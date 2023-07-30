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ДТП (4208) Миколаївська область (1819)

У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще 3 постраждали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Вчора, 29 червня, близько 23:50 у місті Вознесенськ Миколаївської області, на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990 та Suzuki Vitara.

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 20-річний водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19 і 23 роки загинули, ще двоє пасажирів 22 та 26 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.

Як зазначається, усі травмовані були доставлені до медичного закладу.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині внаслідок ДТП перекинувся автобус, постраждали 9 людей. ФОТО

У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще 3 постраждали 01
У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще 3 постраждали 02
У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще 3 постраждали 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Это же как перла эта 99, что ее сложило в хлам? И это в населенном пункте и ночью. Покатались ребятки.
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30.07.2023 13:26
+8
бухие сопливые недоумки решили погонять по ночному сити , обычная история , естественный отбор , а могли бы принести пользу обществу на фронте , а так ушли в мир иной как бесполезные овощи .
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30.07.2023 13:46
+7
Знову відсутність розуміння швидкості. Знову трагедія.
Треба показувати фото аварій з припиненням швидкості у автошколах, можливо на когось вплине.
Не поспішай - тебе чекають вдома!
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30.07.2023 13:22
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Надо "жигулики" запретить .
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30.07.2023 13:14 Відповісти
Подушки нема.
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30.07.2023 13:19 Відповісти
Знову відсутність розуміння швидкості. Знову трагедія.
Треба показувати фото аварій з припиненням швидкості у автошколах, можливо на когось вплине.
Не поспішай - тебе чекають вдома!
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30.07.2023 13:22 Відповісти
# привищенням швидкості
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30.07.2023 13:23 Відповісти
мовні борошна? припинення... привищення... Ще варіанти?
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30.07.2023 13:32 Відповісти
Оверлодження
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30.07.2023 13:50 Відповісти
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30.07.2023 17:58 Відповісти
Это же как перла эта 99, что ее сложило в хлам? И это в населенном пункте и ночью. Покатались ребятки.
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30.07.2023 13:26 Відповісти
23.50 комендантська година ! машин практично немає на дорозі .
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30.07.2023 13:28 Відповісти
Бо якби в Україні була автодорога або автобан з металічним відгороженням смуг зустрічного руху,то лобових зіткнень було в рази менше.Але ж щось там латають та заливають,але на це грошей нема(
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30.07.2023 13:36 Відповісти
Автобан автобаном, але якщо в голові смальцю немає то ніякий автобан його не замінить.
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30.07.2023 14:31 Відповісти
Не флуди! Автобана тобі не вистачає в населеному пункті де регламентована швидкість 50км
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30.07.2023 17:40 Відповісти
Я не т до конкретної ситуації написав,бо лобовух море.А якщо це коло заправки,то в місті при швидкості 50 такого б не було.
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30.07.2023 18:30 Відповісти
бухие сопливые недоумки решили погонять по ночному сити , обычная история , естественный отбор , а могли бы принести пользу обществу на фронте , а так ушли в мир иной как бесполезные овощи .
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30.07.2023 13:46 Відповісти
Не вже мало війни ? рашисти вбивають українців,а тут самі гинуть із за дурості.
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30.07.2023 14:38 Відповісти
Опосередковано і тут вина касапів з їхніми ТАЗами (гробами на колесах)
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30.07.2023 15:18 Відповісти
на Миколаєвщині, де йдуть важкі бої
яка обстрілюється ракетами та дронами
в 23,50
ще раз, в 23,50 загинути в дтп, це як мінімум наруга над самим собою
а головне, вік загиблих та постраждалих
19----26
нагулялись, млять???
мусорів серед них не було, випадково???
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30.07.2023 15:47 Відповісти
Езда на восьмом Семействе таза на скорости более 80км/ч - это однозначно поездка на кладбище. С 60 до 80 - в больницу.
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30.07.2023 20:09 Відповісти
 
 