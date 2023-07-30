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Миколаївська область (1819) обстріл (20945)

Росіяни обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Знову військові країни-агресора обстріляли Куцурубську громаду Очаківщини. Поранення отримала 84-річна жінка, яка пасла худобу неподалік свого будинку", - написав він.

За його словами, постраждалу доправили до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

Пошкоджено також сільгосптехніку місцевих жителів, додав Шайхет.

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Росіяни обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку, - Нацполіція 01
Росіяни обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку, - Нацполіція 02
Росіяни обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку, - Нацполіція 03

Автор: Роман Свиридович
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31.07.2023 00:10 Відповісти
Блин эти уроды каждый день обстреливают Очаков и другие прибрежные села. **** можно также фигачить по селам брянской и белгородской областях???Или вера не позволяет.
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31.07.2023 09:17 Відповісти
 
 