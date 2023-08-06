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ДТП (4211) Суми (392)

1 людина загинула і 5 зазнали ушкоджень: у Сумах Volkswagen зіткнувся з мотоциклом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

6 серпня, приблизно о 16 годині, патрульні отримали повідомлення про ДТП із травмованими, яка сталася на вулиці Чернігівській у Сумах.

Про це повідомляє Патрульна поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 61-річного чоловіка та мотоцикла Loncin під керуванням 25-річного чоловіка.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці автопригоди. Також тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen Golf, троє його пасажирів, серед яких 14-річна дівчинка, та 25-річна пасажирка мотоцикла", - йдеться в повідомленні.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

1 людина загинула і 5 зазнали ушкоджень: у Сумах Volkswagen зіткнувся з мотоциклом 01
1 людина загинула і 5 зазнали ушкоджень: у Сумах Volkswagen зіткнувся з мотоциклом 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Навіть якщо фолькс винуватий, в чому я маю сумніви, то з якою швидкістю летів хрустік, що стійку так ввалив й перекинув ту автівку?
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06.08.2023 20:21
+9
Ніфігасобі він його в бочину впиляв!
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06.08.2023 20:12
+8
ось Вам прямий наслідок порушення "незначного правила" - їхав би з дозволеною швидкістю - залишився б живий а гольф на колесах
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06.08.2023 20:28
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Правила форума Рада форумчан
на одного двухизвилистого меньше........
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06.08.2023 20:12 Відповісти
Ви не знаєте подробиць справи. Може там водій фолькса винуватий.
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06.08.2023 20:13 Відповісти
Навіть якщо фолькс винуватий, в чому я маю сумніви, то з якою швидкістю летів хрустік, що стійку так ввалив й перекинув ту автівку?
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06.08.2023 20:21 Відповісти
Перевищення швидкості ніяк не знімає відповідальності з мудака,що грубо порушив правила,і винуватий в загибелі людини
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06.08.2023 20:23 Відповісти
Перевищення швидкості,це не велике порушення,на відміну проїзд на красний і такий маневр,який зробив водій автомобіля,надіюсь,сяде надовго,там нехай ПДР почитає,буде час
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06.08.2023 20:25 Відповісти
ось Вам прямий наслідок порушення "незначного правила" - їхав би з дозволеною швидкістю - залишився б живий а гольф на колесах
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06.08.2023 20:28 Відповісти
Знаю те місце. Там немає світлофора, є поворот наліво метрах в 100-150 від світлофора. Водій авто повертав наліво: колеса повернуті. Мотоцикліст на тих метрах розігнався настільки, що врізався в авто вже на зустрічній, намагаючись об'їхати хоч там, бо на гальма не залишалось місця і часу, перевернувши авто і зігнувши центральну стійку. Де тут порушення автомобіліста?
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06.08.2023 20:48 Відповісти
Ти бачиш як ввалена стійка?Про яку не розігнався мотоцикліст ти пишеш?Летіло зі швидкістьб під 200.Двоколесне дівчину катало.
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06.08.2023 21:40 Відповісти
перечитайте ще раз. Я те саме написав.
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06.08.2023 23:04 Відповісти
Да, судя по вмятой правой боковине - автомобиль поворачивал с левой полосы налево, и этот маневр для летевшего хорошо за сотню мотоциклиста был совершенно неожиданным. Автомобилист имел право быть уверенным в том что слева от него никого согласно ПДД быть не может, и только должен был убедиться что на встречке никого нет. Но...законы у нас еще те - так что помордуют беднягу скорее всего изрядно, но вины его никакой нет - сам как мотоциклист с большим опытом готов утверждать.
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06.08.2023 22:05 Відповісти
все вірно, тільки зім'ята ліва бочина. А нежданість маневру... Там же ніхто не їде швидко, бо авторинок. І чекати слід чого завгодно. Якщо там вдасься проїхати на 3 передачі - повезло. А частіше на другій і часто пропускаєш тих, хто почав відшвартовуватися з парковки.
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06.08.2023 23:07 Відповісти
не часто побачиш адекватного на моті - тобто щоб просто їхав і не порушував правила - ось результат
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06.08.2023 20:26 Відповісти
Живий би залишився лише з переломами ,у тебе в голові таракани?грубо порушив водій гольфа.Робив маневр,не дивився на дорогу
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06.08.2023 20:30 Відповісти
гольф мав дивитися щоб пропустити зустрічного, а не на дебіла який ззаду вискочив і обгонив по зустрічні
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06.08.2023 20:33 Відповісти
А може повинен всіх пропустити?Чи у тебе своя книжка ПДР?
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06.08.2023 20:35 Відповісти
Ви сповна розуму? Дорога на чотири полоси, з подвійною суцільною посередині. Водій авто повертає наліво, пропускає тих, хто їде назустріч і що, має пропустити ще й тих, хто летить ззаду по зустрічній? де таке написано? А от мотоцикліст: а) летів з недозволеною швидкістю б) їхав по зустрічній в) перетнув подвійну суцільну.
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06.08.2023 20:53 Відповісти
там розрив суцільної,туда і їхав дебіл гольфа,нічого не порушував мот,не очікував,що впоперек дороги появиться машина
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06.08.2023 20:57 Відповісти
А яким пунктом ПДР мотам дозволено обганяти по зустрічній на чотириполосній дорозі з двома суцільними автомобілі, які рухаються в попутному напрямку і повертають наліво з крайньої лівої полоси? Який пунк ПДР дозволяє мотам їхати з дурною швидкістю?
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06.08.2023 21:04 Відповісти
При любому маневрі потрібно впевнитись в його беспечності!!!
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06.08.2023 20:59 Відповісти
Скажи це мотоциклісту при зустрічі. Мовляв, як будеш летіти в наступному житті, то перед тим,як виїджати на зустрічну, пересвідчись, що це безпечно. Я бачу, ти сам мотоцикліст, і зважаючи на твоє відношення до ПДР, тобі недовго залишилось.
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06.08.2023 21:06 Відповісти
Фізику в школі було важко вчити?)
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06.08.2023 20:33 Відповісти
Ну то у Вас досвід школою обмежений.
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06.08.2023 20:42 Відповісти
співчуваю вам
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06.08.2023 20:44 Відповісти
Не треба перекладати. Співчуття дзеркалу залиште.
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06.08.2023 20:45 Відповісти
При чому тут фізика? В цьому місці у мото максимальна швидкість могла бути не вище 50 км/год. А з урахуванням, що це район авторинку, де броунівський рух пішоходів і автівок, то я там і на 50 ніколи не їздив. То могли такі ушкодження бути на дозволеній швидкості? Ні. Та й загальмувати мотик встиг би.
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06.08.2023 20:56 Відповісти
без варіантів - на дозволенні швидкості мот ніколи вжитті не зміг би так загнути гольфа

скоріш за все гольф виконував лівий поворот - а мот вирішив його обігнати по зустрічній і .... гольф виявився дуже проворним
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06.08.2023 20:24 Відповісти
Дебіл гольфа просто не дивився на дорогу
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06.08.2023 20:27 Відповісти
дебіл був на моті - гольф дивився на зустрічну а не на те хто його хоче обігнати по зустрічній - там і розрив в подвійній є, як що що
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06.08.2023 20:30 Відповісти
кого обігнати?Ти косоглазий?
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06.08.2023 20:32 Відповісти
Ви би навчились спілкуватися з початку - таке враження що десь в горах виріс
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06.08.2023 20:36 Відповісти
Первий раз такого розумного бачу,який пише чипуху не знаючи ПДР
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06.08.2023 20:38 Відповісти
в перший раз - це тому що з дебілами спілкуєтесь

ось Вам місце події

https://www.google.com/maps/@50.9317902,34.7531104,3a,75y,38.9h,74.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sr4lfVl3_YhE8LVJmkknW4g!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu

гольф явно рухався в північному напрямку і напроти магазину с тракторами вирішив повернути НАЛІВО, також в північному напрямку рухався і мот - і вирішив обігнати гольфа по зустрічні - і так вийшло що встряв гольфу в лівий борт

зверніть увагу що і гольф і мот на ЗУСТРІЧНІЙ

що Вам не зрозуміло і що порушив гольф???
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06.08.2023 21:05 Відповісти
Водій авто винен тільки за умови руху на червоний, це навіть якщо не брати до уваги що фарш на 2 колесах рухався по зустрічній смузі зі швидкістю явно далеко за сотку зважаючи на ушкодження гольфа.
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06.08.2023 20:38 Відповісти
в гольфа ввивернуті колеса, вні повертав ненадавши перевагу моту, мот може перекинуть авто, бо удар буде вилкою в низ машини, космічної швидкості для цього не треба, тупо фізика. і так, фарш у вас в голові
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06.08.2023 20:45 Відповісти
а Якщо він повертав з крайньої лівої смуги на ліво ? ба навіть якщо здійснював розворот, це не давало право камікадзе рухатись ПО ЗУСТРІЧНІЙ смузі, це заборонено, для тупих там навіть дві "полоски" нанесли.
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06.08.2023 20:50 Відповісти
половоду сексуальна орієнтація в дзеркала не давала подивитись?
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06.08.2023 21:23 Відповісти
Кажен учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що інші учасники не порушують ПДР. Це з закону Про дорожній рух. Водій гольфа не був зобов'язаний слідкувати за кожним порушником на дорозі і давати йому дорогу. Він спокійно, повільно, повертав наліво. Він фізично не міг ані побачити, ані спрогнозувати виїзд на зустрічну мотика, який ззаду летів багато за 100.
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06.08.2023 23:13 Відповісти
який органом виміряли швидкість мото? свідок повороту поло?
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06.08.2023 23:30 Відповісти
Це видно як з пошкоджень авто, так і з розташування авто і мотика на дорозі. Крім того, я знаю це місце. Там немає перехрестя, таке розташування авто можливе тільки при розвороті або повороті наліво. Ніщо не свідчить про порушення авто, а от як мото без порушень міг опинитися на зустрічній, за двома суцільними полосами, та ще й проломити стійку?
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07.08.2023 06:08 Відповісти
Там немає світлофора. Звичайне місце для розвороту і повороту наліво до авторинку.
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06.08.2023 20:58 Відповісти
Ніфігасобі він його в бочину впиляв!
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06.08.2023 20:12 Відповісти
Швидкість- небезпека для життя.
Не поспішайте- вас чекають вдома.
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06.08.2023 20:34 Відповісти
винен гонщик, туди йому дорога а мужика шкода, через урода має проблеми, ще винним зроблять
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06.08.2023 20:35 Відповісти
ви були на місці подіє? свідок?))
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06.08.2023 20:42 Відповісти
в коментарях - в усіх в очах перевірений дежстандартом вимірювач швидкості і всі поголовно трасологи ... агов, звинувачуватись когось має право прокурор в суді. і фізику підучіть краще... а для всіх хто бачить космічну швидкість - знайдіть справу 2008 року обколотого фаєнгольда і Ганни Мішутікіної. швидкість якраз була в нього, Bentley розвалило повністю, а дівчина загинула... теж мені експерти
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06.08.2023 20:37 Відповісти
скажи чесно власник мотоцикла ?
якби у фольца була ушкодженя права сторона, то так питань немає... А тут водій стоїть у лівому ряду і здійснює поворот(напрям коліс) мотоцикл не мав права обганяти на перехресті... все інше дурня.
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06.08.2023 20:44 Відповісти
ви на місці події?
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06.08.2023 20:46 Відповісти
А Ви ?
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06.08.2023 20:48 Відповісти
На приколі?Дебіл гольфа не пропустив мота,який їхав по своїй полосі.В ліву і влетів,все правильно.
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06.08.2023 20:52 Відповісти
Ти нормальний ? яка нахер своя полоса у водія мота.
тепер ясно чому так захищаєш смертника на колесах
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06.08.2023 21:09 Відповісти
Ще один дебіл нарисувався.Мот по своїй полосі їхав,а те що він на зустрічній,хотів уникнути зітнення з дурачком гольфа.Якби придурок гольфа повертав згідно правил з крайньої лівої,удал би був по касательной
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06.08.2023 21:16 Відповісти
ясно просто дебіл, якому навіть люди які там їздять не указ.
хоча тут навіть по фото видно хто куди рухався.
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06.08.2023 21:24 Відповісти
не здивуюсь,якщо водій повертав з правої полоси наліво
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06.08.2023 21:18 Відповісти
А от це реально треба довести. З чого такі висновки раптом?
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06.08.2023 23:15 Відповісти
Фольксваген виїжджав на дорогу і повертав наліво і не побачив мотоцикліста. А мотоцикліст припустив що гольф не рухається і його пропускає.
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07.08.2023 17:31 Відповісти
гольф не повинен когось там пропускати, якщо ця ракєта за 500м від нього. Не"ер ганяти, поганяє тепер на цвинтарі.
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06.08.2023 21:11 Відповісти
ви трасологію проводили? яким чином виміряли швидкість? чи ви - бабуся з лавки, так поговорити? Правила ПДД написані кров*ю, дзеркала не тільки для макіяжу придумали, а якщо кому в них заважає подивитись сексуальна орієнтація - потім сидить і дивитись на небо в клітинку.
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06.08.2023 21:26 Відповісти
з`їздь на передову, покажи як за допомогою дзеркала побачити міну або птур, а краще зафільмуй.
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06.08.2023 21:38 Відповісти
напевно з передової пишите. Координати "передової" можна?)
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06.08.2023 21:51 Відповісти
48°31′41″ с. ш. 37°57′30″ в. д.
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06.08.2023 22:22 Відповісти
хаха, і питань більше немає
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07.08.2023 09:34 Відповісти
Гризня під час ВІЙНИ, за автопригоду з моциком…
Життєвий шлях…
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06.08.2023 20:49 Відповісти
А що робити?Відосики не бритого дивитися?Чи постійно про війну думати?
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06.08.2023 20:53 Відповісти
Життєвий шлях та так,по молодості 3 раза злітав моцика,то собака раптом на дорозі,то не було як об*їхати, раз пасажиром,( взагалі не критично),але вже 44роки дивлюсь на них з жахом,сам не їду,ні до кого не сідаю,і коли чую що мчить,завжди чекаю поки воно пролетить.
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06.08.2023 21:28 Відповісти
раз подругу посадил на мотоцикл - у неё от страха прекратился цикл
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06.08.2023 20:54 Відповісти
на фото 4х циліндровий байк. Ні це не Loncin.
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06.08.2023 21:02 Відповісти
на CNN, NBC, Синьхуа и Альдзажире уже обсасывают эту новость, Цензор припоздал
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06.08.2023 21:17 Відповісти
Авто жалко. Хрустика нет
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06.08.2023 21:50 Відповісти
Ненавиджу байкерів, особливо без глушників. Я би прийняв закон про вільне полювання на них - бачиш на шляху - вбити, а відрізані вуха - здати за винагороду. Якщо хочуть ганяти - на мотодром, нах..й.
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06.08.2023 22:37 Відповісти
Початок війни, блокпости на шляхах, люди дітей вивозять, чую, якийсь дебіл між двома блокпостами гасає туди-сюди з знятим глушником, чути за 5 км. Хотів до хлопців з ТРО під'їхати та запропонувати- пристрілите цього урода, я вам поляну накрою.
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06.08.2023 22:51 Відповісти
Дарвін в дії
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07.08.2023 09:37 Відповісти
Не перше десятиліття за кермом, але,на жаль, ні разу не зустрів жодного байкера, який би їхав, навіть, по місту, з дозволеною ПДР , законом, швидкістю. Рада, кабмін, чим зайняти ?
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06.08.2023 23:09 Відповісти
Так вони для того і беруть байк: щоб їздити швидше потока, між рядами, по осьовій. "Інакше я б взяв машину" - кажуть вони.
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06.08.2023 23:17 Відповісти
Друже, невже ти не відчуваєш різниці, коли чувак на двоколісном обережно просувається скрізь міський автокорок і всі йому заздрять ? І коли у-***** вивертає з під глечиків все шо можна й летить по місту 140-180 ? Чи таке не бачив ?
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07.08.2023 00:16 Відповісти
Бачив я і те, і те. Але ПДД забороняють і перше, і друге.
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07.08.2023 06:12 Відповісти
у тебе у самого у коменті нелогічні умозаключення:

1. "їхав, навіть, по місту, з дозволеною ПДР , законом, швидкістю" - тобто рада свою частину діла зробила - діміти швидкості правилами (законом) визначені.

2. наступний крок виконання і контроль - у Європі контролем займаються відеокамери. а потім приходять листи щастя на велику суму.
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07.08.2023 09:40 Відповісти
 
 