Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі сьогодні починаються навчання механізованої бригади на полігоні "Гозький" та ділянках у Гродненській області, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.
"Сьогодні починається командно-штабне навчання з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. Навчання проходитиме на полігоні Гозький та ділянках місцевості у Гродненській області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.
"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме:
- широке застосування безпілотних літальних апаратів;
- тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ;
Під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуація умовно поранених", - заявили в Міноборони Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Дємбєлям вже почали присвоювати ступінь "доктора військових наук" з врученням кг докторської ковбаси