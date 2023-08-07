Російська інформаторка готувала ракетний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Зеленського, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Мешканка Очакова працювала на окупантів та готувала повітряний удар РФ по Миколаївщині під час візиту Президента України. Жінка також збирала інформацію про локації систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки Президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит.
Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту Глави держави на території області", - йдеться в повідомленні.
Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки й подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.
Українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання.
"Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова", - зазначили в СБУ.
За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.
Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам.
"За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону", - підкреслили в СБУ.
Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
Втім,ваша правда,-мародерять,як не в себе...
Але його цим не злякати - він у лютому 2022-го разом із Арестовичем особисто стріляючи з вікна ОП поклав купу ДРГ рашистів, сепаратистів та інших ворожих агентів☝
Афганистан. За камнем сидит «духовский» снайпер, смотрит в прицел на позиции «шурави». Видит, кто- то идёт по окопу… Спешно листает амеровскую методичку:…тааак один просвет, две звезды… лейтенант, премия 500 афгани. Только взял на прицел, лейтенант скрылся.
…Идёт второй. Дух опять спешно листает методичку… так: два просвета, одна звезда- майор. Премия- 1000 афгани. Только прицелился- майор спрыгнул в окоп.
Дух думает: нунах, сначала стреляю, потом смотрю, кто и какая за него премия. Идёт очередной вояка. Выстрел. Падает.
Дух довольно листает методичку: просветов нет, две звёздочки вдоль. «Прапорщик, злейший враг Советской власти. Отстрел строго по лицензии, за нарушение штраф- 2000 афгани.»
ВЫделена велика сума грошей, завезли окна, плітку... Пофарбували траву у зелений колір.
****, нічого не змінюється. Нові обличчя.
Коли кацапська агентура заїжджала в Херсон і на Зміїний, то було геть непомітно 😎🕵️
Яскравий приклад був торік , у Полтавській обл , коли одна наволоч , яку заарештувала поліція , зізналася що передала кацапам координати звичайного санаторію , вказавши що там облаштована база Азова . Хоча кацапня по ньому й не вдарила , але працівники того санаторію ще довго боялися виходити на роботу .
1000 грн!
Я вас умоляю! Все прекрасно знают, что обстрелы прекращаються до прибытия зеленского и начинаются после его убытия. Кто же убиваает своего лучшего крота?
Склад ПВО, новые казармы, радары, батарея... *****. Там объявления написаны, где это все находится? Одни лохи в ЗСУ.
Стыдно-то как за наше СБУ. По стопам ФСБ идут, в спину дышат по фейкам. Похоже сценарий писал тот же самый клоун, который писал сценарий для покушения на Шефира.
Пожиттєво будуть її кормити з податків родичі тих Українців, яких вона убила разом з орками!!
Саме гуманне законодавство, від часів кучми+якунОвоча для мирного часу, а в Україні УЖЕ 10 років московити воюють та УБИВАЮТЬ Українців!!!
За то їх і харчують і утримують УБИВЦЬ, родичі убитих Українців…. Змін, відповідних до законодавства у ТУРБОРЕЖИМІ ні від ВРУ, ні від КМУ, ні від ОПУ, не має.
Для цих законоМислителів, ще не на часі, спочатку асфальт та гроші за кордон і обов'язково, для Військовослужбовців …
Жоден Закон не має норми щодо відповідальності ОСОБИСТОЇ перших посадових осіб!! Суцільна, кругова БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
бо абсолютна більшість виборців хоче щоб пики зрадників перестали блюрити але кандидати зроблять не так як хочуть виборці а так як хочуть багаті і впливові - ховати обличчя тих, хто піймався.
виродокгромадянин має право самостверджуватись. Байдуже, як. От ліберали і страшенно перезбудяться. І зіпсують повітря.
Я казав би, що таких потвор треба розвішувати на гіляках. Але всякі "прекраснодушні недоумки" здіймуть гвалт до небес, коли щось подібне трапиться хоч з однією такою потворою.