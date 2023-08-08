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обстріл (21130) Сумська область (2207)

Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники не припиняють обстрілів Сумської області.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватних житлових будинки та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сумської ОВА, за ніч у регіоні пролунало 11 вибухів. З мінометів обстріляно два населені пункти у Хотінській громаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 7 серпня росіяни 11 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 88 вибухів, - ОВА

Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області 01
Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області 02
Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області 03
Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області 04
Минулої доби росіяни завдали 98 ударів по населених пунктах Сумської області 05

Автор: Марина Макєєва
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Де удари у відповідь по кацапській території? Хто ?? або "Що" заважає знищувати кацапів на їхній території?👈
Якщо немає ударів по кацапському населенню - Україна опиняється у програшній ситуації.👈
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08.08.2023 09:41 Відповісти
 
 