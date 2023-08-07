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зерно (1235) Маріуполь (2820) Андрющенко Петро (636)

З порту окупованого Маріуполя росіяни вивезли чергову партію вкраденого українського зерна, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,маріуполь

6 серпня з Маріупольського порту росіяни вивезли чергову партію українського зерна.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова партія вкраденого зерна вчора вийшла з Маріупольського порту. Знову - Междуреченськ. Вже навіть не ховається після ідентифікації. Отже. Вчора вийшов, сьогодні вже в Ростові-на-Дону. Менше ніж за добу, але більше за світловий день. Мабуть, через погодні умови - штормове попередження", - йдеться в повідомленні

Радник мера зазначив, що морська лінія Маріуполь-Ростов-на-Дону працює під контролем групи впливу ФСБ лише на вивіз зерна з Донецької області. 

"Можливо через це немає інших перевізників. Можливо, через відсутність потужності. Згодом стане зрозуміло", - додав Андрющенко.

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З порту окупованого Маріуполя росіяни вивезли чергову партію вкраденого українського зерна, - Андрющенко 01
З порту окупованого Маріуполя росіяни вивезли чергову партію вкраденого українського зерна, - Андрющенко 02

Автор: Марина Макєєва
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хуже не стає?? га зебобіки???
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07.08.2023 14:01 Відповісти
всі (всі!) сили кинути на протягування "зернової угоди"!
Це питання номер один у гнид. Бо як путєн буде продавати крадене?
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07.08.2023 14:07 Відповісти
Storm Shadow до ростовських зерносховищ дотягується ?
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07.08.2023 14:20 Відповісти
Это ростовское кормовое зерно даже африканцам не вперлось, хотя, не плохо было бы оставить русских швайне без прокорма
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07.08.2023 14:54 Відповісти
Теперь после всей этой бравады придется потопить не одну баржу. Иначе будут пустозвонами.
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07.08.2023 14:29 Відповісти
путин обещал, путин сделал. Недаром обещал африканцам бесплатное зерно, мразь.
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07.08.2023 14:50 Відповісти
 
 