна у світі - не держава-член Альянсу, що має реальний бойовий досвід, як бити росіян", - зауважив Резніков.

Він подякував бійцям ССО від імені Міністерства оборон та всіх українців.

Військові НАТО вчитимуться в українських ССО, - Резніков 02

"Ви робите свою роботу якісно та філігранно. Але саме тому, що ви "просто робите свою роботу", ми сьогодні маємо звільнені території України, та відновимо нашу територіальну цілісність, включаючи Крим, Донеччину і Луганщину", - наголосив очільник МОУ.

Військові НАТО вчитимуться в українських ССО, - Резніков 03

Міністр оборони вручив воїнам ССО відомчі відзнаки і нагороди. Зокрема, командувачу Сил спецоперацій бригадному генералу Віктору Хоренку першому вручив нову відзнаку — медаль "Хрест Сил спеціальних операцій".

Дивіться: Бійці ССО захопили ворожу позицію в Старомайорському та полонили двох окупантів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+18
Прийде час - і бійці ССО з тими "нагородними" пістолетами прийдуть арештовувать Рєзнікова і решту "зеленої братії"
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29.07.2023 12:12
+17
А цей мудень Рєзніков тут до чого?
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29.07.2023 12:08
+12
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29.07.2023 12:16
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А цей мудень Рєзніков тут до чого?
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29.07.2023 12:08 Відповісти
просто намагається впихнути не впи...
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29.07.2023 12:10 Відповісти
Прийде час - і бійці ССО з тими "нагородними" пістолетами прийдуть арештовувать Рєзнікова і решту "зеленої братії"
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29.07.2023 12:12 Відповісти
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29.07.2023 12:16 Відповісти
це має іньшу назву як його не маскуй-вкрасти...
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29.07.2023 12:20 Відповісти
Він кацапське ССО в нашому тилу!
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29.07.2023 12:40 Відповісти
Все вірно, але не тобі про це говорити, яйцекрад....
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29.07.2023 12:09 Відповісти
Моє щире вітання ССО Ураїни зі святом-ви дійсно найкращі...
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29.07.2023 12:09 Відповісти
https://www.radioroks.ua/kamtugeza/best/16146-pryvit-z-frontu-2023-07-28/
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29.07.2023 13:17 Відповісти
Ось і Резніков нарисувався .
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29.07.2023 12:10 Відповісти
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29.07.2023 12:11 Відповісти
Головне - менше використовувати бійців ССО, як просту підготовлену піхоту.....Вони підготовлені і здатні виконувати важливі операціі проти ворога, що довели всьому світу!....
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29.07.2023 12:14 Відповісти
О, успішний зелупок намалювався. Давно його не чув.
А де розвідник-деверсант Буданов, пардон, вірно казати Буданов, Джеймс Буданов.
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29.07.2023 12:15 Відповісти
Як це -Де -?
Вже сьогодні вранці:

Буданов відповів, коли українські війська будуть в КримуКирило Буданов. Фото: ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що до звільнення Криму від російських окупантів залишилося чекати недовго.

Про це він заявив у коментарі ТСН.

За його словами, українські війська увійдуть до Криму "скоро".

Проте точної дати деокупації півострова Буданов називати не став, але запевнив, що відбудеться це невдовзі.
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29.07.2023 12:22 Відповісти
Бачу, бачу. Дякую за інфу.)))
Дивлюсь які у нього файні щічки, мабуть, на спецопераційних розвідках їм тяжко приходиться...
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29.07.2023 12:31 Відповісти
Свєжо пітаніє та сєрітся з трудом...
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29.07.2023 12:33 Відповісти
учатся яца покупать по 17 евро за штуку
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29.07.2023 12:19 Відповісти
бла бла бла бла. все новости от зеленых всегда про какое-то светлое будущее и никогда про настоящее. мечтайте, дебилы избиратели, мечтайте, не задумывайтесь о *******, который уже вокруг вас. мечтайте когда-нибудь все будет хорошо
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29.07.2023 12:28 Відповісти
На жаль, в тому то і справа що розмір ******* такий, що однієї перемоги замало ...
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29.07.2023 12:32 Відповісти
Краще організуйте курси по корупції для країн Африки. Обираючи між халявним зерном від Путлєра і мастеркласом по розкраданні грошей від зелених, вони однозначно оберуть Україну. Все таки, навіть в Африці не додумались красти не лише в мирний час, а і під час війни.
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29.07.2023 12:29 Відповісти
Ну не в тебе ж.
ЗСУ це справжня бібліотека знань з тактики та стратегії ******** війни.
А в МО, хіба що майбутні прокурори/слідчі, яки спеціалізуються на організованій злочинності та економічних злочинах, можуть практику проходити!
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29.07.2023 12:42 Відповісти
А по дерибану оборонного бюджету цей мудак не хоче дати курс 🤦🤦🤦
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29.07.2023 14:01 Відповісти
мені резніков нагадує отого вуйка що 30 разів оголосив про наше взяття кремінної аж поки ?ідари наших не відкинули взагалі за горизонт.

краще б жував і мовчав.
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29.07.2023 14:43 Відповісти
Лучше, конечно, чтобы айфоны у нас учились делать.
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29.07.2023 16:57 Відповісти
Рєзніков, які ми ? Вони з тобою яйця разом не крали.
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29.07.2023 17:00 Відповісти
 
 