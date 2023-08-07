Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею. ФОТОрепортаж

У Білорусі сьогодні починаються навчання механізованої бригади на полігоні "Гозький" та ділянках у Гродненській області, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

"Сьогодні починається командно-штабне навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. Навчання проходитиме на полігоні Гозький та ділянках місцевості у Гродненській області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.

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"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:

широке застосування безпілотних літальних апаратів;

тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;

Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуація умовно поранених", - заявили в Міноборони Білорусі.

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