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Водій позашляховика, який перешкоджав руху карети швидкої допомоги у Києві, затриманий, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Нацполіція оприлюднила інформацію про те, що водій позашляховика, який перешкоджав руху карети швидкої допомоги у Києві, затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Відділ комунікації поліції Києва.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 30 липня, під час моніторингу мережі Інтернет, правоохоронці виявили відео, де водій позашляховика навмисно "підрізав" та заблокував рух спецтранспорту. Медики саме транспортували до лікарні дитину, тож кожна хвилина була на рахунку.

Як зʼясувалося, водію не сподобалось, що карета ШМД поспішає з увімкненими спецсигналами у крайній лівій смузі, тож він різко "підрізав" авто та на деякий час зупинив спецтранспорт. У ці хвилини в салоні ШМД саме перебувала 2-річна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні. Лише після умовляння медиків, порушник розблокував проїзд кареті ШМД. Поліцейські Подільського управління поліції зареєстрували подію та надали орієнтування по автівці усім нарядам поліції. За допомогти аналітиків столичного главку правоохоронці встановили маршрут руху автомобіля.

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Близько 16:00 години патрульні поліцейські, спецпризначенці полку №1 та оперативники Подільського управління поліції зупинили водія на вулиці Протасів Яр. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився киянин, 1989 року народження.

Слідчі кваліфікували дану подію як хуліганство за ст. 296 Кримінального кодексу України. Водію загрожує до пʼяти років увʼязнення".

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Водій позашляховика, який перешкоджав руху карети швидкої допомоги у Києві, затриманий, - Нацполіція 01
Водій позашляховика, який перешкоджав руху карети швидкої допомоги у Києві, затриманий, - Нацполіція 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+93
Мурло ублюдочне.
Така автівка хлопцям на передку була б дуже доречна.
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30.07.2023 20:06
+91
Худоба
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30.07.2023 20:03
+85
А чого це падло не на фронті, а розсікає по місту, ще й капостить?
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30.07.2023 20:05
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На своих стоит? А должен ползать с поломанными!
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30.07.2023 20:49 Відповісти
пельмєнь якийсь, носа припудрив і всі пацани знайомі компанія блотна... шкода що він дещо специіфчним людям не попався котрі б запитали це шо за поведінку таку він собі дозволяє
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30.07.2023 20:51 Відповісти
Чого ТЦК по селах напівінвалідів ловлять, а такі хряки на джипах розсікають і швидкі підрізають? Бурдюка в окопи,а машину на фронт нах у й!!!
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30.07.2023 20:51 Відповісти
Ймовірно, тому, що у цього доброго невихованого чоловіка є кошти на адвоката ... ну і відсутня хоч якась моральність та етичні принципи.
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30.07.2023 21:02 Відповісти
хто такий "напівінвалід"?
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30.07.2023 21:47 Відповісти
краще пузо заблюрити а їбал.о відкрити, країна повинна знати своїх "героїв"
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30.07.2023 20:52 Відповісти
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30.07.2023 20:59 Відповісти
89 року, пздц кабан!

Я 90-го і вдвічі менший!

P.S. таких іродів треба в спец загони і на 0 копати окопи.

Пишу з Донецької області (:
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30.07.2023 20:57 Відповісти
не кабан а свиня
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30.07.2023 21:00 Відповісти
Та хіба це кабан? Він дуже бажає бути схожим на Юзіка і Сівохо. Такі вони коліровані "слуги".
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30.07.2023 21:34 Відповісти
89 рік народження мені 63 а живіт менший і форма краще . ну колі ці куски сала перестануть ви... сь. я б відпи здив .
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30.07.2023 20:57 Відповісти
Як кому, кому пузо перешкоджає а кому помагає - ось мені пузо помагає щоб мене вітер сильний не здув ( без пуза важив би кіло 40 а так 50 з хвостиком є а може немає хз давно не важився ).
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31.07.2023 00:08 Відповісти
Таки правда , нажаль, єдине справжнє покарання могло бути онли при затриманні "порушника". Момент прогавлений очевидно, штріх наразі уникнув відповідальності.
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30.07.2023 20:58 Відповісти
є відео зі швидкої
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30.07.2023 22:47 Відповісти
Слухайте, чому заблюрюєте їм обличчя та не пишите прізвище та ім'я, хто та звідки , та яку посаду займає, може досить ліберальнічати!!
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30.07.2023 20:59 Відповісти
Посаду добре було б озвучити,замість "йому загрожує". Тоді і мали б реальну картину,загрожує чи ні.
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30.07.2023 22:32 Відповісти
Потому что из слуг урода...жидовского...
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30.07.2023 22:44 Відповісти
Сергей, я з тобою не згоден. Ми ж живемо в демократичній країні. Тому, навіть, якщо хтось є «слугою», наприклад, якогось вальцмана, це не дає права ображати цю людину, як ви кажете «слугою урода жидовского».
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30.07.2023 23:22 Відповісти
Щось вiд тебе дуже смердить свiнособакою роССiйською, падлото
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30.07.2023 23:26 Відповісти
закон є олечка, не тупим, а питаємо гугл.
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30.07.2023 23:03 Відповісти
***** пузатий. Воно вже не виліковне бо 34 ..... потрібен Закон про конфіскацію авто.
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30.07.2023 21:00 Відповісти
На передок покидька!
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30.07.2023 21:03 Відповісти
одорвіть йому яйця і відпустіть
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30.07.2023 21:10 Відповісти
Что так жёстко,может пацан в военкомат спешил,на фронт..
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30.07.2023 22:46 Відповісти
Ага, швидку зупнив, каже давайте хворого - швидше довезу.
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31.07.2023 13:38 Відповісти
Викинути бидло в кювет, а кадилак на фронт, а ще краще разом з бидлом в багажнику,
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30.07.2023 21:15 Відповісти
А ще дайте добряче по харі , сроку малувато.
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30.07.2023 21:15 Відповісти
Авто віддати військовим. А це чудо на перездачу, бо права точно куплені.
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30.07.2023 21:17 Відповісти
Ничего не меняется ! Все как и Было !
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30.07.2023 21:26 Відповісти
Да ничо не меняется возле военкоматов никого нет-отлов продолжается...
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30.07.2023 22:49 Відповісти
Думаю, що бійці на передовій були б дуже раді, якби їм передали такий потужний автомобіль як Cadillac Escalade (у нього навіть нічне бачення має бути). Диски викинути - бо це не для фронтових доріг і для евакуації легко поранених цілком згодиться. А жирдяй нехай пішки походить - корисно для здоров'я і безпечніше для оточуючих, адже таким дегенератам на дорогах не місце.
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30.07.2023 21:26 Відповісти
а жирдяя на нари, щоб іншим не хотілось повторювати, і взагалі правила ПДР порушувавти
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30.07.2023 22:32 Відповісти
Нащо блюрити його *****?. Воно вже в фейсбуці і в тукток
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30.07.2023 21:28 Відповісти
можна лінк?
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30.07.2023 21:39 Відповісти
Авто на фронт, підараса копати окопи!
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30.07.2023 21:29 Відповісти
Рішала звичайний. Тільки калібр малуватий. Воно ніколи не буде окопи копати чи воювати за Україну
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30.07.2023 21:30 Відповісти
Але для нього це шанс схуднути і зберегти здоров'я.
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30.07.2023 21:50 Відповісти
А потім замотається в плєдик. І буде розказувати що він інвалід другої групи
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30.07.2023 21:32 Відповісти
Розумовий інвалід явно
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30.07.2023 21:57 Відповісти
Падло, впевненно стоїть.
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30.07.2023 21:35 Відповісти
Нельзя. Документ у него. УБД. На колчаковских фронтах ранен.
https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
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30.07.2023 21:39 Відповісти
УБД- ужасный боевой дебил.
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30.07.2023 22:42 Відповісти
Заспокійся москалику, і тебе вилікують. Задрав ти уже своєю писаниною.
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31.07.2023 21:08 Відповісти
Кияни, якщо ви не відловите цього хряка, та не пустите його на "Royal Canin" , то завтра він знову буде перекривати дорогу швидкій, в якій можуть бути ваші рідні чи близькі. Може досить сидіти та чекати, поки хтось це зробить за вас?
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30.07.2023 21:43 Відповісти
Невже вам не шкода бідних тваринок, що пропонуєте нагодувати їх таким лайном? Як вже пускати оце на корм - нехай хробаки ним займаються.
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30.07.2023 22:33 Відповісти
Судячи з авто, педіку нічого не буде.
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30.07.2023 21:45 Відповісти
Да у нас с этим маразмом в стране и на таврии ничего не будет...
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30.07.2023 22:40 Відповісти
Якщо ти дійсно зі Сполучених Штатів, то напевно знаєш що це авто використовують наші дідусі та бабусі. ф в Україні це чомусь показник "крутізни панаєхавших з бамбасу"
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30.07.2023 22:58 Відповісти
Не кажи так. Cadillac завжди був і є престижним в Америці. Це підкреслює твій соціальний статус. Мерс - то є Мерс, але Кадік це ім'я по усьому світі, особливо серед нарко-дилерів. Це дійсно крута тачка. Вона "плив"е по дорозі.
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31.07.2023 15:49 Відповісти
Так , кому й кобила за наречену.
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01.08.2023 02:53 Відповісти
Кобила, як кобила, але льошка тобі в саму пару.
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01.08.2023 22:18 Відповісти
Надіюсь авто вже перекрасили в колір хакі для фронту. А придурка копати окопи . На більше він непридатний.
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30.07.2023 21:46 Відповісти
Шановний, не журись. Авто не перефарбують і окопи копати він не буде.
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30.07.2023 21:54 Відповісти
Тогда будет закапывать,как в том анекдоте:
А что Вы умеете делать?

Могу копать

А ещё?
Могу не копать.
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30.07.2023 22:39 Відповісти
Транспорт на ЗСУ а підера **********. **** кончена
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30.07.2023 21:47 Відповісти
Емоції випустив, забикував.. поїхав на нари до Евгена Борисова
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30.07.2023 21:49 Відповісти
Авто на фронт, імбецила на розмінування. Має бути законний механізм в умовах воєнного часу.
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30.07.2023 22:00 Відповісти
KA 8489 EC.
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30.07.2023 22:00 Відповісти
2008 рік? Ніщєброд, який строїть з себе мажора...
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30.07.2023 22:08 Відповісти
причому каділак, скоріше за все - дешевий "біток" заокеанський...
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30.07.2023 23:43 Відповісти
Ща пробьём...
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30.07.2023 22:36 Відповісти
Это бычье нужно отстреливать, как бешенных собак.
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30.07.2023 22:01 Відповісти
Я дам Вам парабеллум(С)
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30.07.2023 22:35 Відповісти
Бик звичайний
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30.07.2023 22:01 Відповісти
Цього підараса треба було **********...
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30.07.2023 22:02 Відповісти
а продовження яке? ця гидота відкупиться ні покарання. де кома буде?
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30.07.2023 22:02 Відповісти
Таких тільки на концерт до Кобздона...
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30.07.2023 22:20 Відповісти
Типичное мурло.
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30.07.2023 22:30 Відповісти
Теж мабудь любий друже слуг народу? Машину в ВСУ, самого хряща на фронт під Бахмут, може там трохи мозок продує і понти повилазять…
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30.07.2023 22:30 Відповісти
Очередной бык в трусиках и не на фронте- инвалид?
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30.07.2023 22:34 Відповісти
А чому не бачимо лице хероя?
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30.07.2023 22:42 Відповісти
Кончене себе царем доріг уявило
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30.07.2023 22:52 Відповісти
Як же кумарить кількість закомплексованого бидла на дорогах України. В Європі значно менше такого рагулізму, хоча теж є. На часі якусь виховну пропаганду б проводити, що биком бути вже не модно, вихвалятись речами і зневажати оточуючих - рагулізм.
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30.07.2023 23:11 Відповісти
Жирный ********. Сало из него выбить
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30.07.2023 23:12 Відповісти
Таким треба просто морду бити! Іншої розмови вони просто не розуміють. Це людина із племені орків...
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30.07.2023 23:30 Відповісти
какой-то сынок депутата-прокурора-судьи-министра наверное. хотя может и просто г*нд*н.
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30.07.2023 23:31 Відповісти
У синка депутата/міністра був би Ескалейд 2022-2023 року, а не 2008, як у цього...
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31.07.2023 00:10 Відповісти
1000% водій - прихильник ZEскота
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30.07.2023 23:34 Відповісти
Конфіскація автомобіля з забороною керування ТЗ на 5 років - от яке має бути покарання.
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30.07.2023 23:48 Відповісти
Судя по стойке , Ливер гнилой....
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30.07.2023 23:52 Відповісти
Його б мали за їзду без номерів раніше зупинити!
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31.07.2023 00:06 Відповісти
Ну явно не слесарь и не дворник. Какой-то мусор или что-то типа того😠
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31.07.2023 00:26 Відповісти
Бидло треба залишити без прав і без машини..
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31.07.2023 00:27 Відповісти
Це певно якийсь наркобарига.Віз кокос вОП.Поспішав Відпустять. ЗЄльониє своїх нє бросают...
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31.07.2023 06:43 Відповісти
на передовую урода!

Пусть своим жирным телом танки орков блокирует!
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31.07.2023 07:36 Відповісти
А чому нема прізвища, затертий номер машини.

Проте, думаю, що нічого йому не буде; максимум - штраф кілька неоподаткованих мінімумів.

Звертаюся до хакерів - попробуйте виявити й оприлюднити його дані. Країна має знати своїх покидьків.
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31.07.2023 07:57 Відповісти
Такого автобидла у нас хоч сракою жуй. В кожному населенному пункті. Чим більша машина, тим паскудніше то бидло. Як правило..
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31.07.2023 08:13 Відповісти
Коли людина не сповна розуму - їй співчувають, але лічать довго... в "дурдомі."
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31.07.2023 08:53 Відповісти
суку ****** по асфальту протягнути
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31.07.2023 14:32 Відповісти
Отправить на 5 лет санитаром в госпиталь.
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31.07.2023 19:06 Відповісти
і чого такі бики не на фронті? Автомобіль конфіскувати на користь ЗСУ, бичка на передову на розмінування.
Такого ж року, як і мій син, тільки мій син зараз на передовій, а ця падаль *куражиться* по Києву
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31.07.2023 20:02 Відповісти
Бидло вонюче, а коли б везли твою дитину, ти б підрізав? Верещпло б нп весь Київ
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02.08.2023 15:05 Відповісти
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