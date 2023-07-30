Вночі росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії, Криворізький район зазнав атаки шахедів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники вночі 4 рази обстріляли з артилерії Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову під ударом ворожої артилерії була Нікопольщина. Вночі агресор обстріляв її чотири рази. Вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
А на Криворізький район противник скерував два шахеди. Їх збили оборонці неба з ПвК "Південь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що уламки безпілотника впали на територію приватної агрофірми, Рятувальники оперативно загасили пожежу. Пошкоджене складське приміщення.
Наслідки усіх атак уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.
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