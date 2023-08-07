Кількість постраждалих у Полтаві внаслідок вибуху газу зросла до трьох осіб. ФОТО

6 серпня у Полтаві внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку постраждало троє людей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"6 серпня о 22:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в одній з квартир на 3 поверсі дев’ятиповерхового будинку у м. Полтава стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій. Було пошкоджено міжповерхові плити перекриття між 2-м, 3-м та 4-м поверхом, міжкімнатні перегородки в квартирі, де сталася подія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок вибуху постраждало 3 людини, з яких 2 госпіталізовано до лікарні. Врятовано 7 осіб, 2 особи з інвалідністю евакуйовано та передано медикам.

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"Станом на 02:20 7 серпня роботи з ліквідації наслідків вибуху завершені.

До робіт залучалось 33 рятувальники та 8 одиниць техніки від ДСНС. Причини вибуху встановлюються", - додали у ДСНС.



