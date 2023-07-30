Росіяни обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
"Знову військові країни-агресора обстріляли Куцурубську громаду Очаківщини. Поранення отримала 84-річна жінка, яка пасла худобу неподалік свого будинку", - написав він.
За його словами, постраждалу доправили до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.
Пошкоджено також сільгосптехніку місцевих жителів, додав Шайхет.
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Магирус
показати весь коментар31.07.2023 00:10 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Усатенко 2c08f12b
показати весь коментар31.07.2023 09:17 Відповісти Мені подобається 0
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