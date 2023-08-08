Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники не припиняють обстрілів Сумської області.
Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватних житлових будинки та автомобіль", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Сумської ОВА, за ніч у регіоні пролунало 11 вибухів. З мінометів обстріляно два населені пункти у Хотінській громаді.
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