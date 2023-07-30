УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15612 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 366 0
обстріл (20945) Харківщина (4254) дрони (2456)

Вранці окупанти вдарили дронами по Тимофіївці на Харківщині, пошкоджено приватні будинки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вранці, 30 липня, рашисти завдали ударів дронами-камікадзе по селу Тимофіївка Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок цього було пошкоджено декілька приватних будинків. За попередніми даними, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Вранці окупанти вдарили дронами по Тимофіївці на Харківщині, пошкоджено приватні будинки 01
Вранці окупанти вдарили дронами по Тимофіївці на Харківщині, пошкоджено приватні будинки 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 