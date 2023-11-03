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У боях на Запорізькому напрямку загинув колишній депутат Сергій Слабенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 серпня під час боїв на Запорізькому напрямку загинув колишній депутат Волинської обласної ради, народний депутат України 4-го скликання Сергій Слабенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинська служба новин. 

"Захисник поліг під час боїв на Запорізькому напрямку. Тіло загиблого повернуть додому завтра, 7 серпня. Більше деталей про загибель Сергія Слабенка, та дату поховання, повідомимо додатково", - йдеться у дописі.

У боях на Запорізькому напрямку загинув колишній депутат Сергій Слабенко 01

Сергій Слабенко народився 28 серпня 1965 року в Луцьку.

У червні 1982 року закінчив ЗОШ № 5, у липні 1983-го – Луцьке ТУ № 1.

З серпня 1984 року по липень 1988 року навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю "військово-політична авіація". Кваліфікація – "вчитель історії та суспільствознавства".

З вересня 1992-го по липень 1993 року – Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва міста Києва. Спеціальність – організація управління виробництвом, кваліфікація – менеджер-економіст.

З листопада 1999 по липень 2002 року – МАУП (місто Київ). Спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

У вересні-листопаді 1983-го – робітник Луцького тарно-бондарного комбінату, з листопада 1983-го призваний на військову службу до лав Збройних сил СРСР.

Серпень 1984-го – липень 1988-го – курсант КВВПАУ (місто Курган).

З липня 1988-го по травень 1991-го – служба в Чернігівському ВВАУЛ на посаді заступника командира роти зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Звільнений в запас у зв’язку з скороченням штатів.

З липня 1991 року по грудень 1993-го – інженер Луцького міського центру зайнятості населення.

Грудень 1993-го – жовтень 1994-го – менеджер-фінансист в ТзОВ "Юнона" та у Волинській філії АТ "Омета-Інстер" (Луцьк).

Жовтень 1994 року – грудень 1997-го – менеджер-фінансист, начальник відділу програмного забезпечення в ТзОВ фірма "Континіум" (Луцьк).

З травня 1994-го по квітень 2004 року працював у приватних структурах міста Луцька на посадах директора, виконавчого директора та генерального директора.

З червня 2006-го по жовтень 2009-го – заступник голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

З червня 2010-го – член Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Депутатська діяльність

Травень 2002-го – травень 2006 року – народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Верховна Рада України 4-го скликання.

З травня 2006 року – депутат Волинської обласної ради 5-го скликання.

У жовтні 2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за списком партії "Наша Україна".

Був керівником фракції "Наша Україна" у Волиньраді, членом постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Був членом політичної партії "Наша Україна".

З 2015-го по 2020 рік – депутат Волинської облради від ВО "Батьківщина". Член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
Співчуття рідним та близьким.
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06.08.2023 22:57
+21
Російські артилеристи знищили свій передовий підрозділ на Щапорізькому напрямку.

Трагікомедія для російських фашистів розігралася неподалік Роботиного. Внаслідок удару по своїх знищено взвод росіян. А на додачу розбита артбатарея - це вже наші постаралися.
Група окупантів начебто переодяглися у форму ЗСУ і намагалася зайти в тил українських військ. Втім, російський дрон зафіксував групу, ідентифікував окупантів воїнами ЗСУ, передав координати російській артилерії, а та розгромила диверсантів-невдах.
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06.08.2023 23:14
+19
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06.08.2023 23:01
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Співчуття рідним та близьким.
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06.08.2023 22:57 Відповісти
Вони вже отримали Калину, тому твої співчуття їм до сраки.
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07.08.2023 17:21 Відповісти
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06.08.2023 23:01 Відповісти
Біснуватий дебіл він а не священник
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06.08.2023 23:19 Відповісти
Писання трактують хто як хоче. Бери будь-який вірш і возведи в абсолют. За допомогою релігії можна сформувати воїна, який робить тату Ісуса з автоматом, а можна раба, що лизатиме чоботи загарбника
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06.08.2023 23:43 Відповісти
Ну вибачте, наприклад в іудаїзмі є лише одна трактовка, якщо ворог виришів вбити тебе чи твоїх близьких, то вбий його першим, щоб врятувати своє життя і життя своїх близьких! Є буквалний вислів "Той хто прийшов вбити тебе, випередь його, та вбий його"!
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07.08.2023 01:38 Відповісти
Я справді мав на увазі тільки християнство, бо священник, про якого мова - православний.
Одні священники і пастори стали військовими капеланами, а інші проповідують, як обнятися з кацапами і будувати разом царство небесне. Кардинально різний погляд на одне і теж Писання.
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07.08.2023 02:14 Відповісти
я зрозумів про що ти (якщо можна на ти), це я навів як приклад, бо Писання відпочатку одне, але згодом дописали Новий Заповіт, про підстав ліву/праву і тут понеслась "трактовка"...
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07.08.2023 02:23 Відповісти
Грекокатолик.
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07.08.2023 09:07 Відповісти
Атеїсти ******* зображувати віруючих ідіотами що підставляють другу щоку.(у значенні не піддаватися на провокації).але самі не можуть пояснити простих речей наприклад в чому сенс людського життя або як з'явилося життя на Землі? щодо поділу віруючих на релігії це умовності.Як сказано у Біблії "По ділам їх пізнаєтє їх"Так і Бог пізнає їх по ділах у потойбічному світі і гроші та коштовності не допоможуть лише добрі діла.Маю одне питання до вас як іудея як ви пояснюєте природу сну та душевних хвороб?
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07.08.2023 18:42 Відповісти
І доречі, "Ісус з автоматом" якось більш схоже на історичного Ісуса, а не того що у Новому Заповіті, подобається це комусь чи ні! бо під час оккупації Юдеї римлянами, складно уявити собі свідомого юдея добряка-теслю, у якого на очах протягом всьго його життя римляни винищували його нарід! Який прийшов в Єрусалим напередодні свята Песах з досить бунтівними ідеями проти Риму і люди були готові піти за ним, чого дуже боялися римляни і маріонеткова так сказати влада з тих же юдеїв-запроданців (не плутати з народом), були і ті яким "какая разніца", котрі за умовну "гречку" підтримають хоч чорта, теслю звісно ж швидко знищили. А потім написали що "добрий Понтій Пілат" умив руки та не хотів його страти, але цього начебто вимагав народ Ізраїлю, тому він бу вимушений відпустити на волю вбивцю та розбійника Вараву... але чомусь ніде у Новому Заповіті не пишуть хто насправді був Понтій Пілат, на теперішній лад "голова оккупаційної адміністраціїї", справжній ідейний римлянин, який ненавидів все юдейське, який топив в крові будь які повстання проти Риму в Юдеї! А після страти всім знайомого тесляра, пройшло не так багато років як почались дуже серйозні повстання проти римської влади, іноді успішно, іноді ні, хоча били римлян добряче, але таки сили були нерівні, римляни перемогли, зруйнували Другий Храм та вигнали євреїв з Єрусалиму і назвали юдеюську землю Палестиною (на честь філістимлян, пліштім на івриті, давнішніх ворогів Ізраїльського/Юдейського царства), щоб зтерти згадку про те що це єврейська земля, але як бачите євреї не стали "лизати чоботи загарбника", а все ж таки повернули свою землю майже через дві тисячі років! так що нічого тут трактувати! треба завжди боротися за своє будь-яким чином!
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07.08.2023 02:07 Відповісти
Наскільки я знаю, ні Тора, ні великі і малі пророки не обіцяли євреям що вони будуть літати десь в раю після смерті. Тоді якщо земне життя найвища цінність, то очевидно, що їхнє ставлення до ворогів було більш радикальним. На відміну від християнства, яке обіцяє вічне блаженство, а земне життя в значній мірі знецінюється.
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07.08.2023 02:21 Відповісти
я юдей і відповім, найвища цінність це збереження людського життя! поняття аду в іудаїзмі взагалі не існує, поняття душі є, Ган-Еден (то що в християнстві називають Рай - є), але трішки інакше, Ган-Еден це Світ душ, а також є Світ Майбутнього, в іудаїзмі все набагато складніше ніж у християнстві, але багато хто вважає що це схожі релігії... ні вони взагалі не схожі, від слова зовсім! я не маю нічого проти будь-якої віри, я можу мати щось проти особисто людини, яка прикрившись якоюсь вірою намагається мені нашкодити... вибач, але це не зовсім те місце щоб спілкуватися на ці теми, це вже переростає в якийс флуд...
Краще будемо пам'ятати Героя Сергія Слабенко, вічна йому пам'ять!!!
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07.08.2023 02:35 Відповісти
І дякую тобі за приємний та виваженний діалог, миру і всього найкращого тобі та усім твоїм близьким! Нехай Вс-вишній береже вас! Лайла Тов (надобраніч, в перекладі з івртита)
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07.08.2023 02:45 Відповісти
"Возлюби ближнього як самого себе"-як це можна трактувати "хто як хоче?"я розумію що у атеїстів розруха в голові але ж не пишіть відвертої маячні ви й так давно обісралися з вченням Дарвіна,всі в нього вірять але ніхто не знає.за допомогою атеїзму можна сформувати думку що життя не має сенсу тому що і грішнику і праведнику одна плата-темрява та забуття.
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07.08.2023 18:30 Відповісти
Тупо пиз...ти. Я таке робив. Саме з попом.
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06.08.2023 23:44 Відповісти
А мп, що каже?
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07.08.2023 17:25 Відповісти
а де зелені дипутати
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06.08.2023 23:07 Відповісти
Тримають фронти у Верховній зраді , в Монако і на Мальдівах.
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06.08.2023 23:10 Відповісти
і не тільки там, хоча Хламідія сказав що Болгарія "нє заграніца"!
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07.08.2023 14:22 Відповісти
Російські артилеристи знищили свій передовий підрозділ на Щапорізькому напрямку.

Трагікомедія для російських фашистів розігралася неподалік Роботиного. Внаслідок удару по своїх знищено взвод росіян. А на додачу розбита артбатарея - це вже наші постаралися.
Група окупантів начебто переодяглися у форму ЗСУ і намагалася зайти в тил українських військ. Втім, російський дрон зафіксував групу, ідентифікував окупантів воїнами ЗСУ, передав координати російській артилерії, а та розгромила диверсантів-невдах.
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06.08.2023 23:14 Відповісти
Дурашка: запачкался. Мама ведь заругает. И рука правая вскинута - наверное хотел кинуть "зигу"
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06.08.2023 23:18 Відповісти
Головне,шоб ви у це вірили...
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07.08.2023 00:19 Відповісти
Бери вище - нам це подобається🥳
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07.08.2023 02:08 Відповісти
цей пост , про героя України, а ти всяку нечесть постішь, думай куди і що вставляєш, як що е чим думати
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07.08.2023 12:35 Відповісти
Світла пам"ять... Співчуття рідним.
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06.08.2023 23:14 Відповісти
Доки гинуть депутати ЄС та Батьківщини, всякі собачі роти по Барселонах та Монако відсиджуються.
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06.08.2023 23:16 Відповісти
Що це за спеціальність "військово-політична авіація"?
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06.08.2023 23:45 Відповісти
В советское время училище готовило замполитов для авиационных частей
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07.08.2023 00:02 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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06.08.2023 23:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.08.2023 00:18 Відповісти
Низький уклін Герою!!
Він один, зробив для України більше, ніж уся верховна рада…
Слава Захисникам України!!
Стефанчук мовчить, витріщивши очі.
Слава Україні!!
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07.08.2023 01:43 Відповісти
Сергій однокласник мого рідного брата. Я пям"ятаю його по СШ № 5, я там теж навчався.... Пипець.
Спочивай з миром.
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07.08.2023 04:15 Відповісти
Герою Слава Навік!
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07.08.2023 04:41 Відповісти
В Чаплинку привезли два грузовых автомобиля с трупами оккупантов - штаб
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07.08.2023 07:40 Відповісти
Волинь у скорботі...
С.У.М.
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07.08.2023 07:53 Відповісти
Світла тобі пам'ять козаче, відпочивай зі міром, рідним та близьким співчуваю, тримаємось
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07.08.2023 12:32 Відповісти
 
 