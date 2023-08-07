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Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ "ракетних військ" рашистів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ російських "ракетних військ спеціального призначення".
Про це у Telegram повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.
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+6 Ivan Livliv 4e8bb032
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