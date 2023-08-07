Білоруські прикордонники допомогли чотирьом нелегалам потрапити до Латвії: мігранти перелізли через паркан. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Державній службі охорони кордону Латвії заявили про нові провокації на латвійсько-білоруському кордоні: прикордонники Білорусі допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до Латвії.
Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався у неділю 6 серпня. Прикордонники Каплавського прикордонного підрозділу розповіли, що за допомогою технічних засобів спостереження побачили, як білоруські прикордонники допомагають чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.
Зазначається, що усіх чотирьох мігрантів затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.
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2. Уживається на означення простору, середовища, якого-небудь пристрою і т. ін., крізь які хто-, що-небудь проходить, просочується, видніється. Краплі сонця проривались через листя і сипались гарячими плямами на доріжки, на зелену траву (Нечуй-Левицький, VI, 1966, 44); Народ ввіллявся через ворота у двір, наче вода крізь шийку пляшки (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 81); Марина співає, а її тонкий та дзвінкий голос доноситься через стіну до Олексія Івановича, пестить його вухо, веселить серце (Панас Мирний, IV, 1955, 232); Андрій стрибає через вікно (Олександр Довженко, I, 1958, 224).
- Стою.
- Стреляю!
Тогда ни один ємигрант не рискнет лезть или минировать.
Що за муть ? Ви ще розкажіть про радянських роботів-прикордонників.
Але ж 94-96 рр. це вже після Союзу.
Допоможе зняти з них останні труси і викинути голими назад звідки прийшли. В той же день все сирійське село дізнається що маршрут закритий.
А вони по нашім граблям ходити обрали..
І міняйте вже ту латиницю, й не кажіть, що драйверів немає й маркеру перманентного, щоб букви намалювати.
po povodu latinici - idite