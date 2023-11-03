У боях на Запорізькому напрямку загинув колишній депутат Сергій Слабенко. ФОТО

4 серпня під час боїв на Запорізькому напрямку загинув колишній депутат Волинської обласної ради, народний депутат України 4-го скликання Сергій Слабенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинська служба новин.

"Захисник поліг під час боїв на Запорізькому напрямку. Тіло загиблого повернуть додому завтра, 7 серпня. Більше деталей про загибель Сергія Слабенка, та дату поховання, повідомимо додатково", - йдеться у дописі.

Сергій Слабенко народився 28 серпня 1965 року в Луцьку.

У червні 1982 року закінчив ЗОШ № 5, у липні 1983-го – Луцьке ТУ № 1.

З серпня 1984 року по липень 1988 року навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю "військово-політична авіація". Кваліфікація – "вчитель історії та суспільствознавства".

З вересня 1992-го по липень 1993 року – Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва міста Києва. Спеціальність – організація управління виробництвом, кваліфікація – менеджер-економіст.

З листопада 1999 по липень 2002 року – МАУП (місто Київ). Спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

У вересні-листопаді 1983-го – робітник Луцького тарно-бондарного комбінату, з листопада 1983-го призваний на військову службу до лав Збройних сил СРСР.

Серпень 1984-го – липень 1988-го – курсант КВВПАУ (місто Курган).

З липня 1988-го по травень 1991-го – служба в Чернігівському ВВАУЛ на посаді заступника командира роти зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Звільнений в запас у зв’язку з скороченням штатів.

З липня 1991 року по грудень 1993-го – інженер Луцького міського центру зайнятості населення.

Грудень 1993-го – жовтень 1994-го – менеджер-фінансист в ТзОВ "Юнона" та у Волинській філії АТ "Омета-Інстер" (Луцьк).

Жовтень 1994 року – грудень 1997-го – менеджер-фінансист, начальник відділу програмного забезпечення в ТзОВ фірма "Континіум" (Луцьк).

З травня 1994-го по квітень 2004 року працював у приватних структурах міста Луцька на посадах директора, виконавчого директора та генерального директора.

З червня 2006-го по жовтень 2009-го – заступник голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

З червня 2010-го – член Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Депутатська діяльність

Травень 2002-го – травень 2006 року – народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Верховна Рада України 4-го скликання.

З травня 2006 року – депутат Волинської обласної ради 5-го скликання.

У жовтні 2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за списком партії "Наша Україна".

Був керівником фракції "Наша Україна" у Волиньраді, членом постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Був членом політичної партії "Наша Україна".

З 2015-го по 2020 рік – депутат Волинської облради від ВО "Батьківщина". Член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області