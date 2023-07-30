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За що воює Легіон "Свобода Росії"? Прем’єра документального фільму "Крах диктатури слова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
27 липня відбулася прем’єра документального фільму про Легіон "Свобода Росії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал online.ua.
Команда online.ua презентувала документальний фільм "Легіон "Свобода Росії". Крах диктатури слова". У стрічці можна знайти відповіді на запитання за що воює "Легіон Свобода" і якій країні присягнув? Коли настане кінець тиранії Путіна? Чи вірять українці у "хороших росіян" і чи варто громадянам Росії боятися приходу ЛСР?
Як зазначають автори проєкту, вони проїхали понад 2000 км, щоб поспілкуватися з легіонерами на різних позиціях на передовій, подивитися чим вони живуть, дізнатися про їхні найближчі плани.
Топ коментарі
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Мария Захарова: наши ребята на СВО отдают жизни за то, чтобы африканцы и остальные люди были свободными, они [российские военные] своими жизнями отстаивают право африканского континента и всех людей на нашей планете быть свободными.
Русская зима
Нет более унылого пейзажа,
Чем снегом занесенная равнина
Придавленная низким серым небом
До горизонта; чахлые кусты,
Торчащие пучками голых прутьев
Из снега, что спускаются по склону
В глубокий, нескончаемый овраг;
Свистящий ветер, гонящий поземку
Меж мертвыми засохшими ********;
Левее - комья смерзшейся земли,
Невыносимо долгими рядами
Чернеющие из-под снега: поле;
За ним - два ряда кособоких изб,
Увязшие в снегу почти по крыши,
Жилые, нет ли - кто их разберет;
Правее, по ту сторону оврага -
Убогая осиновая роща,
Переплетенье тонких серых веток,
Дрожащих и шуршащих на ветру,
Но не способных ни согреть, ни спрятать;
И вдалеке, на самом горизонте,
Оплывшей погребальною свечою
Торчащая над рощей колокольня
Спасокакого-то монастыря...
Оставим на минуту в стороне
Политику, ворье, вранье, дороги,
Опричников, чиновников, попов,
Колхозы, тюрьмы, батоги, дубинки,
Нужду, вражду, рекрутчину, войну,
"Там наших нет", "мы вас не посылали",
"Вы там держитесь", яхты и дворцы,
Оброк, заём, дефолты, заморозки,
Бульдозеры, давящие еду,
Часы-"брегеты", нищих инвалидов,
Сортиры во дворе et cetera -
Но просто каждодневно видеть ЭТО
(Сиречь пейзаж, что был описан выше)
И не повеситься?!
Не понимаю, нет.
2016