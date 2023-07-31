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У боях за Україну загинув актор та воїн Євген Світличний. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На війні Росії проти України загинув актор Євген Світличний.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив режисер і ввоїн ЗСУ Олег Сенцов. 

Він зазначив: "Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину".

Український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов у фейсбуці зазначив: "Загинув Євген Світличний. Актор, що втілив образ Карася в "Носорозі". Світла людина і герой. Вічна памʼять"

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У боях за Україну загинув актор та воїн Євген Світличний 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Низький уклін Вам, Захисники України!!!
Вибачте, Сім'я та Батьки!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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31.07.2023 01:23
+33
Світла пам'ять Воїну Світла.

Глибокі співчуття рідним.
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31.07.2023 01:59
+27
Вічна пам'ять та слава Герою ! Щирі співчуття рідним та близьким.
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31.07.2023 03:54
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31.07.2023 01:21 Відповісти
Низький уклін Вам, Захисники України!!!
Вибачте, Сім'я та Батьки!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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31.07.2023 01:23 Відповісти
Світла пам'ять Воїну Світла.

Глибокі співчуття рідним.
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31.07.2023 01:59 Відповісти
Вічна пам'ять та слава Герою ! Щирі співчуття рідним та близьким.
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31.07.2023 03:54 Відповісти
R.I.P. the warrior of the light!
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31.07.2023 05:12 Відповісти
R.I.P. Слава героям, смерть рашистам!
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31.07.2023 06:45 Відповісти
"Я пам'ятатиму завжди той темний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."

Текст (у перекладі) з пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Они ушли":
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31.07.2023 07:19 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Євгена до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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31.07.2023 07:44 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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31.07.2023 10:30 Відповісти
Вічна пам'ять і шана Герою! 🇺🇦
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31.07.2023 16:59 Відповісти
 
 