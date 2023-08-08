Доба на Донеччині: ракетні удари по Покровську та Краматорську, обстріли 11 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері росіяни ударили Іскандерами по Покровську - вбили 5 цивільних, поранили ще 29. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, готель і адмінбудівлю. Під удар потрапили околиці Краматорська, без жертв.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади, Бурлацьке і Вільне Поле Комарської громади. У Селидовому пошкоджено будинок, в Успенці Курахівської громади - 7 будинків.

"Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з танків і артилерії, завдали авіаракетного удару. Зафіксовано обстріли Красногорівки", - повідомив Кириленко.

У Часовоярській громаді пошкоджено школу і 8 будинків, у Торецькій громаді пошкоджено будинок у Щербинівці. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Званівській громаді зруйновано будинок у Переїзному, пошкоджено будинок у Званівці.

Всього за добу росіяни вбили 5 жителів Донеччини, поранили ще 30.

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