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У Рівному кінологи з Київщини здобули золото на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Рівному поліція Київщини перемогла на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухових речовин.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

У заході взяли участь понад 20 кінологів з собаками. 

Валентина Науменко та її вівчарка Ібро вибороли перше місце у пошуку вибухівки в транспортних засобах. Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета.

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Золото у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном.

"Цей дует нещодавно повернувся на Київщину з розмінувань деокупованих територій Херсонщини", - зазначив Нєбитов.

Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку.

У Рівному кінологи з Київщини здобули золото на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки 01

У Рівному кінологи з Київщини здобули золото на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки 02

У Рівному кінологи з Київщини здобули золото на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки 03
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Ну до чого ж гарні й розумні ці собачки!!!
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07.08.2023 14:15 Відповісти
Змагання влаштовують, мабуть все розмінували вже
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07.08.2023 14:16 Відповісти
Ти ідіот? Без змагань ніколи не буде розвиток цієї убер корисної для України професії!

Якщо не можеш стримати своє бажання все хейтити іди в ворожі пабліки і там сри.
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07.08.2023 14:41 Відповісти
 
 