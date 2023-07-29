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Одеса (4014) ЮНЕСКО (136)

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси після того, як Росія обстріляла історичний центр міста.

Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

Уточнили, що представники ЮНЕСКО прибули в Одесу для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня.

Місія фіксуватиме та документуватиме наслідки атак росіян.

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Місія працюватиме на чолі з К’ярою Децці Бардескі, координаторкою ЮНЕСКО в Києві у супроводі експертів.

Зараз вони вже оглядають локації, обʼєкти на яких постраждали.

Мерія нагадує, що пошкоджені близько 50 об’єктів, тому робота буде насиченою.

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 01
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 02
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 03
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 04
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Топ коментарі
+19
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29.07.2023 17:20
+12
Краще б житло відновили людям або переселили, а не Собор вилизували....
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29.07.2023 16:54
+6
Із 50-ти будівель пошкоджених московією усі 3 фото - поповської богодєльні "русского мира" разом з прокацапсьим трухановим (все ще мером). Одеса цього не пробачить. Хіба ця религійна споруда є справжня Культура, що потребує охорони ЮНЕСКО? Дом вчених! Ліцей Столярського без жодного вцілілого вікна (напередодні навчального року)! Наука і виховання - от справжні цінності ЮНЕСКО, а не оборотні в рясах.
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29.07.2023 18:06
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29.07.2023 16:53 Відповісти
Кому б не при їхать як ті друзі з ОБСЄ які наперли як таракани у 2014 році. Оплачуємо командіровка, півасік ресторани з прокацапськими терористами і т.д
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29.07.2023 17:34 Відповісти
Краще б житло відновили людям або переселили, а не Собор вилизували....
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29.07.2023 16:54 Відповісти
росія завжди насере таку велику купу, що недалекі люди починають її поважати лише за один розмір, не зважаючи на те, що це всього лише купа лайна (в даному випадку - собор-новобудова).
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29.07.2023 17:23 Відповісти
В цей день 2014 року під час рятування пілотів збитого літака біля м.Сніжне загинули 9 бійців з 3 опсп.
Фото: підполковник Сергій Лисенко


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29.07.2023 17:01 Відповісти
Собор безумовно гарний. Можна сказати розкішний. І він врятував інші будинки на площі від руйнування тому що весь вибух від ракет був нижче рівня землі. Але якщо його відбудують і знову подарують росіянам, то це буде м'яко кажучи неправильно.
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29.07.2023 17:15 Відповісти
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29.07.2023 17:20 Відповісти
Ще було у Веллера в" Легендах...", де англійський інженер побажав залишития в совку:
http://loveread.me/read_book.php?id=2114&p=12
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29.07.2023 17:39 Відповісти
а чому б не повторити? усіх прихильників руськага міра - в потяги запакувать і без зупинок на расєю
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29.07.2023 19:28 Відповісти
Бог дасть.
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29.07.2023 17:20 Відповісти
Нахер нам тут эти отрыжки кацапского мира охранять?!
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29.07.2023 17:34 Відповісти
ku*wa, місія...

Сама ця "місія" коштуватиме чималу суму грошей...
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29.07.2023 17:58 Відповісти
Із 50-ти будівель пошкоджених московією усі 3 фото - поповської богодєльні "русского мира" разом з прокацапсьим трухановим (все ще мером). Одеса цього не пробачить. Хіба ця религійна споруда є справжня Культура, що потребує охорони ЮНЕСКО? Дом вчених! Ліцей Столярського без жодного вцілілого вікна (напередодні навчального року)! Наука і виховання - от справжні цінності ЮНЕСКО, а не оборотні в рясах.
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29.07.2023 18:06 Відповісти
Безпонтові організації намагаються довести свою лайнову збитковість
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29.07.2023 18:48 Відповісти
А шо робить потяганний "браток" поміж представниками захисту культурної спадщини.
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29.07.2023 19:07 Відповісти
 
 