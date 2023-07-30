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Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві біля будівлі посольства Росії відбулась демонстрація до роковин теракту в окупованій Оленівці Донецької області, внаслідок якого загинули полонені військовослужбовці з полку "Азов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ

До акції долучились близько сотні людей. Організатори акції принесли із собою двоярусні ліжка подібні до тих, що були встановлені в приміщенні на території колонії в Оленівці, де стався теракт.

Організатори акції обурені тим, що міжнародні органи не приділили достатньої уваги теракту, який влаштували російські окупанти.

"Світ показав, що можна вбивати, що можна це робити, і за це нічого не буде. Всі міжнародні організації взагалі залишились байдужими до цього (теракту в Оленівці — ред.), вони нам постійно розповідають про те, що вони не можуть туди потрапити. Тоді для чого вони в цілому існують?", — зауважила співорганізаторка демонстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні роковини теракту в Оленівці

Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 01
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 02
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 03
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 04
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 05
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 06
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 07
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 08
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 09
Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці 10

На території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка російські загарбники утримували військовополонених українців. У ніч проти 29 2022 року липня там стався вибух. Згодом стало відомо, що росіяни влаштувавши вибух у бараку, де перебували полонені захисники "Азовсталі".

За даними російських окупантів, внаслідок вибуху загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 дістали важкі поранення.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї. Супутникові знімки компанії Maxar Technologies демонстрували, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

В Офісі Генпрокурора заявили, що точна кількість загиблих військовополонених в Оленівці досі не відома.

Пресслужба "Азову" у роковини трагедії повідомляє, що за кілька днів до теракту окупанти навмисно, знаючи, що саме вони готуються зробити, перевели частину полонених в окреме приміщення.

"Близько 02:00 29-го липня цей ангар за секунду став братською могилою для 53-х азовців. 130 отримали поранення. Тієї липневої ночі вони спали. Беззбройні. В очікуванні на обміни, які були обіцяні та гарантувалися третіми країнами й міжнародними організаціями. Пройшовши криваві бої в Маріуполі, виконавши наказ і врятувавши Україну, вони були підступно вбиті уві сні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мотиви російського теракту в Оленівці незрозумілі, - Офіс Генпрокурора

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
У нас ще до цього часу кацапське посольство працює?
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29.07.2023 22:46
+24
Сам у шоці... То зелені партнери й досі заглядає і бачить мир у очах пк..
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29.07.2023 22:52
+21
Кацапам до сраки ваша акція. Вони відморожені.
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29.07.2023 22:47
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У нас ще до цього часу кацапське посольство працює?
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29.07.2023 22:46 Відповісти
Сам у шоці... То зелені партнери й досі заглядає і бачить мир у очах пк..
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29.07.2023 22:52 Відповісти
Оно не работает, здание осталось. Акция возле здания
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29.07.2023 22:57 Відповісти
Ні, звичайно. Проходив повз кілька місяців тому. Територія за парканом перетворилася у смітник. Або, навіть більше схожа на громадський туалет часів совка - двір закиданий пакетами з чимось дуже схожим на лайно.
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29.07.2023 23:00 Відповісти
А прибрати неможемо, бо буде міжнародний шкандаль - бо амбасада - то земля раісі типа?

Цікаво, у чіїй власності будівля із землею. Якщо у кацапів, то чому не конфіскована? Якщо в оренді - чому договір не розірвано й територія не приведена до ладу? Чи знову не на часі...
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29.07.2023 23:05 Відповісти
Та може вже і прибрали - я там був один раз. Будівля була в аренді. Договір розірвано у квітні цього року.
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29.07.2023 23:10 Відповісти
Дивна акція..це теж саме, як на Інституцькій проводити акцію біля колишньої німецької комендатури
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29.07.2023 23:26 Відповісти
Та ні не працює ООН, Червоний хрест та інші зайві контори від слова взагалі ...
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29.07.2023 23:30 Відповісти
Алекс та Ви ШО.... перш ніж писати дурню Ви цікавтеся скільком біженцям з України допомогає Червоний Хрест. Бо стаєте схожим на брехливого Кацапа.
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30.07.2023 01:12 Відповісти
Та ти і є кацап, якщо простих речей не розумієш ...хоча свої ольгинськи копійки заробив на бояру. Ти ще тут про гамнесті інтернешнл розкажи ...
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30.07.2023 01:27 Відповісти
Так ти не просто тупий, ти тупе бидло.
Кажу ж поцікався скільком біженцям з України Й НА СЬОГОДНІ допомогає Червоний Хрест й зрозумієш що ти тупий бидло-пи#дабол.
P. S. Більше відповіді тобі не буде з тупим бидлом довго не спілкуюсь.
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30.07.2023 02:13 Відповісти
З 2014 року так ніхто і не наважився розірвати ці відносення!
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30.07.2023 14:16 Відповісти
Кацапам до сраки ваша акція. Вони відморожені.
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29.07.2023 22:47 Відповісти
Ні. Вони нелюди, вони все чудово розуміють й отримують задоволення від вбивст та гвалтувань Українців.
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30.07.2023 02:14 Відповісти
Посольство ще у Києві?
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29.07.2023 22:53 Відповісти
Порожня будівля. Дипломатичні стосунки розірвано в 2022 році, там нікого нема вже півтора роки. Чого всі ці люди там влаштовують перформанси - тільки їм відомо.
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29.07.2023 22:59 Відповісти
Добро пожаловать:

https://ukraine.mid.ru/informacia-o-konsul-skom-otdele
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29.07.2023 22:58 Відповісти
Коли бачу - на Україні..реальне бажання фейсом об тейбл дубасити, поки не засвоять, що в Україні..
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29.07.2023 23:08 Відповісти
До слова: в польській також "na". Всі інші "w"/"we".
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29.07.2023 23:25 Відповісти
А якщо казати - на Польщі, або поляків пшеками назвати - образяться..але то таке. Цікаво, чому сайт той галімий ще не поклали?
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29.07.2023 23:29 Відповісти
Чому сайт не поклали? "Нє вєлєно".
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30.07.2023 00:25 Відповісти
кому то адресовано?, в кацаппосольстві пусто... ну, окрім щурів.
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29.07.2023 22:59 Відповісти
Ну….Вместо вопросы ЗЕбанде ставить кто разминировал проходы и дал кацапам оккупировать территории…ЧТО ПРИВЕЛО К ЭТОЙ ТРАГЕДИИ…к пустому дому вопросы ставят.СЮР.Конечно хорошо что пришли..,но явно не по адресу.
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30.07.2023 08:55 Відповісти
у Львові біля пустого посольства була акція в 2022 то поліція написала на людей протоколи за ***********
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29.07.2023 22:59 Відповісти
Я певно сплю((І посольство ще є?І достукатися чи чого хотіли?((Якщо є посольство ,то краще було б його спалити,як вони спалили тоді українських героїв.
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29.07.2023 22:59 Відповісти
Навіщо його палити? Ця будівля належить Києву. Персоналу там нема від початку війни. Документи були вивезені/спалені ще раніше.
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29.07.2023 23:03 Відповісти
Ну,тоді навіщо там пікетували? для кого?
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29.07.2023 23:05 Відповісти
Мабуть треба в них спитати? Я звідки знаю?
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29.07.2023 23:07 Відповісти
Ти шо ********? Там же родичі вбитих.
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30.07.2023 01:39 Відповісти
Судя по комментариям, на цезоре собираются российские боты, какие-то ненормальные, даже не читающие статью и комментарии выше, и обиженые Владою, в вышиванках, со своим асфальтом и шашлыками.
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30.07.2023 09:03 Відповісти
що посольство кацапії досі робить в Києві?
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29.07.2023 23:06 Відповісти
То будівля! Чи знести пропонуєте?
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29.07.2023 23:09 Відповісти
так, на**р!
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29.07.2023 23:11 Відповісти
Дебілізм зносити все! Он на Інстмтутській, 9 була німецька комендатура. Теж зносити???
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29.07.2023 23:31 Відповісти
Відкрити там музей російської окупації. Хоча б 1709 року. Щоб 73% більше не казали - і хто б мог падумать, чьто рассія нападьот?!
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29.07.2023 23:16 Відповісти
Забагато честі. Здати в оренду, більше користі буде. А для експозиції про цю війну місце є в музеї другої світової.
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29.07.2023 23:34 Відповісти
Сюреалізм. Уявляю посольство Гітлера в Києві під час другої світової
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29.07.2023 23:11 Відповісти
то не просто будівля, а шпигунсько-диверсійне гніздо!
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29.07.2023 23:12 Відповісти
Так по фактам :
1) посольство не працює і кацапів там точно немає.
2) в Києві це місце хоч якось пов'язане з козлостаном. Хоча можна було б і біля опи провести цю акцію.Але їх би розігнали як вже було з жінками полонених або заарештували.
3) командири азову дуже добре пропіарили боневтіка(з гучними заявами ,обнімаючись і цілуючись зібравши багатотисячний мітинг у Львові).
4) може я щось пропустив, але де хоч якісь заяви цих командирів в річницю вбивства їх підопічних? Можна не таких пафосних як перед боневтіком, просто людські слова підтримки для рідних загиблих і тих хто ще в полоні.
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29.07.2023 23:23 Відповісти
По пунктах:
1. Посольство тимчасово закрите. Працює "консульській атдєл". Для чого поацює? Наприклад, для цього:
Прием заявлений и выдача свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 9.30 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30) по телефону: +38-044-280-02-11.


Ще можна отримати "справку о несудимости" (актуально для музикантів з ан_сам_*** ім.Вагнера, як я розумію).
Також можна оформити "заграничний паспорт", "распісацца (бракосочєтацца)"...
І купа інших "услуґ" для "украінскіх русскіх", тобто власників російських паспортів, праживающіх "на Украінє".
А на сайті "пасольства рф на Украінє" можна прочитати "О деятельности ОУН-УПА", "Голод в ссср.1930 - 1934 гг." І багато іншої "правди, только правди і нічєво, кромє правди".
От така х-ня, малята © Дід Панас.
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29.07.2023 23:55 Відповісти
Далі по пунктах:
2. Біля ОПи - саме те місце для подібної акції. Втім, як і біля ВР. Але акцію розігнали б 100%.
3. У командирів Азову скоріш всього вибір був небагатий. Або участь у PR-акції, або...
4. див. п.3.
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30.07.2023 00:04 Відповісти
Або що? Далі жити в турецькому готелі?
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30.07.2023 01:41 Відповісти
а який зиск біля того сараю з бур'янами шось проводити...
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30.07.2023 00:09 Відповісти
У нас ще досі є цей фашистський гадюшник??? Ну добре, влада у нас суцільна кремлівська кротівня, а кияни чого до цих пір не закидають "бенгальськими вогнями" в пляшках? Пляшки ж можна і з дронів скидати.
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30.07.2023 00:22 Відповісти
Интересная заметочка....Как бы между прочим на 10-м году войны и на втором году навалы оказывается, что не посланы нах рашские послы и не прерваны дип отношения ?

Это значит, что ещё не утрачен шанс посмотреть в глаза х**лу, да зеля ?
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30.07.2023 01:31 Відповісти
Шок.. Ще досі існує посольство росії ??? В Києві, де ще??? В нього не вцілили ракетою ? Немає кому? Що твориться? Ви кончені, чи що? у депутатів бізнес і родичі на росії, в уряду те саме, якого біса наші помирають? За посольство і бізнес на росії? уряд на війну, депутатів. всіх їхніх друзів і родичів!!!!! - і війни не стане за 10 секунд. Виродки собачі. Слів немає.
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30.07.2023 06:33 Відповісти
У них ще досі працює посольство України на росії!!!!! Та що з цим урядом не так??? Геть на війну. Всі пішли на фронт, падаль собача!
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30.07.2023 06:37 Відповісти
Ніколи не чув,щоби в часи 2 світової війни у Німеччині було московсько-совєцке посольство.
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30.07.2023 07:59 Відповісти
Люди,Вы сами поняли,недострана террорист развязавшая 3 мировую войну..Имеет посольство в Ukraine ..Нонсенс....
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30.07.2023 08:00 Відповісти
Замість того, щоб підтримати акцію, більшість почали ганьбити наших громадян, які нагадали всьому світу про величезну трагедію, що відбулася на очах всього світу. Пусте посольство, не пусте, камери все зафіксували і світ бачить про цю акцію. Ще доцільніше було провести акцію біля ОП, бо там сидить той, що здав їх в полон,здав більше 3-х тисяч найкращих, коли на своємсу відосіку сказав, що організував контрольовану евакуацію, коли сам створив якраз цю ситуацію, розмінувавши Чонгар і всі мінні поля біля Маріуполя допоміг рашистам це зробити. Ще непогано такі акції проводити біля російського логово - російських церков в Україні, де спокійно собі живуть і жирують московські санітінстіи під охороною цього ж ОП, бо часу і приводів було вже тисячу, щоб цю секту заборонити одним законом, де монобільшість у нього. Але як тоді нарід, мільйони ніріду, що ходить до цієї секти буде голосувати? Ось вся то і проблема в ОП. А командири "Азову"? Все стане на свої місця після закінчення війни, і їх буде соромно і тій "Пташці", що лізли в обійми і вихваляли Боневтіка, того Боневтіка, що першим створив цю ситувцію.
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30.07.2023 08:36 Відповісти
А наіщо нам посольство Московії ? Заради кварталу95 ?
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30.07.2023 08:41 Відповісти
В чому сенс акції? Вони до бездушних кацапів звертаються?
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30.07.2023 18:19 Відповісти
 
 