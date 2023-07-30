УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15612 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
16 555 131
герб (69) Тризуб (17) декомунізація (448)

З монумента "Батьківщина-мати" почали демонтувати радянський герб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Радянський герб з монумента "Батьківщина-мати" вже почали демонтувати.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"На монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту "Тризуб Батьківщини".

До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ - український тризуб", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Мінкульті показали вигляд монумента "Батьківщина-мати" без радянського герба на щиті. ВIДЕО

Як повідомлялося, у 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом. У липні 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Проєктними рішеннями передбачена заміна встановленого на щиті радянського герба на Тризуб.

Заміну радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" планується здійснитидо 24 серпня 2023 року.

Також читайте: Тризуб для "Батьківщини-матері" буде з європейського металу - український не відповідає вимогам, - Мінкульт

З монумента Батьківщина-мати почали демонтувати радянський герб 01
З монумента Батьківщина-мати почали демонтувати радянський герб 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
30.07.2023 16:24
+25
Це потрібно було зробити ще у перші дні незалежності України.
показати весь коментар
30.07.2023 16:23
+21
Просто цена чрезвычайно завышена за счёт ЗЕлёного отката. Вот вы сами т решите, зрада или нет. Во время войны.
показати весь коментар
30.07.2023 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Як би було б чудово, замість щита, хоча б тиждень, який-небудь ***** повисів би! В той час, коли головний у Гаазі...
показати весь коментар
30.07.2023 16:59 Відповісти
Зеленські примазуються до того що не створили. Пропагандистський жест монтаж українського герба на радянську скульптуру. Тільки не потрібно тут згадувати Статую Свободи в США. Ця імперська Родіна мать до України не має жодного відношення.
показати весь коментар
30.07.2023 17:07 Відповісти
А какой вариант ты бы предложил, пропагандон?
показати весь коментар
30.07.2023 17:18 Відповісти
Все?...дайте визначення терміну "все".
показати весь коментар
30.07.2023 17:17 Відповісти
было бы символично из этого металла говногерба переплавить в тризуб
показати весь коментар
30.07.2023 17:11 Відповісти
ЇЇ всю на Тризуб краще переплавити.
показати весь коментар
30.07.2023 17:18 Відповісти
У нас тоже, когда демонтировали танк с постаментом "освободителям" совки хай поднимали, что "зачем, 50 лет стоял - пусть ещё постоит", что "дорого, пусть бы за эти деньги что-нибудь построили", и т.д. а эстонцы, конечно, были 100% за снос памятника, символ оккупации, сколько бы это ни стоило. Так что таких совков везде хватает, и здесь и там..
показати весь коментар
30.07.2023 17:16 Відповісти
Весь світ засмічено русскімі виродками...
показати весь коментар
30.07.2023 17:19 Відповісти
В нас все на пів міри.
Я знаю достеменно що це одоробло буде знесене після нашої перемоги.
Так що "напрасни ваши труди"
показати весь коментар
30.07.2023 17:19 Відповісти
Монумент спланували, погодили і збудували Українці - Володимир Щербицький (Перший Секретар ЦК КПУ) і Леонід Брєжнєв (Генеральний секретар ЦК КПРС). Монумент , доречі, більший за всесвітньо відому Статую Свободи у Нью-Йорку .Досі дискутують: мабуть по зову серця чи крові творців -Українців цей Величний Монумент нашої Батьківщини - Мами- України - повернутий обличчям і зброєю (щитом і мечем) на Схід - проти нашого споконвічного ворога - московії. Ніхто і нічого тут руйнувати і "демонтовувати" не буде: прикраситься щит ТРИЗУБОМ символом наших Великих Князів - засновників Русі. Назло москалям, котрі не мають жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі, хай виють до хрипоти і поламають собі зуби від злості.
А для волаючих тут все "зламати і знищити" ( шмаркатих пиз.юків ) - з розгону їб.ніться головою до Монументу (може "зруйнуєте"...). Або удавіться від люті - адже вас теж, судячи з усього зробили ще при СРСР - ненависному комуно-більшовицькому кацапсько-окупаційному режимі. Ви теж не маєте права на існування! Вішайтесь.
показати весь коментар
30.07.2023 17:27 Відповісти
Приємно прочитати адекватний виважений коментар серед вже нанесеного багатошарового сміття коментарів всяких тут
показати весь коментар
31.07.2023 04:02 Відповісти
Було би краще з ОПи кротів кацапських прибрати! І дешевше, і користі для України було би більше. А так аби де гроші потринькати щоб на ЗСУ менше залишилося!
показати весь коментар
30.07.2023 17:28 Відповісти
Интересно в РФ. Родину- мать , в Волгограде , построили на могиле Мамая( Мамаевом кургане), против которого воевал Дмитрий Донской , как-бы против татар. А Поклонная гора в Москве , это гора , где московитская знать встречала татар , которые приезжали за данью. Кланялись , таньгу давали , коня вели за уздечку в Москву. Теперь там мемориал русской славы. Они хоть соображают где мемориалы сооружать ? На месте позора ?
показати весь коментар
30.07.2023 17:29 Відповісти
А не можна було цю совкову тітку зовсім прибрати?
показати весь коментар
30.07.2023 17:55 Відповісти
Ну ця совкова тітка,дань Памяті загиблим у другий світовій війні,а осі двадцять девять лімонів на заміну одного герба на другий,це вже занадто,коли ви вже зелені підари вдавитесь,чи чекаете коли вас удавлять.
показати весь коментар
30.07.2023 18:17 Відповісти
",дань Памяті загиблим у другий світовій війні" - всім загиблим?
показати весь коментар
30.07.2023 18:38 Відповісти
Просто потрібно залишить як збудували
Щоб потомки пам'ятали історію
А то ми знову не будем пам'ятать щобуло 50 років назадназад

Хочете ввійти в історію збудуйте щось величніще Цікавіше
А то крім магазинів нічого не збудували
Ми вже проходили /ми до основания старий мир разрушим /
Те розвалили нового недостроїли
Тепер знову історія повторяється
показати весь коментар
30.07.2023 18:36 Відповісти
Русскій?
показати весь коментар
30.07.2023 18:39 Відповісти
По-моєму, ця Баба вже давно нічого не символізує! Німці, перемогу над якими ми смакуємо, дають нам зброю для захисту від рашистів. Підірвати цього монстра направленим вибухом, та й по всьому...
показати весь коментар
30.07.2023 18:50 Відповісти
Дурного робота.Це чучєло треба демонтувати разом з совковим гербом і пустити на виготовлення воєнної техніки.
показати весь коментар
30.07.2023 19:19 Відповісти
Одобряю давно пора. Пусть служит теперь Украине.
показати весь коментар
30.07.2023 19:28 Відповісти
Шо, БЕЗПЛАТНО? Зепадлюкам це не підходить
показати весь коментар
30.07.2023 19:36 Відповісти
$ 7.5 M - за такі гроші можна виготовити все нове.
показати весь коментар
30.07.2023 21:47 Відповісти
Кайф.

А тепер згадуємо як нас переконували що це неможливо і якщо що то треба розбирати повністю.
показати весь коментар
30.07.2023 20:43 Відповісти
А зробити їй невеличку пластику не можна ?
Щоб не була така страшна.
показати весь коментар
30.07.2023 21:44 Відповісти
если оно стоит и не падает без, можно было оторвать и краской намалевать. а на остальные 28 лямов минус пара тысяч (или даже плюс, если металл продать) чего-то полезного на армию купить\сделать\накормить.
показати весь коментар
30.07.2023 23:09 Відповісти
У Зельоних більше нема проблем куди гроші дівати. Фронт забезпечений, склади завалені всім від харчів, екіпіровки до зброї та ***********. Житлом всім надано, виплати 100%, і т.д. Залишився тільки піар.
показати весь коментар
30.07.2023 23:11 Відповісти
ЗЕленым делать нечего.
В стране война, а они тетке герб меняют.....

Или идиотизм или пилеж. Или два в одном....
показати весь коментар
31.07.2023 09:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 