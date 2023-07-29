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Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Києві попрощалися із воїном 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитром Рибаковим (Репортер), який загинув у бою проти російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До повномасштабного вторгнення РФ Дмитро працював журналістом та медіаконсультантом.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який також був присутнім на прощанні з Дмитром Рибаковим, сказав: "Всі ми знаємо його як людину високого інтелекту, сильного характеру. Він не пішов на війну емоціями, для нього це був дуже виважений крок. Він ніколи не готував себе до війни, йому важливі були цінності, він шукав свій шлях. .. Дмитро Рибаков обрав свій шлях. Цей шлях викликає велику повагу і є прикладом для кожного з нас. Він міг знайти собі сотні спеціальностей на війні, які були б не так близько до передової, але він обрав найважчу роботу, найнебезпечнішу - бути піхотинцем і йти вперед у бригаді прориву. ... Він вирішив урятувати наш світ. Він віддав життя за націю, за народ, за Україну. Ця жертва і цей найвищий подвиг на цій війні житимуть вічно".

Нагадаємо, командир піхотного відділення 47-ї механізованої бригади Дмитро Рибаков загинув 17 липня під час наступу на російські позиції у Запорізькій області.

Докладніше про Дмитра Рибакова читайте у матеріалі Юрія Бутусова на Цензор.НЕТ.

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Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 01
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 02
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 03
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 04
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 05
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 06
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 07
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 08
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 09
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 10
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 11
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 12
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 13
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 14
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 15
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 16
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 17
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 18
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 19
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 20
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 21
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 22
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 23Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 24
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 25
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 26
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 27
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 28
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 29
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 30
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 31
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 32
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 33
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 34
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 35
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 36
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 37
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 38
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 39
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 40
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 41
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 42
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 43
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 44
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 45
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 46
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 47
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 48
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 49
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 50
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 51
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 52
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 53
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 54
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 55
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 56
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 57
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 58
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 59
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 60
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 61
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 62
Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві 63
Фото та відео Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Слава Герою! Співчуття рідним та близьким.
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29.07.2023 14:53
+6
Кацапська мразота смердюча повина бути знищена.
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29.07.2023 15:11
+4
Це Маркус був сержантом в цій бригаді ?

Вічна Слава та Пам'ять Герою!
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29.07.2023 15:08
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Слава Герою! Співчуття рідним та близьким.
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29.07.2023 14:53 Відповісти
Це Маркус був сержантом в цій бригаді ?

Вічна Слава та Пам'ять Герою!
показати весь коментар
29.07.2023 15:08 Відповісти
Кацапська мразота смердюча повина бути знищена.
показати весь коментар
29.07.2023 15:11 Відповісти
Спочивай з миром )))
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29.07.2023 15:27 Відповісти
С.У.М.
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29.07.2023 15:28 Відповісти
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29.07.2023 16:23 Відповісти
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29.07.2023 16:53 Відповісти
Вічна память воїну
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29.07.2023 18:00 Відповісти
Svitla,Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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29.07.2023 20:50 Відповісти
Вічна Слава! Вічна Пам'ять!
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30.07.2023 04:44 Відповісти
Боляче...
Героям слава! Спочивай з миром, Друже! Шкода, що гинуть такі люди. Усіх шкода, кожного нашого громадянина військових і мирних.
Хай сгорить у пеклі паскудна раша!
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30.07.2023 21:05 Відповісти
 
 