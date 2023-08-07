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Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі сьогодні починаються навчання механізованої бригади на полігоні "Гозький" та ділянках у Гродненській області, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

"Сьогодні починається командно-штабне навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. Навчання проходитиме на полігоні Гозький та ділянках місцевості у Гродненській області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.

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"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:

  • широке застосування безпілотних літальних апаратів;
  • тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;

Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуація умовно поранених", - заявили в Міноборони Білорусі.

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Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею 01
Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею 02
Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею 03
Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею 04
Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею 05

Автор: Наталя Джума
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Ждём там печёную картошку пополам с жареной вагнеровской петушатиной.
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07.08.2023 13:17 Відповісти
Налякали їжака голою дупою
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07.08.2023 13:21 Відповісти
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07.08.2023 13:34 Відповісти
зроблять поляки картоплю free з цих совкових уе..нів
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07.08.2023 13:34 Відповісти
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07.08.2023 13:45 Відповісти
..эти полудурки видимо сами не успокоятся!!!
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07.08.2023 13:48 Відповісти
Як передбачливо, тонкізд зразу з білим прапором їде. Гарному навчають.
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07.08.2023 14:04 Відповісти
Рано чи пізно Абрамси зайдуть до моцкви, був Берлін буде і моцква.
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08.08.2023 14:00 Відповісти
Другий рік безперервних навчань на Білорусії!
Дємбєлям вже почали присвоювати ступінь "доктора військових наук" з врученням кг докторської ковбаси
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07.08.2023 14:58 Відповісти
 
 