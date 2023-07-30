У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще 3 постраждали. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Вчора, 29 червня, близько 23:50 у місті Вознесенськ Миколаївської області, на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990 та Suzuki Vitara.
Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів 20-річний водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19 і 23 роки загинули, ще двоє пасажирів 22 та 26 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.
Як зазначається, усі травмовані були доставлені до медичного закладу.
На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.
Будь ласка, зачекайте...
Треба показувати фото аварій з припиненням швидкості у автошколах, можливо на когось вплине.
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яка обстрілюється ракетами та дронами
в 23,50
ще раз, в 23,50 загинути в дтп, це як мінімум наруга над самим собою
а головне, вік загиблих та постраждалих
19----26
нагулялись, млять???
мусорів серед них не було, випадково???