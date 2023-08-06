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У Полтаві в багатоквартирному будинку стався вибух. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Вибух стався у будинку, який знаходиться у мікрорайоні Інститут зв’язку. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ. 

Попередня версія - вибух газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція. Двох людей госпіталізували медики "швидкої" до лікарні.

У Полтаві в багатоквартирному будинку стався вибух 01

У Полтаві в багатоквартирному будинку стався вибух 02

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