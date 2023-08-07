З порту окупованого Маріуполя росіяни вивезли чергову партію вкраденого українського зерна, - Андрющенко. ФОТО

6 серпня з Маріупольського порту росіяни вивезли чергову партію українського зерна.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова партія вкраденого зерна вчора вийшла з Маріупольського порту. Знову - Междуреченськ. Вже навіть не ховається після ідентифікації. Отже. Вчора вийшов, сьогодні вже в Ростові-на-Дону. Менше ніж за добу, але більше за світловий день. Мабуть, через погодні умови - штормове попередження", - йдеться в повідомленні

Радник мера зазначив, що морська лінія Маріуполь-Ростов-на-Дону працює під контролем групи впливу ФСБ лише на вивіз зерна з Донецької області.

"Можливо через це немає інших перевізників. Можливо, через відсутність потужності. Згодом стане зрозуміло", - додав Андрющенко.

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