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обстріл (21130) Херсон (2342) ДСНС (4463)

Наслідки ворожого обстрілу Херсону. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Протягом ночі окупанти тричі обстріляли Херсон. поцілили у житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та ДСНС України.

Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія.

Близько 03:15 армія РФ знову атакувала будинок. Поранення зазнала 93-річна жінка. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

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Наслідки ворожого обстрілу Херсону 01
Наслідки ворожого обстрілу Херсону 02
Наслідки ворожого обстрілу Херсону 03
Наслідки ворожого обстрілу Херсону 04
Наслідки ворожого обстрілу Херсону 05
Наслідки ворожого обстрілу Херсону 06

Автор: Марина Макєєва
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Херсон чекає доля Мар'янки, Бахмуту...
Важко уявити що можна порадити людям....
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07.08.2023 09:52 Відповісти
Бегут люди из города. У кого есть куда и есть за что уже уехали.
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07.08.2023 09:59 Відповісти
 
 