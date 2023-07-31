У боях за Україну загинув актор та воїн Євген Світличний. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На війні Росії проти України загинув актор Євген Світличний.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив режисер і ввоїн ЗСУ Олег Сенцов.
Він зазначив: "Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину".
Український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов у фейсбуці зазначив: "Загинув Євген Світличний. Актор, що втілив образ Карася в "Носорозі". Світла людина і герой. Вічна памʼять"
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Будь ласка, зачекайте...
Вибачте, Сім'я та Батьки!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
Глибокі співчуття рідним.
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."
Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли":
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!