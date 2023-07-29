Вибух у Шевченківському райсуді Києва: Повідомлено про підозру 5 правоохоронцям, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За фактом вибуху у Шевченківському райсуді Києва повідомлено про підозру трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор" та двом військовослужбовцям Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, співробітникам СІЗО інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

"За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді справи. Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду. Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.











Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

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