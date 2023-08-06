В Україні з’явилася нова відзнака для захисників неба - "Хрест Повітряних Сил". ФОТО

В Україні з’явилася нова відзнака - медаль "Хрест Повітряних Сил", якою нагороджуються військовослужбовці та працівники Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Military Media Center, передає Цензор.НЕТ.

"Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація - це ангели-охоронці нашого неба. Це Сили, внесок яких в Перемогу визначається тисячам збитих ракет, дронів та знищених окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медаллю "Хрест Повітряних Сил" нагороджуються військовослужбовці та працівники Повітряних Сил Збройних Сил України за:

бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.

"У разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака "Зоря" жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі. Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів", - додали в центрі.

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