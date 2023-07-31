УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16284 відвідувача онлайн
Новини Фото За кордоном
4 530 15
Грузія (1418) протест (2247) Росія (47118) туристи (92)

У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У грузинському порту Батумі знову протестували проти вже другого прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на  Batumelebi.

"Демонстрація проти круїзного лайнера почалася в Батумській гавані о 12 годині ночі за місцевим часом, проте поліція не допустила учасників демонстрації, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії. Правоохоронці пояснили свої дії "міркуваннями безпеки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Радіо Свобода, поліція затримала декількох протестувальників.

Нагадаємо, це вже не перший протест у Батумі. 27 липня у грузинський порт прибув з Сочі круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами на борту. Опозиційні партії Грузії влаштували протест, що змусило лайнер покинути Батумі на 2 дні раніше графіка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського Батумі. ВIДЕО

У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників 01
У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників 02
У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників 03

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Потрібно припинити кормити ціх кацапів шашликами у ресторанах і кафе - бойкот країні вбивц .
показати весь коментар
31.07.2023 09:32
+15
Було і відео як лапті з лайнера кричали слава ***** і показували фак грузинам.
показати весь коментар
31.07.2023 09:32
+12
Все прчинається з жополизтва.А згодом Грузія буде як Бєлорусія....
показати весь коментар
31.07.2023 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно припинити кормити ціх кацапів шашликами у ресторанах і кафе - бойкот країні вбивц .
показати весь коментар
31.07.2023 09:32 Відповісти
Було і відео як лапті з лайнера кричали слава ***** і показували фак грузинам.
показати весь коментар
31.07.2023 09:32 Відповісти
Грузи цього заслуговують.
показати весь коментар
31.07.2023 10:05 Відповісти
Не чергового, а того ж самого.
Мазохісти рузьки свині...
показати весь коментар
31.07.2023 09:36 Відповісти
Все прчинається з жополизтва.А згодом Грузія буде як Бєлорусія....
показати весь коментар
31.07.2023 09:38 Відповісти
Свинособакам нравится Грузия. А Грузии нравятся свинособаки с их деньгами.
показати весь коментар
31.07.2023 09:56 Відповісти
Для грузинської влади гроші не пахнуть. До того ж у грузин є дуже добра альтернатива у вигляді турецьких інвестицій - Батумі, до речі, на них і піднявся. Але все одно сують ніс у рашистське лайно, телепні.
показати весь коментар
31.07.2023 09:56 Відповісти
Не тількі владі, а пересічним грузам також.
показати весь коментар
31.07.2023 10:06 Відповісти
Glavnoe , kagda na lavku vstavaite , obuv snimaite .......
показати весь коментар
31.07.2023 10:34 Відповісти
По-перше, без дозволу грузинської влади цей кораблик у жоден грузинський порт не зайшов би. По-друге, є "коктелі молотова". Ними зупиняли танки радянських військ фіни, та українські тероборонівці кацапські танки. Грузини у 2008 році цього не робили ! Тож робіть хоч зараз !!! Робіть щось крім крику !!!
показати весь коментар
31.07.2023 11:25 Відповісти
поліцаїв у Грузії набирають із кацапів та уzzькогаварящіх.
показати весь коментар
31.07.2023 11:32 Відповісти
Bloomberg: Вірменія стала четвертим за величиною експортером напівпровідників для оборонної промисловості у світі, пише Bloomberg. Експорт напівпровідників з Вірменії до Росії збільшився на 187% у 2022 році порівняно з 2021-м.
показати весь коментар
31.07.2023 11:42 Відповісти
Клоуны эти грузины. Запустили в страну сотни тысяч кацапов. А здесь протестуют против кораблика.
показати весь коментар
31.07.2023 12:26 Відповісти
Вибрали свою какая разніца, а тепер протестують
показати весь коментар
31.07.2023 15:07 Відповісти
Chtob poiasnit (ne botam rossiiskim, kotorie seiat vrajdu mejdu nashimi narodami). mechta opiat vo vlasti potomu chto sushestvuet kriminalnaia partia nazdvijenia i ego lider kriminal Saakashvili. Esli b ne oni, mi bi pereizbrali mechtu uje davno. No gruzinski narod ne xochet opiat videt vo vlasti maniakov Saakashvili. vsio, tochka. Narod za zapadnie zennosti i demokratiu.
показати весь коментар
31.07.2023 18:49 Відповісти
 
 