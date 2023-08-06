УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16574 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 184 23
ветерани (843) Львів (2082)

Ветеран на протезах перед Львівською оперою. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі стало популярним фото українського ветерана на протезах, який разом із коханою стоять перед Львівською оперою.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото розповсюджується у мережі. 

Ветеран на протезах перед Львівською оперою 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+61
Бережи Вас Боже Молодята!
Дуже красива пара! Фото просто Шедевр!
Глибока шана усім Воїнам України!
Вічна пам'ять та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
показати весь коментар
06.08.2023 23:27
+47
з іншого боку - живий, і має можливість практично вести повноцінне життя
показати весь коментар
06.08.2023 23:26
+37
Героям Слава!
показати весь коментар
06.08.2023 23:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль, молодий хлопець без ніг ((
показати весь коментар
06.08.2023 23:23 Відповісти
з іншого боку - живий, і має можливість практично вести повноцінне життя
показати весь коментар
06.08.2023 23:26 Відповісти
Чого це він без ніг, якщо прийшов і стоїть ???
показати весь коментар
07.08.2023 05:05 Відповісти
ще з красунею дівчиною
показати весь коментар
07.08.2023 07:29 Відповісти
Бережи Вас Боже Молодята!
Дуже красива пара! Фото просто Шедевр!
Глибока шана усім Воїнам України!
Вічна пам'ять та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
показати весь коментар
06.08.2023 23:27 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
06.08.2023 23:36 Відповісти
Форест Гамп згадався, коли він врятував командира з бою, той втратив ноги, пив, лаяв Фореста, за те що той його врятував, а потім взяв себе в руки і вони потім зустрілися сім'ями на весіллі Фореста. Надіюся той, хто його врятував теж живий і все в них всіх буде в порядку наскільки це можливо.
показати весь коментар
06.08.2023 23:50 Відповісти
Мій прийомний син отримав важкі поранення в Бахмуті в грудні,в голову і в живіт,був в комі, 7 міс жінка з ним в госпіталі у Львові,зараз вдома,наполовину паралізований,
ледве дали інвалідність
Тепер дуже велика проблема потрапити на реабілітацію!!! - в мене не залишилось більше порядних слів !!!!!
показати весь коментар
06.08.2023 23:53 Відповісти
В Києві новий центр для вояків є. Беріть направлення у сімейного лікаря.
показати весь коментар
07.08.2023 00:16 Відповісти
Дякую,
але жінка вже загонилась брати виписки,підтвердження і направлення з нотаріусами..)
показати весь коментар
07.08.2023 00:23 Відповісти
Ото за що я Кличку вдячна, то за дуже цікавий міській сервіс. Можна через застосунок направити скаргу з будь якого питання - а там кулцентр зі спецом навченими дівчатами - пєндєлі роздають й мінздраву й соцслужбам. Якщо чесно, я з будь якої проблеми туди пишу..зайдіть на сайт МОЗу, там є розділ - гарячі лінії уряду. Скаржитись треба всім!!

Там й розписано як інвалідність отримати й УБД..хто не стукає, тому не відчиняють.
показати весь коментар
07.08.2023 00:57 Відповісти
Простите, а выплаты после тяжелого ранения
Вашему приемному сыну платят?
показати весь коментар
07.08.2023 00:23 Відповісти
Не опускайте руки. Стукайте, вимагайте, добивайтеся !
показати весь коментар
07.08.2023 07:24 Відповісти
погугліть в інтернеті: цими питаннями серйозно займається Масі Наєм і "Правозахисний центр "Принцип"" https://pryncyp.com/

https://suspilne.media/448059-nenormalno-zmusuvati-poranenih-hoditi-zbirati-dokumenti-masi-najem-pro-vijnu-vtratu-oka-princip-i-reformu-vlk/
показати весь коментар
07.08.2023 10:29 Відповісти
Так виглядає сила духу наших Героїв. Низький уклін тобі хлопче!
На протезах зараз наша підла аморальна влада, ще й з ампутованою совістю, яка не соромлячись, вже навіть не криючись, зухвало краде у ось таких хлопців та дівчат, які затуляють Україну собою.
показати весь коментар
06.08.2023 23:54 Відповісти
ДЯКУЮ ТОБІ, СОЛДАТЕ!!! Низький тобі уклін!!!
показати весь коментар
07.08.2023 01:18 Відповісти
Подяка - це дуже зворушливо. Але гроші краще. Не забувайте донатити перевіреним волонтерам і фондам.
показати весь коментар
07.08.2023 01:53 Відповісти
Девушка - тоже молодец, не испугалась сложностей. Это не просто, на самом деле, связать своё будущее с человеком с такими увечьями. Это для посторонних романтика, ой какая фотка, а для неё это куча ежедневных проблем на всю жизнь. Так что она тоже в каком-то смысле герой.
показати весь коментар
07.08.2023 05:44 Відповісти
Хай у вас все буде добре !
показати весь коментар
07.08.2023 07:26 Відповісти
Скільки канаЦьких долярів ти переслало українським захисникам?
показати весь коментар
07.08.2023 08:10 Відповісти
Це не ваша справа.
показати весь коментар
07.08.2023 08:28 Відповісти
 
 