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зрада (402) Миколаївська область (1827) СБУ (10042)

Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Мешканка Очакова працювала на окупантів та готувала повітряний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Президента України. Жінка також збирала інформацію про локації систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки Президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит.

Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту Глави держави на території області", - йдеться в повідомленні.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки й подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримали двох інформаторів РФ, які корегували ворожий вогонь по місту та області, - СБУ. ФОТО (оновлено)

Українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання.

"Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова", - зазначили в СБУ.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканця Краматорська підозрюють у "зливанні" в проросійські чати даних про розміщення українських військових

"За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону", - підкреслили в СБУ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ 01
Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ 02
Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ 03
Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ 04
Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ 05
Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ 06

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+28
Інформаторка попередила про візит "Блазня" Кацапи вжили заходів - перестали стрілять Щоб не пошкодить "кришу" свого резидента
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07.08.2023 10:29
+26
заїбали блюрити і особу приховувати, як би був розголос то і потвор було б менше, бо сцяли б...
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07.08.2023 10:27
+18
По преЗеденту та верховній раді стріляти ніхто не буде, там свої. А от по дитячих садочках, школах та елеваторах. Хоть одна ракета попала по Конча заспі?
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07.08.2023 10:28
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07.08.2023 10:27 Відповісти
Так от читаєш ці новини і, думаєш - для чого їм прибирати того чувака, який зняв міни і може ще багато "хорошого" зробити? Чи там не всі про це знають?
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07.08.2023 11:06 Відповісти
В дупунах....
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07.08.2023 11:10 Відповісти
заїбали блюрити і особу приховувати, як би був розголос то і потвор було б менше, бо сцяли б...
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07.08.2023 10:27 Відповісти
Тварина рашистьська!
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07.08.2023 10:28 Відповісти
Так точно, але здається зараз сюди нбігли проросійські тролі, які дещо намагаються виправдати цю тварюку-зрадницю.
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07.08.2023 12:28 Відповісти
По преЗеденту та верховній раді стріляти ніхто не буде, там свої. А от по дитячих садочках, школах та елеваторах. Хоть одна ракета попала по Конча заспі?
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07.08.2023 10:28 Відповісти
Якщо там свої,то чому захід своїм передає сотні мільярди доларів? Свої секретні технології котрі навіть цінніші за гроші? По суті по цій логіці можна сказати,що вони в руки це все дають своїм ворогам? Так відразу б і віддали і поділилися цим усім з кацапами,китайцями і іранцями, для чого ці танці з бубнами?
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07.08.2023 10:37 Відповісти
Виявляється,це передають не для українців,а царю-батюшці,та його вірним слугам☺️
Втім,ваша правда,-мародерять,як не в себе...
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07.08.2023 10:51 Відповісти
Українцям? Ти смішний? Гроші на чиї рахунки приходять? На державні чи твої? Договори формально з ким заключаються з тобою чи з владою? Техніка,снаряди кому передаються? На баланс української держави чи на твій?
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07.08.2023 10:59 Відповісти
на кого розрахована твоя маячня ? які секретні технології передали ОП ? може ніхто не дзвонив таргану не розповідав про вагнерівців ? якщо сам тупий то не думай що всі такі .
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07.08.2023 10:55 Відповісти
Так це ти туповатий якщо думаєш,що на заході повні кретини і віддавали б свої технології в руки зрадникам. Ракети Shtorm Shadow чи Chalenger 2 секрет броні котрих до цих пір не розкритий, і по моєму цей танк ще ніде не був знищиний, вони це все надають прямо в руки ворогам? Може це ти дебіл якщо ти так думаєш, і вважаєш себе розумнішим за увесь захід
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07.08.2023 11:02 Відповісти
Андрійку ти дійсно дебіл ! щоб дізнатись технологію ракети треба мати на неї технічну документацію або хоча б її розібрати ! секрет броні танку розповідають кожному танкисту , так ?
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07.08.2023 11:11 Відповісти
Що,це усе? Свою зраду обгрунтувати не має чим? Так для чого тоді починати? І якщо дійсно зрада є,і ти про неї знаєш і нічого не робиш то ти також співучасник злочину, може ти також в долі? Після війни підеш під суд разом з зебілами
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07.08.2023 12:48 Відповісти
їбанько ти підеш на йух зараз !
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07.08.2023 12:52 Відповісти
У нас вже була одна діячка Надька Сявченко-дура и рашистська агентка та її поплічник "генерал" Рубан, які вважали нормальним стріляти по ВР і вбивати людей.
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07.08.2023 12:22 Відповісти
А до речі, щось давненько про Сподівання Савченко вже ніц не чути! Мабуть, перебуває у "тихій радості", насолоджуючись життям та галоперидолом...
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07.08.2023 18:04 Відповісти
Інформаторка попередила про візит "Блазня" Кацапи вжили заходів - перестали стрілять Щоб не пошкодить "кришу" свого резидента
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07.08.2023 10:29 Відповісти
Єрмак не встиг попередити своїх, що блазень приїздить - стріляти не можна?
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07.08.2023 10:32 Відповісти
Готувала падло 257 замах на нашого народного Президента - на нашого Боневтика - сталеві яйця.

Але його цим не злякати - він у лютому 2022-го разом із Арестовичем особисто стріляючи з вікна ОП поклав купу ДРГ рашистів, сепаратистів та інших ворожих агентів☝
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07.08.2023 10:32 Відповісти
это какое по счету покушение на жизнь зеличайшего?

Афганистан. За камнем сидит «духовский» снайпер, смотрит в прицел на позиции «шурави». Видит, кто- то идёт по окопу… Спешно листает амеровскую методичку:…тааак один просвет, две звезды… лейтенант, премия 500 афгани. Только взял на прицел, лейтенант скрылся.
…Идёт второй. Дух опять спешно листает методичку… так: два просвета, одна звезда- майор. Премия- 1000 афгани. Только прицелился- майор спрыгнул в окоп.
Дух думает: нунах, сначала стреляю, потом смотрю, кто и какая за него премия. Идёт очередной вояка. Выстрел. Падает.
Дух довольно листает методичку: просветов нет, две звёздочки вдоль. «Прапорщик, злейший враг Советской власти. Отстрел строго по лицензии, за нарушение штраф- 2000 афгани.»
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07.08.2023 10:36 Відповісти
Життєвий анкдот
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07.08.2023 10:38 Відповісти
а зараз що не хаос ?
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07.08.2023 10:59 Відповісти
а то нічого що якійсь дурачьок 4 роки сидить в кріслі президента ?
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07.08.2023 11:14 Відповісти
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07.08.2023 11:21 Відповісти
Х
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07.08.2023 11:56 Відповісти
Бути згодним з рашистською сволотою - це ще треба вміти
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07.08.2023 11:38 Відповісти
До візіту "зе" готували лікарню😬
ВЫделена велика сума грошей, завезли окна, плітку... Пофарбували траву у зелений колір.
****, нічого не змінюється. Нові обличчя.
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07.08.2023 10:41 Відповісти
Авторитетно заявляю: непорядок і бєзобразіє! Траву пофарбували, а доріжки не намастили кремом для чобіт! Де крем, холєра?! Трапилось крадівництво! Точно кажу!
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07.08.2023 18:11 Відповісти
В росход... і забути, що така існувала...
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07.08.2023 10:42 Відповісти
Якась інформаторка готувала удар? 😲 А чим займаються штаби? Зокрема відділи планування? Навіщо помпезні заяви, які не відповідають дійсності? Що стосується інформаторів, то ставлення до них надто м'яке. Я проти смертної кари, але мінімальне покарання для них має бути не менше 25 років, а стандартне - пожиттєве ув' язнення.
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07.08.2023 10:42 Відповісти
Та ні. Під час війни немає бути заборони на смертну кару. В крайньому випадку така тварюка може перечипитися на сходах та "випадково" зламати шию....
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07.08.2023 10:59 Відповісти
Думав,тільки в буданівському кодлі клоуни...
Коли кацапська агентура заїжджала в Херсон і на Зміїний, то було геть непомітно 😎🕵️
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07.08.2023 10:46 Відповісти
В член к пипенцам эту курву….
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07.08.2023 10:48 Відповісти
Найбільше бісить що -частина цих уй..ків ( інформаторів ) дають кацапам фальшиву інформацію , аби лиш заробити на цьому грошей . Тому й з'являються в лікарнях , школах і дитсадках - склади зі зброєю , стоянки бронетехніки , казарми солдат та інше . Але ж кацапня сприймає це за " чисту монету " і реально лупить по цим закладам .
Яскравий приклад був торік , у Полтавській обл , коли одна наволоч , яку заарештувала поліція , зізналася що передала кацапам координати звичайного санаторію , вказавши що там облаштована база Азова . Хоча кацапня по ньому й не вдарила , але працівники того санаторію ще довго боялися виходити на роботу .
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07.08.2023 10:56 Відповісти
Так то "інформатори" винні у тому, що кацапи по лікарнях та багатоповерхівках стріляють? І без перевірки ракети витрачають? То може кацапам зливати інфу з їхніми координатами - нехай по своїх стріляють без перевірки...
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07.08.2023 11:06 Відповісти
...любая кухарка-информаторка знает время приезда тела №1?
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07.08.2023 11:13 Відповісти
Із Зеленським все зрозуміло. Цікаво, чому на порошенка ***** не веде охоту? Він вільно їдить по фронтах і забезпечує ЗСУ. Чи він його вже не лякає?
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07.08.2023 11:15 Відповісти
Порошенко постоянно прикрывает патриот - ты этого ЗЕбуин не знал...?
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07.08.2023 11:43 Відповісти
Пороха люди бепежуть,а віслюка єрмак
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07.08.2023 11:48 Відповісти
Когда же вы успокоитесь,твари продажные?
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07.08.2023 12:06 Відповісти
Не треба нервувати, непідкупні наші. Нічого поганого про вашого альтруїста сказано не було.
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07.08.2023 17:37 Відповісти
СМЕШНО!
1000 грн!
Я вас умоляю! Все прекрасно знают, что обстрелы прекращаються до прибытия зеленского и начинаются после его убытия. Кто же убиваает своего лучшего крота?
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07.08.2023 11:22 Відповісти
Колоборантка з Снігірьовки за зараду отримала 0 років тюрми. - https://news.pn/ru/criminal/295209
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07.08.2023 11:24 Відповісти
Плять. Посмотрел картинки.
Склад ПВО, новые казармы, радары, батарея... *****. Там объявления написаны, где это все находится? Одни лохи в ЗСУ.
Стыдно-то как за наше СБУ. По стопам ФСБ идут, в спину дышат по фейкам. Похоже сценарий писал тот же самый клоун, который писал сценарий для покушения на Шефира.
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07.08.2023 11:29 Відповісти
Убивця Українців, така ж, як і убивці *****!
Пожиттєво будуть її кормити з податків родичі тих Українців, яких вона убила разом з орками!!
Саме гуманне законодавство, від часів кучми+якунОвоча для мирного часу, а в Україні УЖЕ 10 років московити воюють та УБИВАЮТЬ Українців!!!
За то їх і харчують і утримують УБИВЦЬ, родичі убитих Українців…. Змін, відповідних до законодавства у ТУРБОРЕЖИМІ ні від ВРУ, ні від КМУ, ні від ОПУ, не має.

Для цих законоМислителів, ще не на часі, спочатку асфальт та гроші за кордон і обов'язково, для Військовослужбовців …
Жоден Закон не має норми щодо відповідальності ОСОБИСТОЇ перших посадових осіб!! Суцільна, кругова БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
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07.08.2023 11:43 Відповісти
А хто ж злив, що президент хоче поїхати туди? Хто про це знав? Перший дізнався стовідсотково Єрмак. Мєня тєрзают смутниє сомнєнія.
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07.08.2023 12:03 Відповісти
вибори це зло.

бо абсолютна більшість виборців хоче щоб пики зрадників перестали блюрити але кандидати зроблять не так як хочуть виборці а так як хочуть багаті і впливові - ховати обличчя тих, хто піймався.
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07.08.2023 12:28 Відповісти
Хто мені може пояснити чому до 12 років, а не просто :"... за законом їй загрожує довічне ув'язнення без права амністії..."?
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07.08.2023 16:09 Відповісти
Це було б нетолерантно і неполіткоректно. Адже кожен виродок громадянин має право самостверджуватись. Байдуже, як. От ліберали і страшенно перезбудяться. І зіпсують повітря.
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07.08.2023 18:23 Відповісти
Це розкажи тим хто загинув або став калікою через таких сук.
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07.08.2023 20:03 Відповісти
Можливо, я трохи неточно висловився. Виправляюсь.
Я казав би, що таких потвор треба розвішувати на гіляках. Але всякі "прекраснодушні недоумки" здіймуть гвалт до небес, коли щось подібне трапиться хоч з однією такою потворою.
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07.08.2023 20:12 Відповісти
 
 