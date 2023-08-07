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Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ "ракетних військ" рашистів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ російських "ракетних військ спеціального призначення".

Про це у Telegram повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Гвардійці знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" поблизу Херсону. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ ракетних військ рашистів 01
Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ ракетних військ рашистів 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
То не гасло, то їх стиль життя.
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07.08.2023 10:52
+5
Браво 💪
Хороша робота 😉
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07.08.2023 11:08
+4
На тряпці зображена зброя з Африки.
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07.08.2023 10:45
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На тряпці зображена зброя з Африки.
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07.08.2023 10:45 Відповісти
Це державний прапор та герб Кенії. Меч там зайвий !
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07.08.2023 10:52 Відповісти
Що за дебіли в них придумують гасла .
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07.08.2023 10:47 Відповісти
То не гасло, то їх стиль життя.
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07.08.2023 10:52 Відповісти
Згідно з Оманськими Лівоберіжжя -це Московія.
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07.08.2023 10:50 Відповісти
ГУР порушив конституцію орків.
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07.08.2023 10:58 Відповісти
Дайте, пожалуйста, почитать оманские. Ну, я имею в виду ссылочку на них. Хочу распространить среди своих знакомых. Пусть и они узнают, ху из ху.
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07.08.2023 10:59 Відповісти
Оманськи угоди вже виконали. Вони на мапі України. Дивишься на мапу і дивуєшься. Лівоберіжжя у орків. Херсон теж був у орків, але помилково. Зеля не знав що це Правоберіжжя.
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07.08.2023 11:16 Відповісти
Так где прочесть об этих соглашениях? Откуда Вы о них знаете?
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08.08.2023 09:53 Відповісти
Вам ніхто нічого не винен. Шукайте самі.
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07.08.2023 11:17 Відповісти
Не могу ничего найти. Одни вбросы. А жаль - хотел поделиться с друзьями.
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08.08.2023 09:51 Відповісти
Браво 💪
Хороша робота 😉
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07.08.2023 11:08 Відповісти
Тільки от щось нема злагодженості - одні вибивають, а другі - запускають... А розхльобувати повинні мирні мешканці.
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07.08.2023 11:30 Відповісти
З підключенням, рашаботік! Йшло би ти деінде, тут водкі нєт...
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07.08.2023 13:00 Відповісти
З вухом гарний приклад!! Відлітався…
Слава Україні!!
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07.08.2023 11:31 Відповісти
На флаге - блюдце, ножик, две стрелы.
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07.08.2023 12:22 Відповісти
 
 