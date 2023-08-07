Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ "ракетних військ" рашистів. ФОТО

Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ російських "ракетних військ спеціального призначення".

Про це у Telegram повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Гвардійці знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" поблизу Херсону. ВIДЕО



