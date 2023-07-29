Чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас у Миколаєві, через вибух вони дістали поранення, - ОК "Південь". ФОТО

У Миколаєві чоловіки знайшли касетний боєприпаси та вирішили його розібрати, внаслідок чого той вибухнув.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці в одному з районів Миколаєв пролунав вибух.

"Подія сталась по вул. Нагорній, де господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. Як результат, снаряд здетонував. Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості та нині перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" закликали не чіпати небезпечні предмети, телефонувати на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу.

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