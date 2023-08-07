Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мешканка Очакова працювала на окупантів та готувала повітряний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Президента України. Жінка також збирала інформацію про локації систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки Президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит.

Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту Глави держави на території області", - йдеться в повідомленні.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки й подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.

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Українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання.

"Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова", - зазначили в СБУ.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

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"За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону", - підкреслили в СБУ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Їй загрожує до 12 років тюрми.











