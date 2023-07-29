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Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

За фактом вибуху у Шевченківському райсуді Києва повідомлено про підозру трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор" та двом військовослужбовцям Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, співробітникам СІЗО інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

"За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді справи. Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду. Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора 01
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора 02
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора 03
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора 04
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора 05

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проведення поліцейської спецоперації у Шевченківському суді Києва 5 липня. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
фоторепортаж, напевно на дебілів 73% концентрації розрахований?
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29.07.2023 12:26
+13
8 років вибивали зізнання і не вибили. авакова сабакова під суд
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29.07.2023 12:27
+12
человек из баночек длч анализов сделал бимбу а власть за 1.5 года ни одной ракеты.
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29.07.2023 12:34
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Провтикали
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29.07.2023 12:15 Відповісти
Они наверно не читали книгу Марио Пюзо-"Дон Карлеоне".
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29.07.2023 14:29 Відповісти
Дон Корлеоне вчив Майкла - той хто прийде, та принесе звістку про домовленість - зрадник!
Маріо Пьзо, книга - вещ!
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29.07.2023 14:41 Відповісти
Так набір всякого хламу ще й з навушниками і баночками з під аналізів. Ясний пень, прибрали патріота.
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29.07.2023 12:19 Відповісти
Не дуже розкидуйтесь "патріотами".
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29.07.2023 12:23 Відповісти
8 років вибивали зізнання і не вибили. авакова сабакова під суд
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29.07.2023 12:27 Відповісти
Аваков з антохою геращенко ще за "справи" "Шеремета" та "батальону Торнадо" не відповіли!
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29.07.2023 14:43 Відповісти
І за Сашу Білого..... горіти їм у пеклі..
Хоча ЧОРТУ авакову не звикати...
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29.07.2023 20:46 Відповісти
Патріоти в тюрмах, а гандони в монако. Що тут не ясно?
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29.07.2023 13:08 Відповісти
фоторепортаж, напевно на дебілів 73% концентрації розрахований?
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29.07.2023 12:26 Відповісти
Так і повірили, що не замочили, а він сам себе підірвав каніфоллю і 3% перекисом водню.
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29.07.2023 12:27 Відповісти
Якщо вибухові речовини виготовлені в СІЗО тотам треба все керівництво понизити в званях і відправити в гвардію наступу, думаю вони б були добровольцями.
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29.07.2023 12:29 Відповісти
Та "туфта" це дешева! У СІЗО "шмони" постійні Це КАМЕРА Там сховать (та ще й надовго) що-небудь важко Простіше допустить що ті СВП пронесли в туалет суду і там сховали А "чорта" того попередили та проінструктували Але тоді треба "крутить яйця" охороні суду А голові суду та судовій адміністрації це невигідно
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29.07.2023 12:37 Відповісти
У СІЗО своя корупція.
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29.07.2023 12:58 Відповісти
Знаю! Однак щоб виготовить СВП у камері СІЗО потрібно пронести туди всі складові та інструменти а також зробить тайник А у туалет суду можна пронести готові СВП і покласти десь під унітаз Мені здається - це була організована ліквідація підсудного який міг вказать на організатора Йому "вказали" на "шлях звільнення" надіючись що він або загине при захопленні заложників чи його ліквідує снайпер при виході з будівлі суду Живим його залишать не збиралися!
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29.07.2023 13:49 Відповісти
Свобода ??
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29.07.2023 15:35 Відповісти
Після усіх тих "вибриків", що творили верховоди "Свободи" з моменту її виникнення - я вже нічому не здивуюся ...
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29.07.2023 16:44 Відповісти
человек из баночек длч анализов сделал бимбу а власть за 1.5 года ни одной ракеты.
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29.07.2023 12:34 Відповісти
Откуда вам это известно?
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29.07.2023 13:08 Відповісти
це повний треш. чоловік в СІЗО виготувляв вибухові пристрої. на кого розрахована ця лобуда?
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29.07.2023 12:38 Відповісти
В СІЗо кожен другий стукач. Транзистори ніяким боком до вибухового пристрою, а для випрямлення і зміни напруги для освітлювальних діодів. Таймер з цього не збереш.
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29.07.2023 12:53 Відповісти
Конденсатор для вирівнювання напруги, для запалу він малої ємності. Голівудська бутафорія.
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29.07.2023 12:58 Відповісти
В КАЖДЫЙ СУД ПО БОМБЕ !!!! ВСЕХ СУДЕЙ - К СТЕНКЕ , эти гниды продажны хуже зе- мудачья , в стране нет правосудия , а значит должен быть суд линча !!!!!! и в первую очередь над судьями .
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29.07.2023 13:16 Відповісти
А де підозра прокурорам і суддям, які 8 років тримали в ув'язненні людину, чию провину вони не могли довести?
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29.07.2023 14:00 Відповісти
а Гадю-пулю з спільником (підручним мертвечука) - випустили... технічно випустили... хоч вони взяли в терористів (в ОРДЛО) зброю і привезли в Київ з метою знищення Верховної Ради...
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29.07.2023 14:29 Відповісти
як не став і як не тич, а не переконлививо
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29.07.2023 15:26 Відповісти
КАЛАМУТНА ІСТОРІЯ:
Його, на цьому суді повинні біли ВИПУСТИТИ.
Бо він в СІЗО вже 8 років відсидів (по "закону савченко" = 16 років)
Навіть, як що би його признали винним - він максимальний строк вже видсидів.
НАВІЩО ЙОМУ ВТІКАТИ?!
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29.07.2023 18:35 Відповісти
За кого треба мати свій народ, щоб такі фото виставляти?
Зайвий раз підтвердили що це все постанова....
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29.07.2023 21:17 Відповісти
Перепрошую, ви про який свій народ? А українці їм не свій народ-роззуйте очі.
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29.07.2023 21:27 Відповісти
"влада" вбила патріота, а нам локшин на вуха і їхня хуцпа. Антиукраїнська влада має сидіти.
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29.07.2023 21:25 Відповісти
8 лет СУДОВ! Это нормально?
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30.07.2023 00:11 Відповісти
 
 