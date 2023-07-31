Рашисти встановлюють загородження навколо Кримського мосту для захисту від морських дронів. ФОТО

Російські загарбники розмістили захисні плавучі загородження навколо Кримського мосту.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає Цензор.НЕТ.

"Кримський міст додатково огороджено спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями - на випадок нових спроб Києва вчинити теракт. За нашою інформацією, у перспективі конструкції захищатимуть міст від атак на всій його протяжності.

Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів, якими останнім часом все активніше користується Україна. Це як поставлена НАТО техніка, так і перероблені під дрони-камікадзе гідроцикли", - пише видання.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Кримський міст - це ціль, яку треба нейтралізувати.

Читайте: Атаки на Крим та Керченський міст триватимуть, - Резніков