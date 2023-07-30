Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Полтавській області зіштовхнулася маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan, унаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще 10 дістали тілесні ушкодження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба поліції в Полтавській області.
Повідомляється, що аварія сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.
"За попередньою версією слідства сталося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса", - сказано в повідомленні.
Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали пасажир легкового автомобіля і ще 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.
У поліції додали, що в момент зіткнення в маршрутці перебувало 17 пасажирів і водій.
Будь ласка, зачекайте...
І так, водії маршруток більш обережніші ))) особливо коли під час руху рахують гроші та видають решту. В них якраз час - це гроші.
А ще мене плюще, що ухилянт з Польщі, щось тут варнякає.
а фотки мусорскі
завжди зроблені так, щоб не можна було побачити хто винуватий
ну тіпа, слідство встановить
а там суцільна
хто виїзав на зустріч, буде видно
і не чув ось таку муйню
а Ви точно їхали в своїй полосі???
а яка була Ваша швидкість????
а чи не могли Ви, пане водій уникнути зіткнення???
а Ви не розмовляли в цей час по телефону????
а може решту давали????
і пох...й, що ти їхав у своїй полосі
розвести водія на статтю і зірвати бабла, все!!!
у тебе нема бризовика, штраф а у того хто тобі виписує штраф, на авто, нема бризовика, зимня резина та трфснуте лобове
і що???
ти платиш а йому службова перевірка і нікуя,
і це як що ти накатаєш заяву, а ні, то так і їздять далі
ось приблизно так...
Куди вони постійно не встигають?
Люди не поспішайте вас чекають вдома!