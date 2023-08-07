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Рашисти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: Загинув 36-річний чоловік, ще одна особа постраждала. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники обстрілюють Нікополь з важкої артилерії.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік… Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто. Побито газопровід та лінії електропередач.

Читайте: Ворог ударив із важкої артилерії по Нікополю і Марганецькій громаді

Рашисти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: Загинув 36-річний чоловік, ще одна особа постраждала 01
Рашисти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: Загинув 36-річний чоловік, ще одна особа постраждала 02
Рашисти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: Загинув 36-річний чоловік, ще одна особа постраждала 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапи , ви кончені виродки , як і ваш кремлівський фюрер ху@ло !!😡
Ненавиджу кляту москальню....
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07.08.2023 15:56 Відповісти
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07.08.2023 16:16 Відповісти
Ось так рашиські варвари щоденно вбивають мирних громадян ,руйнують наші міста і села ,а чому немає відповіді хоч по терористичних утвореннях лднр ?
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07.08.2023 16:22 Відповісти
 
 