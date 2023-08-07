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У Харкові затримано залізничника, який "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого інформатора, який збирав для спецслужб РФ дані про Сили оборони на території регіону.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську телеграм-групу.

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Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

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У Харкові затримано залізничника, який зливав окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ 01
У Харкові затримано залізничника, який зливав окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ 02
У Харкові затримано залізничника, який зливав окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ 03
У Харкові затримано залізничника, який зливав окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ 04
У Харкові затримано залізничника, який зливав окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
млядь, 8 лет--вы смеетесь +?????????????????????????????7
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07.08.2023 14:17
+14
Де ви, суки, беретесь? Чому не уїхало у свій лаптестан, якщо так його любиш?
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07.08.2023 14:19
+12
Если СБУ будет разбираться с каждым кацаполазутчиком,никакого штата не хватит.Не проще ли упрощать ситуацию?при попытке побега конкретный зализнычник попал под колеса поезда..
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07.08.2023 14:20
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млядь, 8 лет--вы смеетесь +?????????????????????????????7
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07.08.2023 14:17 Відповісти
Пожиттєву каторгу треба вводити
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07.08.2023 14:18 Відповісти
Причому без права на амністію!
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07.08.2023 16:17 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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07.08.2023 14:31 Відповісти
Может быть обухом его?
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07.08.2023 14:17 Відповісти
Де ви, суки, беретесь? Чому не уїхало у свій лаптестан, якщо так його любиш?
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07.08.2023 14:19 Відповісти
Если СБУ будет разбираться с каждым кацаполазутчиком,никакого штата не хватит.Не проще ли упрощать ситуацию?при попытке побега конкретный зализнычник попал под колеса поезда..
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07.08.2023 14:20 Відповісти
Двічі.
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07.08.2023 14:23 Відповісти
Попал под один, потом под встречный.
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07.08.2023 15:08 Відповісти
Многовато предателей.
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07.08.2023 14:25 Відповісти
70 лет завозили
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07.08.2023 14:58 Відповісти
Та їх тільки при владі неміряно...
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07.08.2023 15:00 Відповісти
посадить на кол, повесить, расстрелять, потом снова на кол и выставить как пограничный столб на границе с кацапстаном!
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07.08.2023 14:26 Відповісти
"Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою."
У являєте собі , цей мерзотник буде сидіти в одній каталазі з видатним українським полковником Червінським ...
При ********* зільоній владі таке можливо !
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07.08.2023 14:59 Відповісти
Чувак,хотів випити і микнув в маркеті два бутиля ,заробив 3 роки ,великий начальник стирив пів ярда-відбувся штрафом,а цьому ,який багато кого і чого здав ворогу-до 8🤬🤬🤬а вийде по амністії.
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07.08.2023 15:09 Відповісти
на рейки поклали?
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07.08.2023 15:09 Відповісти
На разминирование ********.
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07.08.2023 16:08 Відповісти
 
 