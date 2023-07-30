З монумента "Батьківщина-мати" почали демонтувати радянський герб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Радянський герб з монумента "Батьківщина-мати" вже почали демонтувати.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
"На монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту "Тризуб Батьківщини".
До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ - український тризуб", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом. У липні 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Проєктними рішеннями передбачена заміна встановленого на щиті радянського герба на Тризуб.
Заміну радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" планується здійснитидо 24 серпня 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Я знаю достеменно що це одоробло буде знесене після нашої перемоги.
Так що "напрасни ваши труди"
А для волаючих тут все "зламати і знищити" ( шмаркатих пиз.юків ) - з розгону їб.ніться головою до Монументу (може "зруйнуєте"...). Або удавіться від люті - адже вас теж, судячи з усього зробили ще при СРСР - ненависному комуно-більшовицькому кацапсько-окупаційному режимі. Ви теж не маєте права на існування! Вішайтесь.
Щоб потомки пам'ятали історію
А то ми знову не будем пам'ятать щобуло 50 років назадназад
Хочете ввійти в історію збудуйте щось величніще Цікавіше
А то крім магазинів нічого не збудували
Ми вже проходили /ми до основания старий мир разрушим /
Те розвалили нового недостроїли
Тепер знову історія повторяється
А тепер згадуємо як нас переконували що це неможливо і якщо що то треба розбирати повністю.
Щоб не була така страшна.
В стране война, а они тетке герб меняют.....
Или идиотизм или пилеж. Или два в одном....