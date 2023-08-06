В Україні з’явилася нова відзнака для захисників неба - "Хрест Повітряних Сил". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні з’явилася нова відзнака - медаль "Хрест Повітряних Сил", якою нагороджуються військовослужбовці та працівники Повітряних Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Military Media Center, передає Цензор.НЕТ.
"Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація - це ангели-охоронці нашого неба. Це Сили, внесок яких в Перемогу визначається тисячам збитих ракет, дронів та знищених окупантів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що медаллю "Хрест Повітряних Сил" нагороджуються військовослужбовці та працівники Повітряних Сил Збройних Сил України за:
- бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;
- високі особисті досягнення у службовій діяльності;
- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.
"У разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака "Зоря" жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі. Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів", - додали в центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Як саме? Щоб нагороди поділялись виключно на 2 типи це разова виплата і щомісячна. Всі решта це зайве бо буде у нас як в дикунів які тими нагородами обвішуються, і будуть наші партнери далі дивуватись що ми нагородами обвішані як ялинки, а цінності вони ніякої не несуть.
Одноразові це виплати наприклад за ініціативу в знищенні ворожої техніки, інфраструктури, а багаторазові в стилі пенсії/стипендії за наприклад визволену від фашистської хунти землю, родовища, виробництва та інше що є активом і приносить державі дохід. Тобто чітке розділення за актив стипендію, за пасив одноразова виплата.
пс дуже сподіваюся, що першим "ардєнаносцем" не стане тварь дєрьмак...