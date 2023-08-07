Вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, на ранок обстріляв громаду Нікопольського району. ФОТО

Російські військові вночі завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що минулося без загиблих та постраждалих.

На ранок російська армія обстріляла з важкої артилерії. Мирівську громаду, що на Нікопольщині.

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