Вранці окупанти вдарили дронами по Тимофіївці на Харківщині, пошкоджено приватні будинки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вранці, 30 липня, рашисти завдали ударів дронами-камікадзе по селу Тимофіївка Богодухівського району Харківської області.
Про це повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок цього було пошкоджено декілька приватних будинків. За попередніми даними, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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