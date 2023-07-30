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За що воює Легіон "Свобода Росії"? Прем’єра документального фільму "Крах диктатури слова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

27 липня відбулася прем’єра документального фільму про Легіон "Свобода Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал online.ua.

Команда online.ua презентувала документальний фільм "Легіон "Свобода Росії". Крах диктатури слова". У стрічці можна знайти відповіді на запитання за що воює "Легіон Свобода" і якій країні присягнув? Коли настане кінець тиранії Путіна? Чи вірять українці у "хороших росіян" і чи варто громадянам Росії боятися приходу ЛСР?

Як зазначають автори проєкту, вони проїхали понад 2000 км, щоб поспілкуватися з легіонерами на різних позиціях на передовій, подивитися чим вони живуть, дізнатися про їхні найближчі плани.

Читайте також: Легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів окупованого Криму: Зобов’язані повернути Україні те, що їй по праву належить

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 01

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 02

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 03

Також дивіться: Добровольці з легіону "Свобода Росії" знищили бронетехніку путіністів за допомогою ударних дронів і закликають російських солдатів припинити опір. ВIДЕО

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 04

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 05

Читайте: Ми передаємо їх в обмінний фонд української сторони, - легіон "Свобода Росії" оголосив долю взятих полонених з армії РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Аж коробить від такої нездорової фантазії... яка ще "свобода раССеї "??? "пистець раССеї " - так правильніше і справедливо..
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30.07.2023 10:33
+7
Ліплять ''харошіх руZZкіх''
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30.07.2023 10:39
+7
100%, падло буду! Ми вже збиралися вдруге колонізувати Африку і усіх негрів зробити рабами! Але тут на їхній захист стали кацапські антирасисти!
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30.07.2023 12:48
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Аж коробить від такої нездорової фантазії... яка ще "свобода раССеї "??? "пистець раССеї " - так правильніше і справедливо..
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30.07.2023 10:33 Відповісти
ruskaia propoganda v Ukraine rulit , ia v shoci ....hatia net , pri zevladi taki norm
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30.07.2023 10:34 Відповісти
Ліплять ''харошіх руZZкіх''
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30.07.2023 10:39 Відповісти
Еще одна "цель" СВО...

Мария Захарова: наши ребята на СВО отдают жизни за то, чтобы африканцы и остальные люди были свободными, они [российские военные] своими жизнями отстаивают право африканского континента и всех людей на нашей планете быть свободными.
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30.07.2023 10:40 Відповісти
100%, падло буду! Ми вже збиралися вдруге колонізувати Африку і усіх негрів зробити рабами! Але тут на їхній захист стали кацапські антирасисти!
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30.07.2023 12:48 Відповісти
А давайте когось з цих хлопів оберемо в парламент?
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30.07.2023 10:42 Відповісти
Куда росию не целуй, везде у неё ЖОПА !!!
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30.07.2023 10:46 Відповісти
Не так. Куди не бий попадеш по сраці.
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30.07.2023 11:02 Відповісти
Не вірю я цьому легіону. Всеодно зайва хромосома у них стирчить з сраки.
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30.07.2023 11:00 Відповісти
Все правильно. Треба створювати альтернативний уряд нової Росії, нові структури альтернативні путінським. Вони роблять свою корисну роботу в справі оборони України.
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30.07.2023 11:10 Відповісти
Цирк на дроте - этот "легион свободы"
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30.07.2023 11:31 Відповісти
ГДЕ ОНИ ВОЕВАЛИ?
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30.07.2023 11:35 Відповісти
Кстати, все эти рейды в белгородскую область уже закончились? Можно узнать, какие цели были?
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30.07.2023 11:46 Відповісти
Та зря они воюют. Точка пройдена всех невозвратов там. Общества, морали, права, веры, духа, целей высоких, культуры нет там.
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30.07.2023 12:02 Відповісти
Про це абсолютно правильно пише американський письменник з українським корінням Юрій Нестеренко. Жорстка істина як вона є.
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30.07.2023 12:52 Відповісти
За кошти США,знімати сюжети в Україні про хароших рускіх,та поширювати цю пропаганду по світу -😍🤩💪👍
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30.07.2023 12:48 Відповісти
Юрий Нестеренко

Русская зима

Нет более унылого пейзажа,

Чем снегом занесенная равнина

Придавленная низким серым небом

До горизонта; чахлые кусты,

Торчащие пучками голых прутьев

Из снега, что спускаются по склону

В глубокий, нескончаемый овраг;

Свистящий ветер, гонящий поземку

Меж мертвыми засохшими ********;

Левее - комья смерзшейся земли,

Невыносимо долгими рядами

Чернеющие из-под снега: поле;

За ним - два ряда кособоких изб,

Увязшие в снегу почти по крыши,

Жилые, нет ли - кто их разберет;

Правее, по ту сторону оврага -

Убогая осиновая роща,

Переплетенье тонких серых веток,

Дрожащих и шуршащих на ветру,

Но не способных ни согреть, ни спрятать;

И вдалеке, на самом горизонте,

Оплывшей погребальною свечою

Торчащая над рощей колокольня

Спасокакого-то монастыря...

Оставим на минуту в стороне

Политику, ворье, вранье, дороги,

Опричников, чиновников, попов,

Колхозы, тюрьмы, батоги, дубинки,

Нужду, вражду, рекрутчину, войну,

"Там наших нет", "мы вас не посылали",

"Вы там держитесь", яхты и дворцы,

Оброк, заём, дефолты, заморозки,

Бульдозеры, давящие еду,

Часы-"брегеты", нищих инвалидов,

Сортиры во дворе et cetera -

Но просто каждодневно видеть ЭТО

(Сиречь пейзаж, что был описан выше)

И не повеситься?!

Не понимаю, нет.

2016
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30.07.2023 12:56 Відповісти
РДК как-то тихонько задвинули потому что Западу не нравится их наци-идеология.
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30.07.2023 13:46 Відповісти
Я їм співчуваю, вони такі наївні
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30.07.2023 15:14 Відповісти
Дай Бог їм наснаги та удачі !
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30.07.2023 15:27 Відповісти
 
 