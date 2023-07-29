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вбивство (2874) Чернігівщина (1309)

Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та автівкою вивіз тіло в Чернігівську область. Щоби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища у Козелецькій громаді.

Про це повідомила  поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

18 липня о 7-й ранку до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади.

Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та криміналісти обласної поліції.

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Поліцейські виявили людські рештки та низку речових доказів, зокрема сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

"На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоби становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях.Це сотні людей, – каже керівник відділу кримінального аналізу обласної поліції Іван Андрейченко.

Над розслідуванням обставин вбивства працювала спеціалізована робоча група поліції, до якої увійшли представники Департаментів карного розшуку і кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції, поліцейські Чернігівщини та міста Києва.

Найдосвідченіші співробітники поліції провели кропітку роботу для встановлення особи вбитого чоловіка та відтворили події, що передували злочину.

"В ході оперативно-розшукових заходів нам вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві. Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався", – розповідає начальник кримінальної поліції Чернігівщини Олександр Васильченко.

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Поліцейські проаналізували величезний масив інформації і зібрали всі зачіпки, які могли допомогти у розкритті зухвалого вбивства. На пошуки причетного до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини.

28 липня за силової підтримки спецпіздрозділу КОРДу поліцейські затримали причетного до вбивства у його заміському будинку. Поліція провела низку санкціонованих обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.

"В ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром. Підозрюваний – директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті.

Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому", – повідомив деталі злочину Олександр Васильченко.

Зловмисника затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нині тривають слідчі дії.

Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 01
Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 02
Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 03
Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 04
Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 05
Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 06
Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 07
Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція 08
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Топ коментарі
+15
фонд виявився надійним - директор фонду пішов на крайні міри в процесі захисту вкладених у фонд грошей колишнього керівника банку. Хоча не не можно виключати, що ці гроші теж в свою чергу були вкрадені керівником банку.
Поки що у нас в країні така інвестиційна політика.
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29.07.2023 18:49
+14
Дядька во времени потерялся, поздновато он стартанул. Это в 90-е , кое-то такой рыжий, татарской национальности валил всех бизнесменов направо и налево, а теперь половиной энергетики страны и по совместительству футбольным клубом владеет.
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29.07.2023 18:59
+12
Операм респект! Не перевелися ще професіонали.
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29.07.2023 18:49
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Суровии директор -- мабуть гроші ділили
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29.07.2023 18:26 Відповісти
ні, ексцес стався в процесі захисту інвестицій.
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29.07.2023 18:36 Відповісти
Не туди вклав ?
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29.07.2023 18:38 Відповісти
фонд виявився надійним - директор фонду пішов на крайні міри в процесі захисту вкладених у фонд грошей колишнього керівника банку. Хоча не не можно виключати, що ці гроші теж в свою чергу були вкрадені керівником банку.
Поки що у нас в країні така інвестиційна політика.
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29.07.2023 18:49 Відповісти
Да -- сюжет виишов лихо закрученим -- мама не горюи
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29.07.2023 18:52 Відповісти
інвестування в Україні зараз взагалі дуже небезпечна справа. Більш безпечніше зараз навіть піти добровольцем у ЗСУ. Там точно ніхто не стане тебе спалювати так, що одні мешта залишаться.
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29.07.2023 18:58 Відповісти
Валентин Коваль 2a613f18Да -- сюжет виишов лихо закрученим -- мама не горюи
_________________________________________

Та, хіба це сюжет! Ось сюжет! https://reyestr.court.gov.ua/Review/28332361
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29.07.2023 20:46 Відповісти
Інвест нянь
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29.07.2023 19:22 Відповісти
занянчів до смерті.
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29.07.2023 20:05 Відповісти
Або гроші, або женшчіна замішані.
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29.07.2023 20:05 Відповісти
не кидай и буде все ок!
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29.07.2023 18:29 Відповісти
Бухло вбиває і воно не зважає на обличчя чі посади чі статки...
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29.07.2023 18:29 Відповісти
Русский мир - бессмысленный и беспощадный(
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29.07.2023 18:30 Відповісти
Потому что армия - это не тюрьма. Хватит дискридетировать ЗСУ
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29.07.2023 18:36 Відповісти
ДискрЕдитировать ( грамотєЄй) - по перше ,
а по-друге , вік вбивці позволяє брати участь на війні 😠
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29.07.2023 20:38 Відповісти
Мабудь той спалений чувак цьому чуваку кредита не відкривав. Прямо так і казав - «яух тобі а не кредит!!!». А той слухав, слухав, а потім нерви не витримали, і підпалив…. От жалко пацанів!!!
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29.07.2023 18:31 Відповісти
Лихі 90-ті.
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29.07.2023 18:38 Відповісти
Алкоголь - вбиває, маріхуана - рятує, скільки років ще чекати закону? Люди вже з котушок злітають. Дайте хоч паліатив, якщо не можете дати миру.
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29.07.2023 18:47 Відповісти
Операм респект! Не перевелися ще професіонали.
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29.07.2023 18:49 Відповісти
"Брі-і-і-ґа-а-а-да"... (Вимовляється "умілітєльно", с прідихом").
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29.07.2023 18:49 Відповісти
Дядька во времени потерялся, поздновато он стартанул. Это в 90-е , кое-то такой рыжий, татарской национальности валил всех бизнесменов направо и налево, а теперь половиной энергетики страны и по совместительству футбольным клубом владеет.
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29.07.2023 18:59 Відповісти
З національністю помилка. Поцікавтеся детальніше.
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29.07.2023 22:04 Відповісти
Коли сідаєш пити з другом, завжди май при собі зброю. (
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29.07.2023 18:59 Відповісти
ну і друзі в тебе!
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29.07.2023 19:54 Відповісти
Такий світ зараз: вороги стають друзями, а друзі ворогами.
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29.07.2023 20:04 Відповісти
Пейте воду, она безопасна!
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29.07.2023 19:00 Відповісти
багатиє тоже плачуть
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29.07.2023 19:05 Відповісти
Звичайний прояв звірячої суті банкіра.
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29.07.2023 19:14 Відповісти
Інвестор по-українському, або поліно надії.
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29.07.2023 19:29 Відповісти
А хвамілія інвестиційного банкіра часом не Хвурса?
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29.07.2023 19:38 Відповісти
От що роблять з людиною лінощі! А якби не лінувався і прикопав місце знищення тіла убієнного друга, то так би і залишився на волі, доки б "кондратій" його не покликав.
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29.07.2023 19:42 Відповісти
translator



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к

to͞o

предлог

к

towards, toward, into

в

into, on, for

до

till, prior to, unto

на

in, for, by

для

for the sake of, on behalf of, towards

сокращение

телеграфная контора

to

телеграфное отделение

to

******-click

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29.07.2023 19:44 Відповісти
мораль: вдягайте тухлі на 2 розміра менше
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29.07.2023 19:55 Відповісти
і жіночі
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29.07.2023 20:18 Відповісти
хм..яка Ви небезпечна
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29.07.2023 21:50 Відповісти
"Тухлі" 45 розміру були на вбитому.
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29.07.2023 20:27 Відповісти
Вот это называется «этическими правилами» у местных разводил, которые называют себя «инвесторами». Обычное колхозное быдло
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29.07.2023 20:13 Відповісти
Після війни буде багато інвестицій.
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29.07.2023 20:27 Відповісти
Если видите на кассе чувака с тележкой полной керосина, звоните в полицию.
100 %, валит на батькивщину палить тело.
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29.07.2023 21:01 Відповісти
Никогда не экономьте бензин.
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30.07.2023 08:42 Відповісти
 
 