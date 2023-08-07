УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16053 відвідувача онлайн
Новини Фото За кордоном
9 551 34
Білорусь (5971) кордон (3111) Латвія (863) нелегали (362)

Білоруські прикордонники допомогли чотирьом нелегалам потрапити до Латвії: мігранти перелізли через паркан. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Державній службі охорони кордону Латвії заявили про нові провокації на латвійсько-білоруському кордоні: прикордонники Білорусі допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до Латвії.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався у неділю 6 серпня. Прикордонники Каплавського прикордонного підрозділу розповіли, що за допомогою технічних засобів спостереження побачили, як білоруські прикордонники допомагають чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.

Зазначається, що усіх чотирьох мігрантів затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія створює спеціальний загін прикордонників після інциденту з білоруськими вертольотами в Польщі

Білоруські прикордонники допомогли чотирьом нелегалам потрапити до Латвії: мігранти перелізли через паркан 01

Білоруські прикордонники допомогли чотирьом нелегалам потрапити до Латвії: мігранти перелізли через паркан 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
білоруські прикордонники, звичайні бандити... відрижка таракана, розповзлась по прикордонню... чи щось стереже, чи на щось зазіхає...
показати весь коментар
07.08.2023 12:38
+11
Відстріл не допоможе, бр мертві мовчать.
Допоможе зняти з них останні труси і викинути голими назад звідки прийшли. В той же день все сирійське село дізнається що маршрут закритий.
показати весь коментар
07.08.2023 13:22
+9
Мабуть, крiзь а не через...
показати весь коментар
07.08.2023 12:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть, крiзь а не через...
показати весь коментар
07.08.2023 12:33 Відповісти
ЧЕ́РЕЗ, прийм., з знах. в.

...

2. Уживається на означення простору, середовища, якого-небудь пристрою і т. ін., крізь які хто-, що-небудь проходить, просочується, видніється. Краплі сонця проривались через листя і сипались гарячими плямами на доріжки, на зелену траву (Нечуй-Левицький, VI, 1966, 44); Народ ввіллявся через ворота у двір, наче вода крізь шийку пляшки (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 81); Марина співає, а її тонкий та дзвінкий голос доноситься через стіну до Олексія Івановича, пестить його вухо, веселить серце (Панас Мирний, IV, 1955, 232); Андрій стрибає через вікно (Олександр Довженко, I, 1958, 224).
показати весь коментар
07.08.2023 14:57 Відповісти
А де Стой, кто ідьот. Стой, стрєлять буду від латвійських прикордонників?
показати весь коментар
07.08.2023 12:36 Відповісти
так не стоять прикордонник на кожних 10 метрах. це все зараз робить відеоспостереження.
показати весь коментар
07.08.2023 15:16 Відповісти
- Стой! Буду стрелять!
- Стою.
- Стреляю!
показати весь коментар
07.08.2023 20:57 Відповісти
білоруські прикордонники, звичайні бандити... відрижка таракана, розповзлась по прикордонню... чи щось стереже, чи на щось зазіхає...
показати весь коментар
07.08.2023 12:38 Відповісти
Сподіваюсь, подоїли мігрантів так, що ті всьому селу перекажуть.
показати весь коментар
07.08.2023 12:42 Відповісти
Нужно ,как когда то при ссср бьіло, ставить автоматические ,самонаводящиеся пулеметьі.
Тогда ни один ємигрант не рискнет лезть или минировать.
показати весь коментар
07.08.2023 12:45 Відповісти
Нужно ,как когда то при ссср бьіло, ставить автоматические ,самонаводящиеся пулеметьі.

Що за муть ? Ви ще розкажіть про радянських роботів-прикордонників.
показати весь коментар
07.08.2023 12:55 Відповісти
були такі, сам бачив, на останній ядерній точці, стояли два спаренних кулемета, та працювали на тепло, сенсорні, а поруч валялися останки корів, які заплутались у сітці))) Первомайськ, Миколаєвськоі області, 94-96 годи служби у стройбаті
показати весь коментар
07.08.2023 13:22 Відповісти
Ні фіга собі !

Але ж 94-96 рр. це вже після Союзу.
показати весь коментар
07.08.2023 15:13 Відповісти
так після союзу, це була остання ядерна точка, а у мене дембельский аккорд)
показати весь коментар
07.08.2023 15:31 Відповісти
От вам і зафіксований фото та відео доказ протиправних дій білоруських держслужбовців для міжнародного суду аби довести наявність в керівництва Білорусі зловмисних намірів!!!
показати весь коментар
07.08.2023 12:45 Відповісти
поки не будуть відстрілювати таких порушників кордону- нічого не зміниться
показати весь коментар
07.08.2023 12:45 Відповісти
Відстріл не допоможе, бр мертві мовчать.
Допоможе зняти з них останні труси і викинути голими назад звідки прийшли. В той же день все сирійське село дізнається що маршрут закритий.
показати весь коментар
07.08.2023 13:22 Відповісти
Казала ж - мінувати кордони треба!!

А вони по нашім граблям ходити обрали..
показати весь коментар
07.08.2023 12:45 Відповісти
tam esho i zhivotnie brodjat , ih ta zachem kolechiti ? rov s akulami bilo bi samo to
показати весь коментар
07.08.2023 13:18 Відповісти
Вам мабудь дуже смішно. А зараз пів країни не заміновано в нас?? Чи тварини не гинуть???

І міняйте вже ту латиницю, й не кажіть, що драйверів немає й маркеру перманентного, щоб букви намалювати.
показати весь коментар
07.08.2023 13:59 Відповісти
popahivae kacapkoi......kole vi nezametili - ja iz Latviji - nas sciklivoe nata zashishae , poki netreba minuvati nichovo , ta i vam sovetuju za nas nebezpokoitsa.

po povodu latinici - idite
показати весь коментар
07.08.2023 14:07 Відповісти
І це мені каже бидло кацапською мовою, сидячи через впн й друкуючи латиною одним пальцем
показати весь коментар
07.08.2023 14:10 Відповісти
bydlo ? ce vashe kacapskoe - vsem razdavati ukazki tak shto - davai za korabeljom , dura
показати весь коментар
07.08.2023 14:12 Відповісти
Лука тестує канал втечі від Пуйла, коли дупа відчує кацапський подих?
показати весь коментар
07.08.2023 12:46 Відповісти
prjamo na ujutnie nari v Gaagu
показати весь коментар
07.08.2023 13:25 Відповісти
А от цікаво, "процедура, передбачена законодавством про надзвичайну ситуацію", дає можливість тим повернутим пенделів надавати?
показати весь коментар
07.08.2023 12:47 Відповісти
то вже не білоруси а гандони напівкацапськи...
показати весь коментар
07.08.2023 13:02 Відповісти
Да уж,Беларусь осталась де юре только на бумаге.
показати весь коментар
07.08.2023 13:45 Відповісти
Кілометр мін і ров з крокодилами - такий має бути кордон з ***********.
показати весь коментар
07.08.2023 13:15 Відповісти
ih otpravjat abartna lukashesku - cherez propusknoi punkt....tak shto zrja staralis , idioti
показати весь коментар
07.08.2023 13:16 Відповісти
Спостерегали, але чомусь не скрiзь прицiл кулемета.
показати весь коментар
07.08.2023 13:36 Відповісти
Пора пограничников вооружать патронами с крупной солью
показати весь коментар
07.08.2023 14:48 Відповісти
Цікаво!? А прикордонну зону з Білорусю Эрмак з Верещук вже розмінували???? Я навіть не сумніваюсь....
показати весь коментар
07.08.2023 14:57 Відповісти
Хоть бы не было обострения.
показати весь коментар
07.08.2023 15:57 Відповісти
Відкривати вогонь на враження.
показати весь коментар
07.08.2023 17:32 Відповісти
 
 