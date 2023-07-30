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Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Полтавській області зіштовхнулася маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan, унаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще 10 дістали тілесні ушкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила пресслужба поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що аварія сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

"За попередньою версією слідства сталося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса", - сказано в повідомленні.

Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали пасажир легкового автомобіля і ще 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції додали, що в момент зіткнення в маршрутці перебувало 17 пасажирів і водій.

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Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція 01
Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція 02
Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Цікава позиція. У новині жодного слова про продробиці хто саме порушував правила, а ви відразу водія кросовера (ніякий це не позашляховик) записали в уй..бки. Плющить, що хтось зміг собі дозволити купити авто (далеко не дороге, якому вже біля 10 років) ?
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30.07.2023 23:19
+5
Тем более на своём опыте скажу, что водители маршруток очень часто плюют на ПДД, в Киеве так точно
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30.07.2023 23:21
+2
а що, вже відомо що тігуан пішов по зустрічній
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30.07.2023 23:18
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Нігуя собі -- пішли в лобову .
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30.07.2023 23:09 Відповісти
Якось те, що загинув черговий уй..бок на позашляховику мало цікавить, а от жіночку шкода.
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30.07.2023 23:10 Відповісти
а я думаю, пішов, а не пішли...
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30.07.2023 23:17 Відповісти
а що, вже відомо що тігуан пішов по зустрічній
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30.07.2023 23:18 Відповісти
Цікава позиція. У новині жодного слова про продробиці хто саме порушував правила, а ви відразу водія кросовера (ніякий це не позашляховик) записали в уй..бки. Плющить, що хтось зміг собі дозволити купити авто (далеко не дороге, якому вже біля 10 років) ?
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30.07.2023 23:19 Відповісти
Тем более на своём опыте скажу, что водители маршруток очень часто плюют на ПДД, в Киеве так точно
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30.07.2023 23:21 Відповісти
То ви мабуть ПДД не вивчали - маршруткам інші повинні уступати дорогу, коли вони від'їжджають від міста зупинки, бо це громадський транспорт. А що швидкій треба дорогу уступати теж не в курсі?
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31.07.2023 09:48 Відповісти
Я таких уй..боків кожен день бачу на шляхах, мене плющить від того, що 40 років чоловіку, а воно десь ганяло, як скажений, замість служби в армії. Воно відкупилося від служби та вирішило що можна й ПДД порушувати. Водій маршрутки апріорі їде обережніше, бо людей везе. Зрозумів, ухилянт з Польщі?
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31.07.2023 09:44 Відповісти
Судячи з ваших обмежених розумових здібностей поясню, що є така штука як проксі. Навіщо? А саме від таких дурнів. По друге, а чому ж ви власне не в армії, а так само пишете по Інтернетах? Ухилянт, або "пріблатньонний"/мєнт?
І так, водії маршруток більш обережніші ))) особливо коли під час руху рахують гроші та видають решту. В них якраз час - це гроші.
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31.07.2023 11:05 Відповісти
Люди з України не ховаються за проксі, а не в армії, тому що за віком не візьмуть. Водії маршруток не рахують гроші на трасі. Зрозуміло, тупориле, ухилянт?
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31.07.2023 11:12 Відповісти
Так-так, стандратна вiдповiдь таких самих "ухилянтiв". Я би пiшом, але... вiк, здоров'я, снайпер вб'є, стать не та (необхiдне пiдкреслити). Проте iнших залюбки "загоняють" в армiю. I як тiльки ставлять хоч трохи незручнi питання, зразу купа образ i т.д. Типова поведiнка бидло-квартальщикiв.
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31.07.2023 11:18 Відповісти
З лайном - ухилянтом не маю бажання спілкуватися
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31.07.2023 11:20 Відповісти
Вам вже дали оцiнку iншi читачi у цiй темi. Бризкайте й далi кислотою на усiх навкруги, вiрогiднiше за все, через те, що нiчого в життi не досягли суттєвого. Найгiрше, що саме таких агресивних бiльшiсть, i вони задають вектор розвитку держави (в прiрву).
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31.07.2023 11:27 Відповісти
До речі, ухилянт - з інтернету - Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан) - пятидверный пятиместный компактный внедорожник класса SUV.
А ще мене плюще, що ухилянт з Польщі, щось тут варнякає.
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31.07.2023 09:54 Відповісти
розказали де, скільки куди крім винуватця
а фотки мусорскі
завжди зроблені так, щоб не можна було побачити хто винуватий
ну тіпа, слідство встановить
а там суцільна
хто виїзав на зустріч, буде видно
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30.07.2023 23:15 Відповісти
******* машини роблять з фольги, тому і не дивно що їх так покрутило.
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30.07.2023 23:19 Відповісти
Та ще був третій участник ВАЗ 2104, та є трохи інші ракурси. І сліди від гуми додають ще більше питань

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30.07.2023 23:27 Відповісти
ти видно не зіткався з мусорами....
і не чув ось таку муйню
а Ви точно їхали в своїй полосі???
а яка була Ваша швидкість????
а чи не могли Ви, пане водій уникнути зіткнення???
а Ви не розмовляли в цей час по телефону????
а може решту давали????
і пох...й, що ти їхав у своїй полосі
розвести водія на статтю і зірвати бабла, все!!!
у тебе нема бризовика, штраф а у того хто тобі виписує штраф, на авто, нема бризовика, зимня резина та трфснуте лобове
і що???
ти платиш а йому службова перевірка і нікуя,
і це як що ти накатаєш заяву, а ні, то так і їздять далі
ось приблизно так...
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30.07.2023 23:35 Відповісти
Знов привищення швидкості.
Куди вони постійно не встигають?
Люди не поспішайте вас чекають вдома!
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31.07.2023 04:04 Відповісти
 
 