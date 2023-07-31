Рашисти встановлюють загородження навколо Кримського мосту для захисту від морських дронів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники розмістили захисні плавучі загородження навколо Кримського мосту.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає Цензор.НЕТ.
"Кримський міст додатково огороджено спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями - на випадок нових спроб Києва вчинити теракт. За нашою інформацією, у перспективі конструкції захищатимуть міст від атак на всій його протяжності.
Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів, якими останнім часом все активніше користується Україна. Це як поставлена НАТО техніка, так і перероблені під дрони-камікадзе гідроцикли", - пише видання.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Кримський міст - це ціль, яку треба нейтралізувати.
Топ коментарі
+18 Red_Sky_On
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Будь ласка, зачекайте...
Чекаємо встановлення goв6оũo6cького мангала над усім т.зв. кримським мостом!
https://edition.cnn.com/2023/07/30/europe/ukraine-drones-black-sea-intl/index.html
А що робили ми перед вторгненням.
Для мене зрозуміло хто не лох,а хто лох
Їхній міст , як бачимо - виявився беззахисним ,, попри те що кацапня трубила на весь світ що він охороняється так , що мовляв - до нього муха не пролетить .
Тут теж , умільці щось вигадають , немає сумнівів . Наприклад - один дрон підривом робить прохід в цьому " паркані " , інший зразу за ним через прохід слідує далі до мосту ,, або ж ще щось .
В Одесі вже готують ПІДводні дрони...
Можна посміятись, потішити себе але якщо вони це змонтують то про застосування морських дронів щодо кримського мосту можна забути. Так лишаться діри для судноплавства але вони будуть невеликі і посиленно патрулюватись.
Подобные "заграждения" уничтожаются. Просто представь себе что такое 300 кг. взрывчатки в одном морском дроне. Для сравнения: в снаряде 150 мм. б/ч - 15/25 кг. Т.е. это взрыв как 10 снарядов 150 мм. И что там останется от тех бонов? Просто потребуется несколько лишних дронов для атаки.
В каких подвортнях вас учат сравнивать теплое с мягким? Причем тут "танки и минные поля"? Мы говорим о возможности подрыва бона морским дроном-камикадзе.
Этот товарищ - один из них.
Извините, но пропаганду я не смотрю и не слушаю ни российскую, ни украинскую.
А насчет агентов фсб, то задайтесь вопросом, "а что если это, а именно что 'вся медийная верхушка, все сотрудники оп являются подставными агентами влияния - все окажется правдой?' - что тогда"?
Довiряю я тiльки власному розуму. Вiн не зрадить.
Мост дополнительно укрепится. Или ослабнет.