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З початку повномасштабного вторгення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської бронетехніки, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

За час повномасштабної війни в Україні Росія зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів, які зберігалися на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Вагжаново" в Бурятії.

 Про це пише The Moscow Times із посиланням на супутникові знімки Google Earth, інформує Цензор.НЕТ.

"Вагжаново" розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 кв. км, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки у Росії.

За п'ять місяців до повномасштабної війни в Україні - у вересні 2021 року - у "Вагжановому" просто неба зберігалося майже 3840 одиниць бронетехніки, підрахували The Moscow Times на основі знімків Google Earth. Через 8 місяців війни - у листопаді 2022 року - на базі залишилося близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року - близько 2270. Таким чином, за цей час з бази було вивезено 1570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) вивезена після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

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У "Вагжановому" техніка зберігалася головним чином просто неба. На знімках за листопад 2022 видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші видимі зі супутника сліди пошкоджень. Аналогічні ознаки можна спостерігати у приблизно половини техніки, що залишилася на базі до травня 2023 року. На території бази також розміщено 10 ангарів, які, за розрахунками The Moscow Times, дозволяють розмістити до 400 одиниць бронетехніки.

У соцмережах колишніх військовослужбовців бази "Вагжаново" The Moscow Times виявили кілька великих знімків танків, які там зберігаються. Опитані військові експерти впізнали в них танки Т-62, які випускали в СРСР з 1962 по 1975 рік.

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З початку повномасштабного вторгення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської бронетехніки, - ЗМІ 01
З початку повномасштабного вторгення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської бронетехніки, - ЗМІ 02
З початку повномасштабного вторгення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської бронетехніки, - ЗМІ 03
З початку повномасштабного вторгення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської бронетехніки, - ЗМІ 04

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+25
От наклєпали совки коробок! А пенсію колгоспникам по 16 рублів платили... Курви курвіозні...
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08.08.2023 08:44
+18
Брешеш. Не "акули капіталізма", а твої любимі комуняки, коли ще був СРСР і капіталізму ще не було
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08.08.2023 09:03
+17
Боевых бурятов за это время убавилось тоже наполовину. Остальные слушают кабздона.
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08.08.2023 08:09
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08.08.2023 08:06 Відповісти
Повибирали краще, залишився металобрухт...
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08.08.2023 09:15 Відповісти
демилитаризация раисы
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08.08.2023 11:24 Відповісти
Весь цей брухт залишиться в Україні. Зєрмаку потрібно уважно дивитись, щоб Ахметка не наклав на нього руку просто так, а заплатив зеленим гельмінтами справжню ціну.
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08.08.2023 08:09 Відповісти
Белібєрдіськ ти.
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08.08.2023 12:32 Відповісти
Без веж?
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08.08.2023 08:09 Відповісти
Башт.
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08.08.2023 08:16 Відповісти
Ба́шта (рідше вежа[1]) - верхня обертова частина корпусу танка або броньованого автомобіля; вишка на судні, в якій містяться гармати й кулемети.[2]
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08.08.2023 08:28 Відповісти
Яка ще нах@й вежа😡
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08.08.2023 08:29 Відповісти
Дійсно: нах@й вежа
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08.08.2023 08:57 Відповісти
башня й "вежа"... комп,ютерний переклад з кацапської хрюканини...
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08.08.2023 10:47 Відповісти
Боевых бурятов за это время убавилось тоже наполовину. Остальные слушают кабздона.
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08.08.2023 08:09 Відповісти
Навіть якщо по мінімуму,то з двох танків кацапи ліпили один. Тобто там окрім металобрухту вже нічого не зберігається.
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08.08.2023 08:13 Відповісти
Ой впадуть ціни не металобрух в Україні, ой впадуть...
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08.08.2023 08:13 Відповісти
Ого! сколько в военторге техники для будущей бурятской народной республики!
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08.08.2023 08:17 Відповісти
А Захід нам дав 200 танків -- сильно
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08.08.2023 08:17 Відповісти
Одни поляки дали больше трехсот ( 240 Т-72 и 90 "Крепкий").
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08.08.2023 10:44 Відповісти
Я за Леопарди
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08.08.2023 11:00 Відповісти
Це стародавня база зберігання саме недіючої, непрацездатної, некомплектної (розпіз@женої техніки.
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08.08.2023 08:21 Відповісти
Що таке танк - це корпус! Все інше швидко знімається і монтується, включаючи двигун, - танкісти це виконують з випередженням нормативу.
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08.08.2023 08:28 Відповісти
На цій техніці, на цій базі, на 500 км довкрґола, аж до свєрдловська немає ***** "0", зеро
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08.08.2023 08:32 Відповісти
Читинский танкоремонтный завод рядом с Улан-Уде, где находится это база хранения. танкр Т-62.
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Забайкальский танковый завод получил трехлетний госзаказ на ремонт 800 танков

Бронетанковый ремонтный завод №103 в поселке Атамановка Читинского района в Забайкалье получил госзаказ на ремонт и модернизацию 800 танков в ближайшие три года. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы РФ от Забайкалья Андрей Гурулев, оценивший заказ как «крайне крупный» и предположивший, что «воевать нам еще долго».

Танковый завод № 174 в Омске - тоже на тысячу км поближе будет, чем екатеринбург ( свердловск) к базе хранения.
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08.08.2023 11:18 Відповісти
ВПЄЧАТЛЯЄТ! Де ж танки та інше озброєння з Прикарпатського військового округу!? З ядерним озброєнням зрозуміло - "кидалово" в Будапешті.
А все інше з одного наймогутніших військових округів, який по військові доктрині СССР-КПСС міг один протистояти "агресивному блоку НАТО"?
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08.08.2023 08:26 Відповісти
продали все..навіть дрібниці..такі як ,колючий дріт
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08.08.2023 08:45 Відповісти
Тобто старого заліза, яке, на жаль, теж вбиває, у кацапів ще дофіга. Сумно
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08.08.2023 08:42 Відповісти
От наклєпали совки коробок! А пенсію колгоспникам по 16 рублів платили... Курви курвіозні...
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08.08.2023 08:44 Відповісти
боялись,щоб НАТО тих 16 рублів в колгоспників ,не екпрориірували
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08.08.2023 08:48 Відповісти
Брешеш. Не "акули капіталізма", а твої любимі комуняки, коли ще був СРСР і капіталізму ще не було
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08.08.2023 09:03 Відповісти
А зараз хто?Корупціонери та злодії...чи дохріна набудували за 30 років?Окрім банків,аптек,ломбардів і гральних закладів
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08.08.2023 09:54 Відповісти
це ти вчора зарєгався щоб маячню писати?
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08.08.2023 12:27 Відповісти
12 рублів була перша, яку в 60х почали платити.
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08.08.2023 09:31 Відповісти
Потім 16, потім 20
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08.08.2023 10:17 Відповісти
та ще й паспорти не давали, щоб рабами зробити
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08.08.2023 12:26 Відповісти
уе@#щный совок, до сих пор гадит Украине, самое печальное, что и сами украинцы принимали участие в постройке этого дерьма...Своими силами рашка бы никогда не собрала бы столько бронетехники
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08.08.2023 08:55 Відповісти
100 відсотків..всі республіки працювали на москву..кацапи тільки пожерали плоди і зневажали і зневажають, інші народи ,які при совку їх обслуговували.
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08.08.2023 09:17 Відповісти
Тут справа в дебілізмі москальської породи, та її комуняцької системи. У 60ті, 70ті та й і у 80ті роки, навіть дорослі не мали можливості придбати велосипед, а дитячий тим більше, за іграшки дитячі не згадуємо, бо їх майже не було. А скільки з цього металу можна було збудувати та виготовити для населення??????? Але Америка нападе............ нападає вона і до нині на їхні гнилі голови!
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08.08.2023 08:56 Відповісти
О Боже ! Они , своими танками демилитаризуют наши стугны и джавелины.
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08.08.2023 09:09 Відповісти
Коменти по типу сраний совок ....не в тему.А де наше?Де наш сраний як ви,висловлюетесь радянський спадок...????Полудурки шо пишуть про металобрухт....ха-ха обсирають кацапню.В вас нема розуму....Цим спадком нас вбивають.....А ми з протянутою рукою леопарди старчимо.....
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08.08.2023 09:09 Відповісти
Тоже не понимаю эти детские комментарии. Ну вначале полномасштабной войны это было понятно - люди себя подбадривали. Но сейчас это не актуально. И Т-55 - это тоже грозное оружие, которое убивает
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08.08.2023 09:18 Відповісти
наслідки керування Україною з 1991 року..і її керівників..продавали все
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08.08.2023 09:19 Відповісти
Тобто ще 60 на наших дітей залишиться?
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08.08.2023 09:13 Відповісти
Блин, до хрена еще осталось
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08.08.2023 09:17 Відповісти
ну и что
под сибирью подземные склады, как города
стратегический запас
можно воевать десятилетиями, была бы политическая воля
операция прикрытия "БАМ"
может, кто помнит ?
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08.08.2023 09:27 Відповісти
..без паніки
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08.08.2023 09:38 Відповісти
Для такої війни потрібні далекобійні ракети типу «томагавк», спустошити ці склади до нуля.
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08.08.2023 09:28 Відповісти
Ви уявляєте, скільки треба залпів "Томагавків", щоб підірвати нах поле площею 13 кв. км.?

А вартість одного залпа знаєте?
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08.08.2023 09:50 Відповісти
Дешевша ніж радянський металобрухт і життя українських бійців.
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08.08.2023 11:35 Відповісти
чому регулярно не нищаться залізничні колії-мости..?
там, на Уралі за Уралом, є такі місця, що тільки "пару каменів" зрушити і сполучення надовго не буде
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08.08.2023 09:46 Відповісти
Сейчас все выстреляют, а потом начнут перемирие через всякие Германии/Франции просить в виде мирных планов с заморозкой....
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08.08.2023 10:03 Відповісти
Вони все це вистріляють значно пізніше ніж ми. Тож кому більше потрібне буде перемир'я - це ще питання.
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08.08.2023 12:15 Відповісти
Демілітаризація проходить успішно. ..тільки не тієї країни яку планувало демілітаризувати *****.
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08.08.2023 10:37 Відповісти
Дурні думкою багатіють, особливо дурні "война закончітся за трі нєдєлі".
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08.08.2023 11:34 Відповісти
але й залишилось ще дохреніща! залізо старе, але все одно стріляє...
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08.08.2023 15:28 Відповісти
 
 