Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі здійснили 4 обстріли Нікопольського району з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені 2 ліцеї та понівечена адмінбудівля. Зазнали пошкоджень 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.

У Покровській громаді окупанти обстріляли енергетичний об'єкт. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Зранку російські агресори обстріляли Нікополь. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 7 серпня ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини















