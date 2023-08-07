Доба у Запорізькій області: авіаційні удари по Оріхову та обстріли понад 20 населених пунктів. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби на територію регіону зафіксовано 69 обстрілів по 24 населених пунктах.

"За минулу добу ворог здійснив 61 артилерійський обстріл по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Приютного, Новодарівки, Новоандріївки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Левадного, Темирівки, Верхньої Терси, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Малих Щербаків, Кам'янського та Новоіванівки. Три авіаційні удари зазнав Оріхів, зафіксовано обстріли з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці, Малинівці, Гуляйпільському й Лобковому", - йдеться у повідомленні.

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Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Люди не постраждали.