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Дніпропетровщина (2364) обстріл (21130) ракети (2815)

Вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, на ранок обстріляв громаду Нікопольського району. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові вночі завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що минулося без загиблих та постраждалих.

На ранок російська армія обстріляла з важкої артилерії. Мирівську громаду, що на Нікопольщині. 

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Вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, на ранок обстріляв громаду Нікопольського району 01
Вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, на ранок обстріляв громаду Нікопольського району 02
Вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, на ранок обстріляв громаду Нікопольського району 03

Автор: Марина Макєєва
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Де ж наші ракети?Щоб кацапи тряслись від страху!
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07.08.2023 07:51 Відповісти
Пам'ятаєте як перед вторгненням під особистим контролем Зе ми запустили наш супутник нашою ракетою котрий правда здох через пару днів, але ракети ж були?

Де це все?
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07.08.2023 07:54 Відповісти
трохи в асфальті, трохи в офшорах зе (42млн.доларів), трохи лондонських хатках (шефіра),трохи коломойша з привата прихватив, але у літку 19 року була звернута ракетна програма, тому що грошей не буде для -читай зверху.
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07.08.2023 08:06 Відповісти
Де наша ППО,чи тільки Київ захищаємо?
А ракети далекобійні є,от і Франція передала певну кількість класу«повітря-поверхня»,аналог шторма.
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07.08.2023 07:56 Відповісти
 
 