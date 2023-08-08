Окупанти посилили обстріли Запорізької області: за добу під ворожим вогнем опинилися 24 населені пункти. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом минулої доби завдали 105 ударів по населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"87 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів. Три ракетні удари прийшлися по Юльївці, авіаудари - по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, 4 БПЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю прийшлося 8 обстрілів з РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

З-під завалів будинку в Новоданилівці, який був зруйнований ворожим авіаударом, дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка. До цього його вважали безвісти зниклим.

В результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.

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