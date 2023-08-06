Ветеран на протезах перед Львівською оперою. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі стало популярним фото українського ветерана на протезах, який разом із коханою стоять перед Львівською оперою.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото розповсюджується у мережі.
Топ коментарі
+61 Darnytsya Kyiv c641822a
показати весь коментар06.08.2023 23:27
+47 Макс Полиграф 3b5a8b43
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+37 растуди
показати весь коментар06.08.2023 23:36
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Дуже красива пара! Фото просто Шедевр!
Глибока шана усім Воїнам України!
Вічна пам'ять та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
ледве дали інвалідність
Тепер дуже велика проблема потрапити на реабілітацію!!! - в мене не залишилось більше порядних слів !!!!!
але жінка вже загонилась брати виписки,підтвердження і направлення з нотаріусами..)
Там й розписано як інвалідність отримати й УБД..хто не стукає, тому не відчиняють.
Вашему приемному сыну платят?
https://suspilne.media/448059-nenormalno-zmusuvati-poranenih-hoditi-zbirati-dokumenti-masi-najem-pro-vijnu-vtratu-oka-princip-i-reformu-vlk/
На протезах зараз наша підла аморальна влада, ще й з ампутованою совістю, яка не соромлячись, вже навіть не криючись, зухвало краде у ось таких хлопців та дівчат, які затуляють Україну собою.