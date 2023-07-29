До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси після того, як Росія обстріляла історичний центр міста.
Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.
Уточнили, що представники ЮНЕСКО прибули в Одесу для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня.
Місія фіксуватиме та документуватиме наслідки атак росіян.
Місія працюватиме на чолі з К’ярою Децці Бардескі, координаторкою ЮНЕСКО в Києві у супроводі експертів.
Зараз вони вже оглядають локації, обʼєкти на яких постраждали.
Мерія нагадує, що пошкоджені близько 50 об’єктів, тому робота буде насиченою.
Топ коментарі
+19 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2023 17:20
+12 Прощай немытая раССея
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+6 Наталия Клефас
показати весь коментар29.07.2023 18:06
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Фото: підполковник Сергій Лисенко
http://loveread.me/read_book.php?id=2114&p=12
Сама ця "місія" коштуватиме чималу суму грошей...