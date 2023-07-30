Біля посольства РФ відбулася акція на роковини російського теракту в Оленівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві біля будівлі посольства Росії відбулась демонстрація до роковин теракту в окупованій Оленівці Донецької області, внаслідок якого загинули полонені військовослужбовці з полку "Азов".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ
До акції долучились близько сотні людей. Організатори акції принесли із собою двоярусні ліжка подібні до тих, що були встановлені в приміщенні на території колонії в Оленівці, де стався теракт.
Організатори акції обурені тим, що міжнародні органи не приділили достатньої уваги теракту, який влаштували російські окупанти.
"Світ показав, що можна вбивати, що можна це робити, і за це нічого не буде. Всі міжнародні організації взагалі залишились байдужими до цього (теракту в Оленівці — ред.), вони нам постійно розповідають про те, що вони не можуть туди потрапити. Тоді для чого вони в цілому існують?", — зауважила співорганізаторка демонстрації.
На території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка російські загарбники утримували військовополонених українців. У ніч проти 29 2022 року липня там стався вибух. Згодом стало відомо, що росіяни влаштувавши вибух у бараку, де перебували полонені захисники "Азовсталі".
За даними російських окупантів, внаслідок вибуху загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 дістали важкі поранення.
Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї. Супутникові знімки компанії Maxar Technologies демонстрували, що будівлю колонії в окупованій Оленівці підірвали зсередини.
Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.
У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.
В Офісі Генпрокурора заявили, що точна кількість загиблих військовополонених в Оленівці досі не відома.
Пресслужба "Азову" у роковини трагедії повідомляє, що за кілька днів до теракту окупанти навмисно, знаючи, що саме вони готуються зробити, перевели частину полонених в окреме приміщення.
"Близько 02:00 29-го липня цей ангар за секунду став братською могилою для 53-х азовців. 130 отримали поранення. Тієї липневої ночі вони спали. Беззбройні. В очікуванні на обміни, які були обіцяні та гарантувалися третіми країнами й міжнародними організаціями. Пройшовши криваві бої в Маріуполі, виконавши наказ і врятувавши Україну, вони були підступно вбиті уві сні", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, у чіїй власності будівля із землею. Якщо у кацапів, то чому не конфіскована? Якщо в оренді - чому договір не розірвано й територія не приведена до ладу? Чи знову не на часі...
Кажу ж поцікався скільком біженцям з України Й НА СЬОГОДНІ допомогає Червоний Хрест й зрозумієш що ти тупий бидло-пи#дабол.
P. S. Більше відповіді тобі не буде з тупим бидлом довго не спілкуюсь.
https://ukraine.mid.ru/informacia-o-konsul-skom-otdele
1) посольство не працює і кацапів там точно немає.
2) в Києві це місце хоч якось пов'язане з козлостаном. Хоча можна було б і біля опи провести цю акцію.Але їх би розігнали як вже було з жінками полонених або заарештували.
3) командири азову дуже добре пропіарили боневтіка(з гучними заявами ,обнімаючись і цілуючись зібравши багатотисячний мітинг у Львові).
4) може я щось пропустив, але де хоч якісь заяви цих командирів в річницю вбивства їх підопічних? Можна не таких пафосних як перед боневтіком, просто людські слова підтримки для рідних загиблих і тих хто ще в полоні.
1. Посольство тимчасово закрите. Працює "консульській атдєл". Для чого поацює? Наприклад, для цього:
Прием заявлений и выдача свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 9.30 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.30) по телефону: +38-044-280-02-11.
Ще можна отримати "справку о несудимости" (актуально для музикантів з ан_сам_*** ім.Вагнера, як я розумію).
Також можна оформити "заграничний паспорт", "распісацца (бракосочєтацца)"...
І купа інших "услуґ" для "украінскіх русскіх", тобто власників російських паспортів, праживающіх "на Украінє".
А на сайті "пасольства рф на Украінє" можна прочитати "О деятельности ОУН-УПА", "Голод в ссср.1930 - 1934 гг." І багато іншої "правди, только правди і нічєво, кромє правди".
От така х-ня, малята © Дід Панас.
2. Біля ОПи - саме те місце для подібної акції. Втім, як і біля ВР. Але акцію розігнали б 100%.
3. У командирів Азову скоріш всього вибір був небагатий. Або участь у PR-акції, або...
4. див. п.3.
Это значит, что ещё не утрачен шанс посмотреть в глаза х**лу, да зеля ?