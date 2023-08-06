1 людина загинула і 5 зазнали ушкоджень: у Сумах Volkswagen зіткнувся з мотоциклом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
6 серпня, приблизно о 16 годині, патрульні отримали повідомлення про ДТП із травмованими, яка сталася на вулиці Чернігівській у Сумах.
Про це повідомляє Патрульна поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
"Відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 61-річного чоловіка та мотоцикла Loncin під керуванням 25-річного чоловіка.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці автопригоди. Також тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen Golf, троє його пасажирів, серед яких 14-річна дівчинка, та 25-річна пасажирка мотоцикла", - йдеться в повідомленні.
Обставини ДТП з’ясовуються.
Топ коментарі
+18 Марина Нєчаєва 65f96ff6
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+9 Зэлэный_Змий
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+8 Oleksiy Tym
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Будь ласка, зачекайте...
скоріш за все гольф виконував лівий поворот - а мот вирішив його обігнати по зустрічній і .... гольф виявився дуже проворним
ось Вам місце події
https://www.google.com/maps/@50.9317902,34.7531104,3a,75y,38.9h,74.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sr4lfVl3_YhE8LVJmkknW4g!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
гольф явно рухався в північному напрямку і напроти магазину с тракторами вирішив повернути НАЛІВО, також в північному напрямку рухався і мот - і вирішив обігнати гольфа по зустрічні - і так вийшло що встряв гольфу в лівий борт
зверніть увагу що і гольф і мот на ЗУСТРІЧНІЙ
що Вам не зрозуміло і що порушив гольф???
Не поспішайте- вас чекають вдома.
якби у фольца була ушкодженя права сторона, то так питань немає... А тут водій стоїть у лівому ряду і здійснює поворот(напрям коліс) мотоцикл не мав права обганяти на перехресті... все інше дурня.
тепер ясно чому так захищаєш смертника на колесах
хоча тут навіть по фото видно хто куди рухався.
Життєвий шлях…
1. "їхав, навіть, по місту, з дозволеною ПДР , законом, швидкістю" - тобто рада свою частину діла зробила - діміти швидкості правилами (законом) визначені.
2. наступний крок виконання і контроль - у Європі контролем займаються відеокамери. а потім приходять листи щастя на велику суму.