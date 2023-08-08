Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники вночі здійснили 4 обстріли Нікопольського району з важкої артилерії та "Градів".
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені 2 ліцеї та понівечена адмінбудівля. Зазнали пошкоджень 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.
У Покровській громаді окупанти обстріляли енергетичний об'єкт. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.
Зранку російські агресори обстріляли Нікополь. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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