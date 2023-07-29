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боєприпаси (1691) вибух (3737) Миколаїв (1335)

Чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас у Миколаєві, через вибух вони дістали поранення, - ОК "Південь". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Миколаєві чоловіки знайшли касетний боєприпаси та вирішили його розібрати, внаслідок чого той вибухнув.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці в одному з районів Миколаєв пролунав вибух.

"Подія сталась по вул. Нагорній, де господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. Як результат, снаряд здетонував. Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості та нині перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" закликали не чіпати небезпечні предмети, телефонувати на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу.

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Чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас у Миколаєві, через вибух вони дістали поранення, - ОК Південь 01
Чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас у Миколаєві, через вибух вони дістали поранення, - ОК Південь 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Дарвін аплодує....
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29.07.2023 12:50
+8
довбойоби !
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29.07.2023 12:52
+7
А казали, що теорія Дарвіна не працює. Працює. Працює без збоїв.
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29.07.2023 12:51
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Дарвін аплодує....
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29.07.2023 12:50 Відповісти
Зняли з язика
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29.07.2023 13:28 Відповісти
А що Дарвін сказав би про людину яка на пяну голову циркуляркою відрізала собі палець на руці - а потім ще два рази повторила це на біс ( не в той же самий день якщо що ).
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29.07.2023 15:29 Відповісти
Подвійне - премія Дарвіна на Оскар!
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29.07.2023 21:59 Відповісти
А він хіба живий?
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29.07.2023 15:39 Відповісти
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29.07.2023 15:54 Відповісти
А казали, що теорія Дарвіна не працює. Працює. Працює без збоїв.
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29.07.2023 12:51 Відповісти
довбойоби !
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29.07.2023 12:52 Відповісти
мабуть дивилися куди касети встромляти щоб заграло
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29.07.2023 12:54 Відповісти
То ли еще будет.....
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29.07.2023 12:56 Відповісти
всередині золото треба пиляти...

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29.07.2023 12:58 Відповісти
інваліди мозку стали інвалідами війни.
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29.07.2023 13:00 Відповісти
как то пох на єтих *********...даже не жалко такую конченную биомассу_)
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29.07.2023 13:00 Відповісти
Пилите Шура они золотые!
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29.07.2023 13:03 Відповісти
Захотели разобрать, что бы что, интересно. Металлолома там копейки, взрывчатка-детонатор? Так на хера вчетвером в кружок для этого собираться.
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29.07.2023 13:04 Відповісти
Є гарна українська приказка.
"Як собаці немає чого робити, то вона яйця лиже". Так і ці чотири бовдури.
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29.07.2023 13:07 Відповісти
Так пацани подумають, що сциш
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29.07.2023 13:30 Відповісти
Так готові ж піротехніки "за покликанням"! І куди ТЦК дивиться?
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29.07.2023 13:08 Відповісти
Человек не способен эволюционировать. Это полностью законченное существо, на котором природа поставила крест. Человек так же - поставил крест на природе...
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29.07.2023 13:08 Відповісти
Интересная теория. А можно допустить, что находясь внутри процесса вы не видите скорости его протекания?
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29.07.2023 13:11 Відповісти
Находясь внутри, не остановиться до конца процесса
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29.07.2023 13:34 Відповісти
Скорость протекания хорошо замечают экологи, наблюдая необратимые последствия. Значит и эволюционный тупик человечества, присутствует неоспоримо.
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29.07.2023 13:39 Відповісти
"Эволюционный тупик", это вершина эволюции, совершенство.
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29.07.2023 15:44 Відповісти
Станислав Лем в своих произведениях часто упоминал о "совершенстве." Очень рекомендую его читать. Кстати, есть рассказ о том, как некий робот слетал до квадратной планеты. Там достигли высочайшего уровня развития, то ли во Вселенной, то ли в Галактике... и к чему это привело )))
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29.07.2023 18:14 Відповісти
Динозавры тоже в свое время до эволюционировали до тупика. Однако, это не остановило сам процесс.
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29.07.2023 21:50 Відповісти
Динозавры не созданы были для работы и являлисть неотъемлемой частью природы, как олени, волки, зайцы... Это были довольно примитивные существа с повышенным содержанием белка. Человек же - напротив- создан исключительно для производства, строительства, созидания и сознательным размножением. И если верить в эволюцию, то она конкретно по издевалась над людьми. Она сделала их абсолютно незащищёнными в дикой среде. На этой планете, лишь человек способен её уничтожить, причём уничтожить сознательно - понимая, что иного дома у него нет.
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30.07.2023 11:10 Відповісти
Кем создан, простите?
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01.08.2023 21:44 Відповісти
Було б дивно шоб не розбирали
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29.07.2023 13:10 Відповісти
Ані не тільки парузкі гварят, але й думають😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
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29.07.2023 13:10 Відповісти
Бомжі збирались здати металеву оболонку на металобрухт? Дивно, що тільки пораненням відбулись...
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29.07.2023 13:14 Відповісти
Цікаво би послухати їх діалог ДО того, як стався вибух.

Невже ніхто не задав питання: а якщо вибухне?
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29.07.2023 13:19 Відповісти
щоб вибухнуло, воно має впасти з неба і ******* по землі, а вони його розщіпляли
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29.07.2023 14:04 Відповісти
Оно и упало с неба.
Кассета выбрасывает элементы на высоте, после чего падает «болванкой» на землю и не несёт никакой угрозы. В свою очередь боевые элементы[1], ударяясь об землю, взрываются. Если взрыва не произошло, они самоликвидируются через 110 секунд. Если по истечении 110 секунд самоликвидация не произошла, они продолжают нести опасность, поскольку их взрыватель срабатывает от лёгкого давления.
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29.07.2023 14:31 Відповісти
дуже цікаво було... а що там в середині?
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29.07.2023 13:28 Відповісти
Після лікарні на розмінування всіх під Роботине!
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29.07.2023 13:31 Відповісти
Їм було цікаво шош там в середині. Ну як малі діти.
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29.07.2023 13:32 Відповісти
Природній відбір ніхто не скасовував, якщо дебіли, то...
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29.07.2023 13:45 Відповісти
iq в них дійсно був невисоким, але це неприродній відбір. в природі не існує касетних ***********.
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29.07.2023 15:48 Відповісти
Як такі істоти доживають до дорослого віку - от що дивно...
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29.07.2023 13:46 Відповісти
Допитливість і жадібність - головні рушії природного відбору.
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29.07.2023 13:52 Відповісти
Дарвін цього разу зекономив на преміях...
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29.07.2023 13:58 Відповісти
Там опечатка наверное, не "чоловіки", а "чілавєкі"(Homo erectusы)
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29.07.2023 14:22 Відповісти
Праця зробила з мавпи людину - вона її й угробить.
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29.07.2023 14:40 Відповісти
Праця робить з людини мавпу
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29.07.2023 16:01 Відповісти
Два дебила это сила.
Жалко что пять дебилов не рифмуется.
Но как видно результат тот же.
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29.07.2023 14:53 Відповісти
Как они дожили до этого дня, без приключений , Идиоты..
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29.07.2023 15:08 Відповісти
- Я для Вас шутка какая-то?!
""
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29.07.2023 15:22 Відповісти
Добре, що живі. Хай живуть
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29.07.2023 16:03 Відповісти
Видужають і зразу направити в саперні частини ВСУ. Навіщо таким талантам в саперній справі пропадати задаром.
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29.07.2023 16:41 Відповісти
 
 