Чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас у Миколаєві, через вибух вони дістали поранення, - ОК "Південь". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Миколаєві чоловіки знайшли касетний боєприпаси та вирішили його розібрати, внаслідок чого той вибухнув.
Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.
Так, вранці в одному з районів Миколаєв пролунав вибух.
"Подія сталась по вул. Нагорній, де господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. Як результат, снаряд здетонував. Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості та нині перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" закликали не чіпати небезпечні предмети, телефонувати на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу.
Топ коментарі
+18 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2023 12:50
+8 Роман Кокоровець 01cbec24
показати весь коментар29.07.2023 12:52
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар29.07.2023 12:51
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Будь ласка, зачекайте...
"Як собаці немає чого робити, то вона яйця лиже". Так і ці чотири бовдури.
Невже ніхто не задав питання: а якщо вибухне?
Кассета выбрасывает элементы на высоте, после чего падает «болванкой» на землю и не несёт никакой угрозы. В свою очередь боевые элементы[1], ударяясь об землю, взрываются. Если взрыва не произошло, они самоликвидируются через 110 секунд. Если по истечении 110 секунд самоликвидация не произошла, они продолжают нести опасность, поскольку их взрыватель срабатывает от лёгкого давления.
Жалко что пять дебилов не рифмуется.
Но как видно результат тот же.
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