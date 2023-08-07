У Рівному кінологи з Київщини здобули золото на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки. ФОТО

У Рівному поліція Київщини перемогла на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухових речовин.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

У заході взяли участь понад 20 кінологів з собаками.

Валентина Науменко та її вівчарка Ібро вибороли перше місце у пошуку вибухівки в транспортних засобах. Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета.

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Золото у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном.

"Цей дует нещодавно повернувся на Київщину з розмінувань деокупованих територій Херсонщини", - зазначив Нєбитов.

Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку.